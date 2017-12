Wohin am Wochenende?

Pirna Kunstvoll Schenken Am Wochenende macht der Canalettomarkt seinem Namensgeber alle Ehre und lädt zum 5.Pirnaer Kunstmarkt ins Rathaus. Auf zwei Etagen präsentieren sich 50 Künstler und Kulturschaffende aus der Region und zeigen ihr Können. Die Besucher dürfen sich auf Kreative unterschiedlichster Couleur freuen. Von Skulpturen und Plastiken über Öl- und Aquarellmalerei, Fotografie bis hin zu Schmuckdesign und Keramiken – alle folgen dem Ruf, auf Canalettos Spuren zu wandeln. „Die Werke der Künstler können vor Ort käuflich erworben werden, denn hier wird Kunst sowohl bestaunt als auch gehandelt“, sagte Organisatorin Ariane Zastrow. Neben den Kunstwerken werden auch viele originelle Mitbringsel zum Kauf angeboten. Zudem können die Jüngsten ihrer Kreativität am Mal- und Bastelstand freien Lauf lassen. Der Kunstmarkt findet traditionell am 3. Adventswochenende statt und wird von den Machern des Canalettomarktes gemeinsam mit dem Kunstverein Sächsische Schweiz ausgerichtet. Weiteres Bühnenprogramm Sonnabend: 15 Uhr Musikschule Sächsische Schweiz e.V. führt Tänze auf; 17.45 Uhr kommt der Weihnachtsmann; 18.30 Uhr Adventsleuchten, Laternenumzug durch die Altstadt, Treff: Bühne; 19.30 Uhr Birkwitzer Liveband; Sonntag: 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann; 17.30 Uhr Adventssingen mit den Silberberg-Musikanten; 20 Uhr Feuershow. 16.12., 11–20 Uhr; 17.12., 11–18 Uhr, Eintritt frei

Lohmen Historischer Markt am Schloss Rund ums Schloss findet am Sonnabend ein historischer Weihnachtsmarkt statt. Neben Bummeln können große und kleine Besucher basteln und werken, im Bücherflohmarkt stöbern, Märchen zuhören, beim „Schrottwichteln“ mitsteigern und mit der Feldbahn fahren. Stimmungsvolle Weisen sorgen für den musikalischen Rahmen. Ab 20 Uhr wird zur Disko auf das Parkdeck geladen. 16. Dezember, ab 14 Uhr, Lohmen

Bielatal Uriger Markt zum Advent In Bielatal gibt es am Sonnabend die zweite Auflage des urigen Weihnachtsmarktes. Der kam im vergangenen Jahr so gut an, dass sich erneut Organisatoren fanden. Neue Händler sind dabei und am offenen Feuer zwischen provisorischen Hütten kann man bei Glühwein dem Posaunenchor Rosenthal lauschen oder sich im Märchenzelt in eine andere Welt träumen. Sonnabend, 16. Dezember, 14 bis 19 Uhr, Innenhof, Schulstraße 1;

Langenhennersdorf Kinder schmücken Langenhennersdorf beginnt eine Tradition. Am Sonnabend wird vor dem Vereinsheim des Karnevalsclubs Langenhennersdorf an der alten Schule gelichtelt. Beim Schmücken des Weihnachtsbaumes ab 14 Uhr kann jedes Kind seinen Schmuck mitbringen. 16.30 Uhr startet der Lampionumzug zum Abholen des Weihnachtsmannes. Die Heimatstube ist geöffnet. 16. Dezember, 14 bis 21 Uhr, ehemalige Schule Langenhennersdorf

Liebstadt Weihnachtliches Liebstadt Am Sonnabend wird es besinnlich in Liebstadt. Der Feuerwehrverein der Stadt lädt zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Das Programm gestalten die Jagdhornbläser, die Kinder des Kindergartens „Zwergenhaus“ Liebstadt sowie der Grundschule. Es gibt Leckeres vom Grill und Schwein am Spieß. Auch der Weihnachtsmann wird vorbeischauen. Foto: Bodo Marks/dpa 16. Dezember ab 15.30 Uhr auf dem Liebstädter Markt

Borna Weihnachten am Kalkofen Am Bornaer Kalkofen tanzen zum Weihnachtsfest die Puppen! Über das Stück der Radebeuler Puppenbühne Hellwig freuen sich besonders die Kinder. Die Band Jazzacuda spielt weihnachtliche Livemusik. Außerdem gibt es einen kleinen Markt, Basteln für Kinder und Kutschfahrten. Glühwein, Holzofenbrot und andere Leckereien runden das Angebot ab. 17. Dezember ab 14 Uhr am historischen Kalkofen, Borna 10C, 01819 Bahretal. Eintritt 2 Euro

Bad Gottleuba Eine Fahrt mit der Kutsche Eine besondere Mitfahrgelegenheit gibt es beim Lichtelfest am Sonntag in Bad Gottleuba. Da kann ab 16 Uhr eine Runde mit der Weihnachtskutsche gefahren werden. Auch Ponyreiten wird angeboten. 17 Uhr gibt es eine winterliche Modenschau auf der Bühne. Das 14 Uhr beginnende Fest hält viel Lukullisches bereit und klingt 18 Uhr mit einer musikalischen Lesung in der Kirche 18 Uhr aus. 17. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Marktplatz

Dippoldiswalde Modellbahnen rollen wieder Am dritten Adventswochenende, während des Weihnachtsmarktes in Dippoldiswalde, lädt der Modelleisenbahnclub in seinen Räumen in der „Alten Feuerwehr“ zur Modellbahnausstellung. Zu sehen sind die HO-Vereinsanlage, Kleinanlagen und viele Doppelstockzugvarianten in den verschiedenen Spurweiten. Modellbahnausstellung in Dippoldiswalde in der „Alten Feuerwehr“, Niedertorstraße 12a; Öffnungszeiten Sa., 10-18 Uhr u. So., 10-17 Uhr

Neustadt Weihnachtliches Treiben Der Weihnachtsmann und sein Engel begrüßen am Freitagnachmittag Einwohner und Gäste zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes rund um das Rathaus. Musik, Bummeln, Basteln, Zaubern, Theater – für jeden ist etwas dabei. Das Stadtmuseum öffnet am Sonnabend und Sonntag, 13 bis 17 Uhr und lädt zum Besuch. Und auch die Kleinen kommen nicht zu kurz. 15. 12., 16.30-21 Uhr; 16. 12., 12-21 Uhr; 17. 12., 12-20 Uhr. www.neustadt-sachsen.de

Altenberg Schwimmen im Kerzenschein Zum Adventschwimmen im Kerzenschein wird am Sonnabend und am Sonntag in die Bäderlandschaft des Johannesbades Raupennest nach Altenberg eingeladen. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 17 Uhr. Es gelten die regulären Öffnungszeiten und Preise. Adventsschwimmen im Kerzenschein, 16. und 17. Dezember, jeweils ab 17 Uhr, im Johannesbad Raupennest AG & Co. KG, Altenberg, Rehefelder Straße 18; Öffnungszeiten Sa./So. 9-21 Uhr

Dippoldiswalde Siebenstern und Sebastian Zur Weihnachtsgeschichte „Holdadipolda – Siebenstern u. Sebastian“ wird am Sonnabend, in das Kulturzentrum Parksäle eingeladen. Das Hexlein Holdadipolda Siebenstern betreibt eine Zauberschule mit Lehrling Sebastian. Vor Weihnachten ist Prüfung, das Hexlein hat Sebastian sehr gern, möchte nicht alleinbleiben, deshalb lässt sie ihn durch die Prüfung rasseln. Holdadipolda, 16.12., 16 Uhr, in den Parksälen in Dippoldiswalde, Karten 10 € (erm. 8 €)

Kreischa Modellbahner stellen aus Der Modelleisenbahnclub Kreischa (MEC) öffnet am dritten Adventswochenende seine Räume im Vereinshaus und lässt mehrere Modellzüge in unterschiedlichen Größen durch das Haus fahren. In diesem Jahr erinnert die Schau an das 40-jährige Jubiläum der Stilllegung der Lockwitztalbahn. Auch eine Bastelstation und der Verkauf von Modellbahnartikeln sind geplant. 16./17. Dezember, jeweils 10 bis 18 Uhr