Wohin am Wochenende?

20 Jahre New Town Swing Orchestra & The Dresden Hepcats, 27.1., 20 Uhr, Die Tonne im Kurländer Palais, DD; Eintritt 17,50, erm. 13,10 Euro

Wie die Zeit so schnell dahinschwingt. Schon 20 Jahre ist es inzwischen her, dass sich das Dresdner New Town Swing Orchestra gründete. Damals beschlossen ein Dutzend junger Amateurmusiker aus Dresden, sich in das Abenteuer „Big Band“ zu stürzen und ihre Liebe zum Jazz umfassend und in großer Besetzung zu pflegen. Eine Besonderheit: Die Besetzung auf den wichtigen Positionen blieb bis heute nahezu konstant, sodass sich das NTSO einen sehr homogenen Klangkörper erspielt hat. Neben den Klassikern der Orchester von Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodmann oder Glenn Miller gehören dazu auch moderne Arrangements aus der Feder von Peter Herbolzheimer, Brian Setzer oder Gordon Goodwin. Wer sich nach dem Konzert mit ganzem Körper in die Goldenen Zwanziger tanzen möchte, auf den wartet eine fetzige Swing-Tanz-Party mit den Dresden Hepcats, bei der sowohl die Liebhaber von Lindy Hop, Charleston, Blues als auch Anhänger der Swing-Musik auf ihre Kosten kommen.

Die Dresdner Eislöwen persönlich kennenlernen und noch dazu mit der ganzen Familie kostenlos Eislaufen? Das ist am Sonnabend in der EnergieVerbund Arena und auf der Außen-Eisfläche beim Drewag Eislauf-Spektakel „Drewag on Ice“ möglich. Unter anderem werden Führungen über das Gesamtgelände mit Blick in die Kabine der Dresdner Eislöwen angeboten (14/15/17Uhr).

„Preto“, zu deutsch Schwarz, ist ein Stück, in dem sich Marcio Abreu, einer der mutigsten Theaterregisseure Brasiliens, mit zentralen Fragen des in seiner Heimat alltäglichen Rassismus auseinandersetzt. Am 26./27.1., je 20 Uhr, kommt die Theaterperformance mit der Companhia Brasileira de Teatro (Brasilien) als Europäische Erstaufführung auf portugiesisch mit dt. Übertiteln ins Festspielhaus Hellerau.

Stadthistoriker nehmen das Baugeschehen in Dresden ab den 1920er-Jahren in den Fokus. Der Bogen wird von Siedlungshäusern über Kirchen, Schulen und das ehemalige Goehle-Werk aus den 1920er- bis 1940er Jahren bis zu DDR-Bauvorhaben mit Brunnen, Fernsehturm und Großsiedlung geschlagen. Aber auch den Fragen, wie die Platten für den Plattenbau überhaupt an ihren Platz kamen und wie heute mit Bauzeugnissen umgegangen wird, geht das Kolloquium nach.

Chemnitz ist immer für eine Überraschung gut, auch wenn sie diesmal arg trashig daherkommt. Doch eine Band namens Blond macht derzeit vor allem unter feierwütigen Teenagern Furore. Mit ihren locker-flockigen Popsongs haben die drei Geschwister via Gitarre, Schlagzeug, Synthesizer und Bass schon einige Quadratmeter Tanzfläche zum Ausflippen gebracht – nun am 26.1., 20 Uhr in der Groovestation.

Dúlamán – Voice Of The Celts: 28. Januar, 19 Uhr, Alter Schlachthof, Dresden. Tickets ab 48,45 Euro, Hotline 0351 866 600

Sie sind jung, euphorisch und tänzerisch talentiert. Soeben noch beim „Supertalent“ mit Dieter Bohlen, wo sie u.a. den 80er-Hit „Brother Louie“ auf die Grüne Insel verschifften. Und mit Bohlens Hilfe sind Dúlamán gerade dabei, das Festland zu entern. Der Name Dúlamán bedeutet Seetang. In Zeiten der Hungersnot war dieser Seetang sehr begehrt, als Nahrung und für Kleidung. Der gleichnamige irische Folksong wurde durch die irische Gruppe Clannad und Enya bekannt.

Von der Latenz der Bilder

Eine Ausstellung stellt einen bis dato unbekannten Bestand an Fotografien von Evelyn Richter vor. 1930 in Bautzen geboren, lebte Evelyn Richter viele Jahre in Neukirch in der Oberlausitz. 2013 wurden circa 70 Filme in ihrem Haus entdeckt, die sie selbst nicht mehr entwickeln konnte. In der lichtempfindlichen Schicht waren Bildinformationen latent gespeichert, die erst jetzt abgerufen wurden.

Der Fund dieser Filme bedeutet eine quantitative, vor allem aber qualitative Erweiterung des nur scheinbar weitestgehend abgeschlossenen Werkes einer der zentralen Protagonistinnen der ostdeutschen Fotografie. In ihren sozialdokumentarisch grundierten, gleichwohl Fotografie immer als Kunst begreifenden Bildern berichtete Evelyn Richter mit einem kritischen wie empathischen Blick vom Leben in der DDR – einem System, dessen offizieller Bildpropaganda sie sich verweigerte. Mit dem Ende der DDR war ihr fortan ein ungehindertes Reisen möglich. Die Filme geben Einblick in ihre Besuche von Metropolen wie London, New York und Moskau. Auch Venedig und das ländlich geprägte Maramures gehörten zu ihren Reisezielen. Unterwegs fand sie neue Anregungen für bereits früher verfolgte Themenstränge und die Entwicklung neuer serieller Arbeiten. Länderübergreifend fotografiert sie Lesende, Menschen im Dialog mit der Kunst und immer wieder sich selbst im gespiegelten Porträt. Das in New York entstandene Bildnis von Louise Bourgeois ist schließlich Zeugnis der besonderen Begegnung zweier bedeutender Künstlerinnen in ihrem je eigenen Metier.

Diese erst jetzt verwirklichten Fotografien sind weniger als Spätwerk zu begreifen, denn vielmehr als Ausdruck ihrer ungebrochenen Neugier und Offenheit für die Menschen und ihre lebensweltliche Situation – ganz gleich, wo sie auf sie gestoßen ist. Dass die nunmehr 87-jährige Fotografin das Projekt selbst noch begleitet, macht es zu einem Außergewöhnlichen.

Fotografien von Evelyn Richter in Zusammenarbeit mit Werner Lieberknecht: bis 24. März, Do-Sa 16-19 Uhr im Ausstellungs- und Projektraum bautzner69, Bautzner Str. 69, Dresden. Eintritt frei