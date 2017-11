Wohin am Wochenende?

Zittau/Löbau

Weihnachten überall

Pünktlich zum 1. Adventswochenende öffnen in vielen Orten im Süden des Landkreises die Weihnachtsmärkte. In Herrnhut findet am Sonnabend der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Zinzendorfplatz, der August-Bebel-Straße und der Dürningerstraße mit 120 Händlern und Kunsthandwerker und einem bunten Programm statt. In Jonsdorf gibt es ab 14.30 Uhr weihnachtliches Treiben im Kurpark. Der Weihnachtsmarkt im Zittauer Salzhaus startet 11 Uhr, im Hörnitzer Gewerbegebiet ist von 13 bis 18 Uhr ein kleiner Adventsmarkt im Gewerbegebiet. In Hirschfelde ist am Sonntag von 13 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, in Seifhennersdorf am Sonnabend und Sonntag Weihnachtsmarkt. Am Sonntag wird hier um 16 Uhr ein Riesenstollen angeschnitten. Auch in Oderwitz wird an beiden Tagen (von 14 bis 19 Uhr) der Weihnachtsmarkt geöffnet. An beiden Tagen gibt es ein buntes Programm. Am Sonntag sind in Eibau (11 bis 18 Uhr, am Faktorenhof sowie am „Nahkauf“-Markt) und in Oberseifersdorf (ab 14 Uhr auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule weitere Weihnachtsmärkte. Wem das nicht reicht, der kann auch noch nach Rumburk (Sonnabend, ab 14 Uhr), Hradek n. N. (Sonntag ab 14 Uhr) oder Varnsdorf (Sonntag, ab 15 Uhr) fahren.