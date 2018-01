Wohin am Wochenende?

Weihnachtsende mit Bach Die zweite Hälfte des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach ist längst nicht so bekannt wie der erste Teil. Dabei gilt er vielen Musikliebhabern als der schönere Part des großen Werks, das in Leipzig uraufgeführt wurde. Albert Schweitzer warnte davor, das ganze Oratorium an einem Abend aufzuführen. Er fand, dass bei einer solchen Aufführung „der ermüdete Hörer die Schönheiten des zweiten Teils nicht mehr zu fassen vermag“. Der Kreuzchor pflegt die weit verbreitete Praxis, die erste Hälfte des Oratoriums vor den Weihnachtstagen und die zweite Hälfte am Anfang des neuen Jahres und damit auch am Ende der Weihnachtszeit aufzuführen. Bach hat die vierte Kantate seines sechsteiligen Werks für den 1. Januar vorgesehen, den fünften Teil für den ersten Sonntag nach Neujahr und Teil sechs für den 6. Januar. In der Kreuzkirche sind diese drei Kantaten am Sonntag in einem Stück zu hören. Weihnachtsoratorium von J. S. Bach, Kantaten 4 bis 6, Sonnabend, 6. Januar um 17 Uhr in der Kreuzkirche.

Wenn Kunst auf Design trifft Wer Inspiration sucht, um die Wohnung neu einzurichten oder sich selbst neu zu erfinden, ist auf der Messe „Room & Style“ genau richtig. Sie ist kombiniert mit der Messe für zeitgenössische Kunst“Neue Art“, auf der 101 Künstler ausstellen. Zu sehen ist nicht nur Malerei und Plastik, sondern auch Fotografie und Airbrush-Arbeiten. „Room & Style“ sowie „Neue Art“ vom 5. bis 7. Januar, Messering 6 in Dresden, Tageskarte 12 Euro, Kinder bis 14 zahlen 5 Euro

Reise- und Erlebnistag am Flughafen Strandurlaub oder Städtereise – Dresdens größter Reisemarkt bietet am Sonntag im Flughafen nicht nur eine umfassende Reiseberatung, sondern auch ein besonderes Wintersport-Event. Reiseangebote gibt es u.a. zu den neuen Direktflügen nach Athen, Bodrum (Türkei), Barcelona, Bastia (Korsika), Dubai, Lamezia Terme (Italien), Malta, Monastir (Tunesien), St. Petersburg und Thessaloniki. Während sich die Eltern in Ruhe über die Reisemöglichkeiten informieren können, gibt es für Kinder vielfältige Mitmach-Angebote: Biathlon-Laserschießanlage, Eisstockbahn, Eishockey-Torwandschießen sowie Kinderschminken mit Märchenfiguren. Zudem wird im Rahmen des Dresdner FIS Skiweltcups Sachsens schnellster Skilangläufer über die 100-Meter-Strecke ermittelt. Dafür präpariert der Winterdienst am Flughafen eine etwa 140 m lange Schneefläche. Am „Westschiff“ erwartet die Nachwuchsathleten der „Skitty-World Nordic Parcours“. Dabei handelt es sich um eine kleine, abwechslungsreiche Skilanglaufstrecke. Das Skiequipment ist vor Ort ausleihbar. Sollte wetterbedingt nicht genügend Schnee vorhanden sein, kann der Parcours mit Inlinern absolviert werden. Die Skates müssen Besucher allerdings selbst mitbringen. So, 10 bis 18 Uhr, Flughafen Dresden, Terminal; Eintritt frei

Traditionelle Heidewanderung Der Dresdner Wanderer- und Bergsteigerverein Verein führt am Sonnabend seine alljährliche Heidewanderung „Zum Jahreswechsel um die Hofewiese“ durch. Start und Ziel ist das Forstcamp am HG-Weg, es folgen zwei Kilometer Fußweg vom Eingang in die Heide bei der Grundschule in der Kurparkstraße Weißer Hirsch. Zu erreichen mit der Straßenbahnlinie 11 bis Haltestelle Am Weißen Adler. Gewandert werden kann individuell auf markierten Strecken zwischen 10, 13, 18, 25 und 30 km (Hin-/Rückweg zum Forstcamp ist in Strecke eingerechnet). Kontrollstempelstellen bestätigen die abgelaufene Strecke. Gestartet werden kann von 7.30 bis 11 Uhr am Forstcamp. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene ab 17 Jahre vier Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei. Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Nach erfolgreicher Absolvierung erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde.

Inspirationen aus Bali Die auf indonesisch gestellte Frage „Sudah mandi?“ („Heute schon gebadet?“) ist eine gängige Redewendung auf Bali. Und es ist das Titelstück des neuen Konzertprogramms, dass die

„Liquid-Soul“-Begründer Gatscha und Anklam am Sonntag im Zuge der Reihe „Musik zwischen den Welten“ in der Dreikönigskirche vorstellen. Zudem wirkt der indische Tablavirtuose Ravi Srinivasan beim Konzert mit. Balinesisches Konzert: So, 7.1., 17 Uhr, Dreikönigskirche, Hauptstraße 23.

Letzte Chance Noch bis zum 7. Januar haben Dinnershow-Freunde die Gelegenheit, die Produktion „Palais Hotel. The Grand Opening“ im Kurländer Palais auf Herz und Nieren zu prüfen. Das Stück dreht sich um Irrungen und Wirrungen vor der Eröffnung des Hotels. Beim wilden Mix aus Artistik, Schauspiel und Clownerie gibt es ein Wiedersehen mit Matthias Krahnert, einem Urgestein der Dinnershow-Szene. Palais Hotel, The Grand Opening, bis 7.1., 19.30 Uhr, Sonntag 18.30 Uhr, Kurländer Palais; Eintritt ab 58,50 Euro

Singen nach Farben Alle Jahre wieder wird das neue Jahr in Dresden teils klangvoll, teils schmerzvoll, aber stets fröhlich gesanglich eingeläutet. Während sich empfindliche Musikkonsumenten eher an anderen harmonisch gestützten Orten tummeln, geht es im Alten Schlachthof wieder darum, der populären Musikkultur eine lokal gefärbte Krone aufzusetzen, diesmal unter dem Motto „Colours“. Das heißt, alles, was die Musikwelt so schön bunt macht, darf zelebriert werden. Vor allem Musik von Bands und Künstlern, die Farben im Namen tragen. Ob Red Hot Chili Peppers, Die Roten Gitarren, Green Day, Simply Red, Silbermond oder Al Green oder Lieder wie „Blue Monday“, „Paint It Black“, „White Flag“, „Heart Of Gold“ – an Klangfarben dürfte es kaum mangeln. Dresdner Neujahrssingen, Fr., 5.1., 20 Uhr, Alter Schlachthof, Dresden; Tickets: 24,20 Euro.

Überraschend ins Neue Ein Schlachtfest mit Barockmusikern soll es laut Ankündigung werden, das Konzert der amerikanischen Jazz-Sängerin, Musikerin, Performerin und Akkordeonistin Erika Stucky. Die in San Francisco/Kalifornien geborene Künstlerin gilt längst als wahre Meisterin im Brechen von Traditionen und im Zusammenbringen von Menschen. Wie so oft in ihrer Kunst soll es um ihr Leben gehen, genauer gesagt diesmal um ihren Vater, der zu Lebzeiten als Metzger arbeitete. In Erika Stuckys Filmen, die sie gern live aufführt, sind Schlachtfeste zu sehen, zum Beispiel eine fast zärtliche Hausschlachtung im kubanischen Havanna, Schamanen-Tänzer in Mexico sowie ihre Kinder-Barbiesammlung. Für das opulente Konzertvorhaben nimmt sich Erika Stucky das für den Grammy nominierte schweizerische Orchester La Cetra aus Basel mit auf die Bühne. Das Ensemble gilt als Spezialist für eine historische Aufführungspraxis und bringt sich dabei mit Musik aus dem Jazz- und Punkbereich in Berührung. Erika Stucky / FM Einheit & La Cetra Barock-Ensemble: Papito, 5.1., 20 Uhr, Jazzclub Tonne, Karten 19, erm. 13 im Vorverkauf

Stimmen für Schnee Mit eigenen Versionen von Liedern bekannter Namen wie Radiohead, Björk, Massive Attack, Daft Punk, Metallica und Alanis Morissette machten sie sich bekannt. Auch mit Interpretationen bekannter Volkslieder und Stücken aus dem Bereich Smooth Jazz klingt die Berliner A-cappella-Gruppe „Onair“ in vielerlei Ohren nach. Nun laden die vier Männer und zwei Frauen zum winterlichen Konzert nach Dresden. Die sechs Stimmen starten in der Annenkirche eine musikalische Reise durch die kalte, dunkle und stille Jahreszeit, mit einer Mischung aus klassischen Weihnachtssongs und Winterliedern. Zu hören sind spezielle A-cappella-Arrangements u.a. von Silje Neergard („Be still my heart“), Björk („All is full of love“), John Lennon („So this is Christmas“), Coldplay („Fix you“), sowie Bearbeitungen von Kirchenliedern („Es ist ein Ros entsprungen“), klassischem Liedgut (Henry Purcell „Cold Song“) und eine oder anderen spannende Neuentdeckung. Mit im Wintergepäck dürfte die Gruppe aber auch ihr aktuelles Album „Illuminate“ haben, ihr inzwischen drittes Werk. ONAIR – A Winter Concert, 5.1., 20 Uhr, Annenkirche Dresden

Es droht ein posterotisches Inferno Frauen leben im Schnitt sieben Jahre länger als Männer. Aber nur, weil sie keine Männergrippe bekommen können, wie so mancher Mann weiß, der deshalb auch dafür plädiert, eine Männergrippe nicht zu verharmlosen solange nicht definitiv geklärt ist, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. „Mein Mann hat Schnupfen“ ist der Titel eines Stücks, das Peter Förster gestrickt hat und nun in den Kammerspielen Dresden im art’otel zu sehen ist. Im Fokus stehen eine Frau, die todunglücklich ob ihrer Lebenssituation ist, und ein Mann, der von den Nöten nichts merkt, ja dessen schlechte Laune sich gar als Dauerzustand entpuppt, weshalb Frau die maskulinen Belehrungsanfälle des Gatten allein ertragen muss. Denn so ist das nun mal: Männer sind Besserwisser, Frauen sind Alleswisser. Da Frau Tennis- oder Skilehrer mangels Gelegenheit nicht tröstend zur Seite stehen können, droht laut Ankündigung ein posterotisches Inferno mit „N“ („N“ wie „Nichts“). Auch Kneipenkumpel Kalle ist keine große Hilfe. Doch es kommt noch schlimmer, der Mann wird von einer furchtbaren Krankheit befallen: einer Erkältung. Mit Fieber (ab 37 Grad rundet Mann da bekanntlich gern auf). Der „Herr im Haus“ entpuppt sich als wehleidiger Jammerlappen. „Mein Mann hat Schnupfen“: 5. und 6.1. (und weitere Termine), 20 Uhr, Kammerspiele Dresden. Tickets: 19,50 Euro (ermäßigt ab 5 Euro).

Allerlei Seemannsgarn Durch die Gedichte von Ringelnatz spielt und säuft sich Thomas Lautenknecht vom Dresdner Ensemble „Oh alter Knaben Herrlichkeit“ in seinem Abend „Bordell Nautique – Ringelnatz und andere Maritimitäten“. Lautenknecht berichtet vom Seemann Kuttel Daddeldu. Dieser Figur liegt zugrunde, dass Ringelnatz ohne Wissen der Eltern zunächst Schiffsjunge wurde und dann als Matrose bei der Marine auf Segel- und Dampfschiffen anheuerte. Seine Erinnerungen an diese Zeit veröffentlichte Ringelnatz 1911 unter dem Titel „Was ein Schiffsjungen-Tagebuch erzählt“. Auch bekommen die Zuschauer laut Ankündigung vermittelt, wie Ringelnatz vom Mädchen mit dem Muttermal und der unsterblichen Liebe zu seiner längsten Braut erzählt, wie er in Hamburg philosophiert, in Spelunken einkehrt und in Flüssigkeiten untertaucht, die Hochseekuh beshantiet und umgeben von maritimen Requisiten allerlei Seemannsgarn erzählt und morsche Fäden aus seiner Zeit auf Kreuzfahrtschiffen in der Ostfriesischen Korallensee und dem Steinhuder Meer spinnt. „Bordell Nautique – Ringelnatz und andere Maritimitäten“, 5.1., 20 Uhr, August Theater.