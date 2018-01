Wohin am Wochenende?

Messe startet Motorradjahr Sie ist fast ein Vierteljahrhundert jung: Am Wochenende findet zum 24. Mal die Sachsenkrad statt. Die Motorradschau, zu der seit Jahren auch die „E-bike-days“ gehören, bei der Elektrofahrräder im Mittelpunkt stehen, ist bundesweit die erste ihrer Art im neuen Jahr. Das macht es für die Aussteller besonders reizvoll und herausfordernd. Ob KTM, Honda oder Yamaha – Sie alle haben damit die Gelegenheit, als erste neue 2018er Maschinen zu zeigen. Zugleich bedeutet das aber auch, dass sie alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um die brandneuen Zweiräder bereits im Messestand zu haben. Schließlich kommen die Maschinen frisch vom Montageband. Die Veranstalter haben in diesem Jahr erstmals auch Tätowierer eingeladen, die auf der Messe sogar zur Nadel greifen. Mit dabei: Tattoo-Artistin Aljona Soborova mit ihrem Studio „Heart of Art“ aus Großröhrsdorf und Chriz Letters aus Hamburg, Spezialist für Schriftzüge. Auch das neue Dresdner Projekt „Erika & Kurt –Manufaktur feinster elektrischer Tätowierungen“ wird erstmals präsentiert. Motorradmesse Sachsenkrad und „E-bike-days“, vom 12. bis 14. Januar im Messegelände Ostragehege, Messering 6.

Mafia Mia zum letzten Mal Alles hat ein Ende, und auch die Dinnershow Mafia Mia wird nur noch an diesem Wochenende gespielt. Dann heißt es, geduldig sein und warten auf Teil 8 der turbulenten Dinnershow mit den Firebirds, dem Comedy-Duo „Schlicht & Kümmerling“ sowie spannender Artistik. Für „Mafia Mia VII – Fiesta Mexicana“ gibt es für den Freitag und Sonntag noch Restkarten. Fr., 19.30 und So., 18.30Uhr, Erlwein-Capitol im Ostrapark Dresden.

Führung durch die Orangerie Der ehemalige Gartenmeister Wolfgang Friebel führt am Sonntag durch die Pillnitzer Orangerie – die Winteroase für hunderte Pillnitzer Kübelpflanzen. Bei diesem Rundgang erhält man einen Einblick in die Arten- und Sortenvielfalt des teils hunderte Jahre alten Kübelpflanzenbestandes. Unter ihnen finden sich u.a. Kamelien, Korallenbäume, Granatapfel und Lorbeer. So. 11Uhr, Treff Besucherzentrum Alte Wache, Anmeldung erforderlich.

Wahrheiten, die weh tun Es gibt diese Typen überall. Der Kabarettist Rolf Miller lässt seine Kunstfigur um Kopf und Kragen quasseln. Wobei: „Quasseln“ trifft es nicht. Miller beginnt einen Satz, bricht ab, formuliert um, vergisst die Pointe eines Witzes, verdreht Kausalketten, steht mit Fremdwörtern auf Kriegsfuß. Rolf Miller erhielt zuletzt den deutschen Kabarettpreis für seine komponierten Stammelsymphonien. Denn keiner versteht es so gut wie er, mit Banalem Kompliziertes auszudrücken. Er spricht hinterhältig indirekt Wahrheiten aus, die weh tun. „Alles andere ist primär“, Gastspiel von Rolf Miller, 13.1., 20 Uhr, Schauburg.

Jasager erwünscht Für viele ist es zugleich der schönste, aber angesichts der Vorbereitungen im Vorfeld auch der stressigste Tag des Lebens. Damit das nicht zwingend so sein muss, tummeln sich künftige Eheleute und Interessierte auf der Messe JAwort. Hier gibt es alles, was das nach Eheschließung schmachtende Herz begehrt: aktuelle Brautmodekollektionen, exquisite Unikate, edle Herrenmode, stilvolle Trauringe, traumhafte Hochzeitstorten, elegante Brautschuhe, romantische Locations, Fotografen, Musik, Festliches für alle Gelegenheiten, Eventagenturen und Weddingplanner, Beauty- und Wellness-Experten. Jede Menge Ideen, Tipps und Trends eben. JAwort-Messe, 13. & 14. Januar, 10-18 Uhr, Messe Dresden; Eintritt 7, erm. 5 Euro, 7-14 J. 2,50 Euro.

Wahre Wortgefechte Comedyslam gilt vielen als „freche und unterhaltsame Komik auf hohem Niveau“, bei dem der eine oder andere Ausrutscher der beiden Moderatoren Thomas Jurisch und Konstantin Turra sogar durchaus erhofft wird. Beim ersten vom Poetengeflüster veranstalteten Comedyslam treten vier Herren an, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber eines haben sie gemeinsam. Sie denken über unsere verrückte Welt nach und teilen laut Ankündigung „ihre Gedanken humorvoll mit uns“. Zu erleben sind Karsten Lampe, Christian Ritter, Andivalent und als Küken Jean Philipp Kindler. Comedy-Slam, 11.1., 20.30 Uhr, Schauburg.

Mit Streetfood gegen die Kälte Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch wird wieder der Dresdner Winter zelebriert. Zum Angebot gehört wie jedes Jahr auch die 960m² große Eislaufbahn mitsamt dreier separater Eisstockbahnen. Wer den eigenen Fähigkeiten auf dem Eis misstraut, findet am Sonnabend vielleicht etwas Trost bei den kulinarischen Spezialitäten, die anlässlich des Handmade- und Streetfood-Markts kredenzt werden. Wie es sich für einen Streetfood-Markt gehört, sind es vor allem Händler mit schnellen Gerichten auf die Hand, die die Dresdner Leckermäuler für sich vereinnahmen wollen. Aber keine Angst, auch vielleicht nicht besonders exotische, aber doch unerlässliche Straßenkost-Klassiker wie Hotdogs oder Crêpes werden angeboten. Nicht fehlen darf zudem Pulled Pork, ein Gericht, das stets genannt wird, wenn es um Street Food geht. Auch eine kleine Auswahl zünftiger Craft-Biere darf man erwarten. Dazu bieten Händler ihre selbstgemachten Produkte an, etwa Strick- und Nähwaren, Kinderkleidung und Spielzeug, aber auch Rockabilly-Haarschmuck und Vintage-Dekorationsartikel. Handmade- und Streetfood-Markt, 13. Januar, ab 14 Uhr, Konzertplatz Weißer Hirsch, Dresden, Eintritt frei.

Alles über Tee Seit dem Herbst 2012 versucht Elke Winter den Dresdnern eine Ahnung davon zu geben, warum auf der Welt mehr Tee als Kaffee getrunken wird. Auch wenn das bei vielen sprichwörtlichen Kaffeesachsen vielleicht zunächst auf Unverständnis stößt. In ihrem Laden Teerausch in der Kunsthofpassage versammelt die ausgebildete Teesommelière ein vielfältiges Angebot verschiedenster Teesorten aus aller Herren Länder. Zu den Leistungen gehören aber auch Seminare, bei denen Neugierige etwas über Tee erfahren können. Während sich Elke Winter bei einigen der Workshops auf bestimmte Sorten konzentriert, geht es beim Seminar am Sonnabend „quer durch den Teegarten“. Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die verschiedenen Teesorten und klärt über Ursprungsländer und Zubereitung auf. Klassiker der Teesorten werden verkostet, wobei Unterschiede und Gemeinsamkeiten identifiziert werden. Quer durch den Teegarten, 13.1., 16.30 Uhr, Tee-rausch, DD; Eintritt 25 Euro.

Grooviges neues Jahr! Gleich zwei Musiker-Legenden wuchsen an seinem Heimatort St. Louis/Missouri auf: die Jazz-Legende Miles Davis und auch der kürzlich verstorbene Rock-‘n‘-Roll-Pionier Chuck Berry. Der Posaunist, Perkussionist und Sänger Joseph Bowie lebt zwar inzwischen in Holland, kann aber seine Wurzeln, die im Rhythm & Blues liegen, kaum verleugnen. Der Musiker war mit seiner mittlerweile ebenfalls legendären Funk-Rockband Defunkt immer ein Stück seiner Zeit voraus. Bereits die Rockband Red Hot Chili Peppers ließ sich vor allem rhythmisch von Defunkt inspirieren. Man sagt, dass die Live-Show der Band stets ein bis zur Erschöpfung tanzendes Publikum hinterlässt. Zu verantworten haben das diesmal die „Königin des Funk“, Kim Clarke, am Bass. Das vielfach unterschätzte Instrument sorgt gerade bei grooviger Funkmusik für die verstärkte Nutzung der Hüften beim Tanz. Joseph Bowie & Defunkt, 13. Januar, 20 Uhr, Liveclub Tante Ju; Tickets 28,60 Euro.

Zeitreise im Kirchenschiff Da die Zeiten von Rockbands der ersten Stunde demnächst endgültig vorbeizusein scheinen, sollte man sich die einen oder anderen Urziehväter, in diesem Fall der Musiksparte Artrock, noch einmal zu Gemüte führen. Mit Liedern wie „Meeresfahrt“, „Wasser und Wein“ und „Abendstunde“ schrieb die 1973 in Dresden gegründete Band Lift Musikgeschichte. Mit ihrer an Metaphern reichen, verspielt-melodiösen Art von Musik machte sich die Band um Sänger Werther Lohse vor allem Mitte bis Ende der Siebzigerjahre einen wohlklingenden Namen in der DDR-Rockmusikszene. Diverse Kooperationen, u.a. mit Jan Josef Liefers, und Neuauflagen der alten Hits sorgten auch in den letzten Jahren dafür, dass die Band weiter im Gespräch blieb. Und wer weiß, vielleicht schlummert in den Schubladen ja noch die eine oder andere Musik-Perle der Gruppe Lift, die kurz vor dem voraussichtlichen Ende der Band noch einmal in der Kirche das Licht der vertonten Welt erblicken wird. Lift, 12.1., 20 Uhr, Himmelfahrtskirche, Karten für 30,55 Euro.

Aliens aus Kalifornien Aus Los Angeles kommt eine Band nach Dresden, die gerade bei heutigen Hörgewohnheiten durchaus Rätsel aufgibt: Der reichlich elektronische Post-Space-Experimental-Gothic-Sound des Duos, das seinen Stil selbst „Tragic Wave“, tragische Welle, nennt, klingt zwar durchweg eher entspannt, aber leicht psychedelisch, surreal und entrückt. Die oft mit Alien-Outfits – mit schwarzer Kutte, silberner Schminke, schwarzen Lippen und Balkensonnenbrille auftretenden Amerikaner erinnern live optisch ein wenig an Marilyn Manson auf einem Space-Trip. Dabei dürften vor allem Freunde von Klangwelten der Achtzigerjahre auf ihre Kosten kommen. Denn sowohl der samtig-gleichförmige Gesang als auch die verwendeten Instrumente aus Synthies und Elektro-Schlagzeug erinnern doch arg an die Zeiten, in denen das damals allseits konsumierte Medium Musik-video seine allererste akustisch-visuelle Blütezeit erlebte. Drab Majesty, 17.1., 21 Uhr, Bunker / Strasse E, DD; Karten für 13,90 Euro.

Schwungvolles & Zeichenhaftes Neben der ersten umfangreichen Dresdner Schau mit Gemälden und Aquarellen des Leipziger Künstlers Jan Dörre, sind Arbeiten von Künstlern der Galerie sowie Kabinettstücke des Spätexpressionisten Carl Lohse zu sehen. Allerlei gefiedertes, schlängelndes oder lautlos huschendes Getier bevölkert die kostbar anmutenden Dingwelten von Jan Dörres Kunstwerken. In feinster Farbkultur altmeisterlich gemalt, entfalten sich die Bildräume seiner Stillleben, die bisweilen den Blick in stille Landschaften preisgeben. Neben Früchten, geheimnisvollen Kästen oder Brot und kunstvoll arrangierten Ansammlungen von Büchern, finden sich ungewöhnliche Dinge wie eine Haarspange oder ein Freundschaftsband – rätselhafte Spuren, die auf die Anwesenheit von Menschen hinweisen. In strenger Sachlichkeit, feinfühlig im Vortrag, erzählen Elemente des Lebens und des Todes von der Vielfalt des Seins. Ganz unterschiedliche künstlerische Handschriften begeistern mit Gemälden, Skulpturen und Arbeiten auf Papier in der begleitenden Ausstellung mit Werken von 23 Künstlern. Jan Dörre sowie Künstler der Galerie; im Kabinett: Carl Lohse, bis 17. Februar,Mi-Fr 11-19 Uhr, Sa 11-16 Uhr, Kunstausstellung Kühl, Nordstraße 5, Eintritt frei.

Zwangsehe? Ach nö! Eine politische Einheit mit dem Namen Thüringen existierte lange Zeit nicht. Ob Georg Büchner in seinem 1836 geschriebenen Lustspiel „Leonce und Lena“ das Beispiel des territorial ungemein zersplitterten Thüringens vor Augen hatte? Prinz Leonce vom Königreiche Popo und Prinzessin Lena vom Königreich Pipi sind auf der Flucht. Beide sind es leid, als Ware auf dem Heiratsmarkt verschoben zu werden und des gesellschaftlichen Zwangs wegen in einer arrangierten Ehe zu landen. „Leonce und Lena“ beginnt als scheinbar klassische Verwechslungskomödie, endet aber als seltsam ungelöstes Traumspiel über Sinn und Unsinn des Daseins, den Zweifel an der Wirklichkeit. Am Theater Junge Generation hat das Werk nun am Freitag Premiere, Regie führte Nils Zapfe. „Leonce und Lena“, am 12., 13., 18. & 20.1., 19.30 Uhr, Theater Junge Generation, 12 Euro (ermäßigt 6 Euro).