Wohin am Wochenende?

Messegelände Auf zum Karrierestart Wer fleißige Handwerker sehen will, geht am Wochenende in die Messe. Bei der Karrierestart gibt es aber noch viel mehr. Die Bildungs-, Job- und Gründermesse ist längst eine Kontaktbörse für Unternehmen geworden, die neues Personal brauchen. Die 530 Aussteller sind neuer Rekord. Zu ihnen zählen Unternehmen aus der Region, Unis, Hochschulen, Handwerksbetriebe, Ministerien und viele mehr. Es werden zu traditionellen auch neue Berufe vorgestellt. Die Messe Karrierestart öffnet Freitag um 9 Uhr, Samstag und Sonntag um 10 Uhr und geht jeweils bis 17Uhr. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. messe-karrierestart.de

Semperoper Sonderführung vorm Opernball Unter dem Motto „Magisches Dresden – Der Ball bringt Glück“ verwandelt sich am 26. Januar die Semperoper in eine riesige Tanzfläche. Dann beginnt der 13. Semperopernball – die rauschendste Ballnacht des Jahres! „Semperoper Erleben“ lädt am Sonntag zu einer Sonderführung ein, bei der man allerhand aus der über 10-jährigen Geschichte des Balls erfährt. So. 11Uhr, Semperoper, Tickets erhältlich in der Schinkelwache (Theaterplatz 2)

Innenstadt Winterzauber auf dem Altmarkt Eislaufen, Rutschen, Eisstockschießen, dazu lädt ab Freitag der Dresdner Winterzauber auf dem Altmarkt ein. Für Besucher ist der Markt ab 12 Uhr geöffnet. Zur feierlichen Eröffnung um 17 Uhr gibt Olaf Berger ein Konzert. Schlittschuh laufen kostet pro Laufzeit (120 bzw. 90 Minuten) für Erwachsene 3,50Euro, für Kinder 2,50 Euro. Einmal die 36 Meter lange Winterrutsche hinunterrutschen kostet 1,50 Euro. 5. Dresdner Winterzauber, geöffnet vom 19. Januar bis 4. März täglich von 10 bis 22 Uhr, freier Eintritt.

Alter Schlachthof Festival von Bilder der Erde Ein spannendes Festival-Wochenende mit Highlights an Vorträgen, Workshops, Live-Musik, kulinarischen Leckerbissen rund um das Thema Reisen und Fotografie erwartet die Besucher im Alten Schlachthof. Stargäste sind Markus Lanz mit seiner Live-Show „Grönland – Meine Reisen ans Ende der Welt“ (Fr. 20Uhr) und Willi Weitzel mit seinem Multivisions-Vortrag (Sa. 11Uhr) für die ganze Familie. www.bilder-der-erde.de

Altstadt Mit Genuss Gutes tun Gourmetkoch Gerd Kastenmeier lädt zur 3. Küchenparty und sammelt Spenden für den guten Zweck. Die Wohltätigkeitsveranstaltung verspricht insbesondere für Liebhaber kulinarischer Feinheiten ein Pflichttermin zu werden. Die Gastronomen aus der Region geben sich die Klinke in die Hand. Neben diversen Kochstationen gibt es ein starkes Käseangebot, passende Brote, Fleisch- und Wurstwaren, Spezialitäten einer Schokoladensommelière. Natürlich bietet auch der Hausherr Genussmomente. Der Erlös des Abends geht an den Aufwind – Kinder- und Jugendfonds Dresden e.V. 3. Küchenparty; 20. Januar, ab 18 Uhr im Kastenmeiers, Eintritt 50 Euro; um eine freiwillige Spende von mind. 50 Euro wird gebeten; Hotline: 0351/48484801; www.kastenmeiers.de

Großer Garten Garten-Zauberei Das Dinnershow-Fieber hat auch die Zauberergilde erfasst. Der Eindruck drängt sich auf, wenn man das neue Format im Carolaschlösschen eingehender betrachtet. Bei Kalibos Kriminalmagischem Salon verspricht der aus der ARD-Serie „Verrückt nach Meer“ bekannte Illusionist eine Mischung aus Zauberei und Detektei. Ein mehrgängiges Menü aus der Küche des Restaurants im Großen Garten verzaubert die Gäste zusätzlich. Kalibos Kriminalmagischer Salon im Carolaschlösschen, 20. Januar, 19 Uhr, Carolaschlösschen; Eintritt 79 Euro

Johannstadt Eine „Bestie“ mit viel Herz Maurice verirrt sich ins Schloss der Bestie und wird gefangen genommen. Seine Belle bietet sich im Tausch an. Während der tumbe und von Belle zurückgewiesene Muskelprotz Gaston die Dörfler aufwiegelt, versuchen die verwunschenen Genstände im Schloss sich als Kuppler. Die Geschichte „Die Schöne und das Biest“ lehrt, die Menschen nicht nach ihren Äußerlichkeiten zu beurteilen, sondern ihre Seele zu erkennen. Nun ist Bianca Heusers Figurentheater-Adaption für Kinder ab vier zu sehen. „Die Schöne und das Biest“, 21.1., 10 Uhr, JohannStadthalle, DD; Karten 6, erm. 4 Euro

Südvorstadt Mittsommerjazz „Ich hatte niemals eine Gesangsstunde“, bekundete Viktoria Tolstoy einmal. Gänzlich auto-didaktisch brachte sich die Ur-Ur-Enkelin des Schriftstellers Leo Tolstoi das Singen bei. Längst mischt die Schwedin im internationalen Jazzkarussell mit. Dabei kam ihr auch der Hype zugute, der um skandinavische Künstler ausbrach. Das aktuelle Album „Meet Me At The Movies“ ist eine Hommage an die Filmmusikgeschichte, von „Casablanca“ bis hin zu „Dancer In The Dark“. Darauf ist auch Starposaunist Nils Landgren zu hören. Viktoria Tolstoy & Claes-Crona-Trio; 20. Januar, 20 Uhr, Lukaskirche, Tickets: 28,85, erm. 23,35 Euro; Hotline: 0351/866600; www.viktoriatolstoy.com

Innere Neustadt Das Ereignis eines Fadens Das neue Jahr beginnt in der Dresdner Kunst mit dem ersten Galerienrundgang kommenden Sonnabend vorwiegend in der Neustadt und rund um den Goldenen Reiter. Achtzehn Galerien und Ausstellungsräume beteiligen sich an dem Rundgang, der neben den klassischen zwei-dimensionalen Medien Fotografie und Malerei auch Raumgreifendes bietet. Das Kunsthaus Dresden lädt bereits am Vorabend zur Reihe Kunstbegriffe in die HfBK: Ruth Noack rundet mit ihrem Vortrag die Reihe „Das Ereignis eines Fadens“ ab, die Ende Januar zu Ende geht. DCA-Galerienrundgang, u.a. mit Constanze Nowak: Kente Sounds Video- und Klangperformance; 20. Januar, 17 Uhr & 20 Uhr; Kunsthaus Dresden, Rähnitzgasse 8; dresdencontemporaryart.com