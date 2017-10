Wohin am Wochenende

Radebeul Historisches im Weinberg Die Hoflößnitz lädt zum Churfürstlichen Weinbergfest ein: Verschiedene Lustbarkeiten erwarten die Besucher am Wochenende in der Radebeuler Hoflößnitz. Zu erleben ist um 12 und 15 Uhr ein Winzer- und Jagdaufzug mit der Jagdgöttin Diana, barocke Folkmusik, Winzertänze, Hornbläser, Falknershows sowie ein Kinderprogramm mit Naturdruckwerkstatt, historischem Karussell. Sa./So., jeweils 11 bis 19 Uhr, Eintritt frei

Weinböhla Trauminsel im Zentraler Korsika vereint als gebirgigste Insel im Mittelmeer auf kleinem Raum eine unglaubliche Vielfalt. Der Fotograf Stephan Schulz verbrachte dort viele Monate, nahm sie auch aus der Luft auf. Am Sonntag ab 18Uhr zeigt er in einer 3-D-Projektion Bilder von verträumten Buchten, Europas atemberaubendsten Wanderweg u.a. im Weinböhlaer Zentralgasthof. Karten zu 13,10 Euro unter Tel.: 035243 56000

Meißen Große Bühne für Wenzel & Band Die Lieder der neuen Wenzel-CD beschreiben die Suche nach Auswegen. Keine Besserwisserei, keine moralische Erhebung. Liebeslieder, in denen die Realität durchscheint wie eine beständige Gefahr. Mit besonnenen Tönen, flirrenden Gitarren und ungewohnt sanfter Stimme geht Hans-Eckardt im präzisen Zusammenspiel mit seiner Band auf eine Reise. Am Samstag, 19.30Uhr im Theater Meißen, Tickets: 03521 415545.

Radebeul Yakari und der Indianeralltag Ein Familiennachmittag mit dem Großen Häuptling Kleiner Bär wird am Sonntag, 15 Uhr, im Radebeuler Karl-May-Museum veranstaltet. Anhand der Trickfilmserie Yakari erforscht das Museumsmaskottchen mit den Besuchern die Lebensweise der Rothäute. Wie ihr Alltag in Wirklichkeit aussah, ist im Anschluss in der Dauerausstellung zu erfahren. So., 15 Uhr, Preise: 1 Euro zusätzlich pro Person zum Eintritt (9/7/3 Euro, Familie 20 Euro)

Coswig Matyas lädt zum Federweißerfest In den Tanks reift der erste 2017er Weißwein – Zeit fürs Federweißerfest im Weingut Matyas in Coswig. Am Wochenende können Gäste frisch vergorenen Most aus eigenen Trauben genießen oder Weine des 2016er Jahrgangs verkosten. Der Kellermeister Hendrik Weber wird Fachfragen beantworten und für Musik sorgt der Alleinunterhalter Manfred Kiss. Sa./So. ab 12 Uhr, Weingut Matyas in Coswig, Spitzgrundstraße 12; www.weingut-matyas.de

Klosterbuch Kreatives im Kloster Die Schauwerkstätten besuchen und den Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen können die Besucher im Kloster Buch am Sonntag beim Kreativtag von 13 bis 18 Uhr. Zudem gibt es um 14 Uhr eine Sonderführung „Auf den Spuren der Schreibermönche im Kloster Buch“. Dabei werden verschiedene Orte der Klosteranlage aufgesucht. Der Weg führt auch ins heutige Scriptorium. Sonntag, 8. Oktober, ab 13 Uhr, Kloster Buch

Moritzburg Saisonende für Brücke-Führung Letztmalig in diesem Jahr wandeln Interessenten am Sonntag auf den Spuren der Brücke-Künstler und lernen jene Orte kennen, an denen die Maler der 1905 gegründeten Gruppe Moritzburger Motive geschaffen haben. Die Kunsthistorikerinnen Daniela Wittig und Katja Lindenau informieren zur Entstehung der Bilder. Start: 11Uhr an Touristinformation. 13 Euro, Anmeldung unter Tel.: 035207 8540 erforderlich; Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen

Rochsburg Festival der Klänge An diesem Wochenende gibt es eine Premiere auf Schloss Rochsburg. Das Festival der Klänge bringt vor allem archaische Klanginstrumente aus aller Welt, wie Didgeridoos, Trommeln, Handpans, Kristallklangschalen und Monochorde zum Klingen. Es wird Klangreisen und Konzerte geben, daneben Workshops, Vorträge, spezielle Kinderangebote und vieles mehr. Am Sonnabend ab 18 Uhr und am Sonntag, weitere Infos: www.schloss-rochsburg.de

Kriebstein Burg wird lebendig Rund 40 Mitglieder des Vereins Gugelgilde und des Freundeskreises der Burg Kriebstein lassen am Sonntag die Vergangenheit auf der Burg wieder aufleben. Vereinsmitglieder und Interessierte bevölkern die Gemäuer als Wachen, Edelleute, Mägde, Knechte oder Jäger. Im Festsaal können sich die Besucher im mittelalterlichen Tanzen ausprobieren (12.30, 14.30 und 16 Uhr). Ritter Griebs wird in Aktion treten. Er geht mit den Kindern auf eine abenteuerliche Schnitzeljagd im Sonntag, 8. Oktober, 10 bis 18 Uhr; Eintritt 7 Euro (erm. 3 Euro); Parkmöglichkeit auf dem Großparkplatz oder an der alten Schule Kriebethal.

Großenhain Krimikomödie im Kulturschloss Die Landesbühnen Sachsen sind am Sonntag, 18Uhr mit der Komödie „Fisch zu viert“ im Kulturschloss zu Gast, denn Diener Rudolf hat mit drei Schwestern zärtliche Stunden verbracht. Nun droht das Geheimnis aufzufliegen. „Fisch zu viert“ ist eine der erfolgreichsten Kriminalkomödien und hat auch 40 Jahre nach ihrer Entstehung nichts an Tempo, Sprachwitz und Komik verloren. Karten unter Tel.: 03522505555.

Weinböhla Déjà-vu: 30 Jahre Heinz Becker Kennen Sie das nicht auch? Da passiert Ihnen etwas und Sie denken sich: Das habe ich doch schon einmal erlebt!? Die Psychologie spricht hier von einem Déjà-vu, zu Deutsch: schon gesehen. Und genau so heißt auch das neue Programm aus 30 Jahren des Kabarettisten Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker, am Freitag, dem 6.Oktober, 20 Uhr im Zentralgasthof. Karten unter Tel.: 03524356000.

Radebeul Letzte Führung in Altkö Unter dem Motto „Buntes Wunder Altkötzschenbroda“ startet am Sonntag, 14 Uhr, die letzte Gästeführung für 2017 am Hotel Goldener Anker. Bis zur Wende war der Dorfkern dem Verfall preisgegeben, Plattenbauten sollten ihn ersetzen. Jetzt strahlt Altkötzschenbroda als buntes Wunder und wird von Anwohnern als schönster Dorfanger Radebeuls bezeichnet. Gebühr: 6 Euro, frei für Kinder bis 14 Jahre, Anmeldung nicht erforderlich

Kriebstein Unterwegs mit dem Baumeister Die Gäste entdecken bei einer Führung „Mit dem Baumeister unterwegs“ am Freitag um 17 Uhr die Besonderheiten der Burg Kriebstein von außen. Unterhalb der Burg an der Zschopau angekommen, erhalten sie interessante Einblicke, was früher hier alles produziert wurde und genießen den schönen Blick zur Burg mit Wehr. Anschließend gibt es eine kleine Stärkung. 6. Oktober, 17 Uhr; Preis: 15 Euro; Dauer: ca. 1,5 Stunden; Anmeldung unter Tel. 034327/95230

Döbeln Fahrt mit der Pferdebahn Am Sonnabend besteht in diesem Jahr die letzte Möglichkeit für Besucher am öffentlichen Fahrtag mit der Pferdebahn teilzunehmen. Die Fahrten werden in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr durchgeführt. Das Pferdebahnmuseum am Niederwerder hat an diesem Tag ebenfalls für Interessierte geöffnet. Hier wird die Entwicklung und Geschichte des ersten Nahverkehrsmittels der Welt museal dargestellt. Sonnabend, 10 bis 16.30 Uhr

Radebeul Letzter Elbeflohmarkt Am Sonntag kann zum letzten Mal in diesem Jahr zwischen 10 und 16 Uhr auf der Festwiese in Altkötzschenbroda getrödelt werden. Seien Sie also mit dabei, wenn Groß und Klein auf Schnäppchenjagd gehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt! Wer selbst trödeln möchte, sollte einfach am Sonntag ab 8.30Uhr auf die Festwiese gefahren kommen. Kontakt unter Tel.: 0173 5729929, www.sachsenmaerkte.de

Großenhain Trödeln bis in die Nacht Für Samstag, den 7.Oktober, sind alle Trödelfreunde von 14 bis 22 Uhr in die Remontehalle eingeladen, um zwischen Kunst, Kitsch und Krempel zu stöbern. Und jeder kann dabei mitmachen, ob Profis oder Privatleute. Aufbau für Händler ist ab 11 Uhr. Fürs leibliche Wohl der Besucher wird mit köstlicher Hausmannskost gesorgt. www.schwarzmaerkte.de

Riesa Skaband bei Live vom Balkon Eine der bekanntesten deutschen Skabands – Yellow Cap – gastiert am Sonntag ab 19 Uhr live auf dem Balkon der Sachsenarena. Den Zuhörer erwartet nicht nur eine ekstatische Show, sondern auch ein musikalischer Leckerbissen: Yellow Cap versteht es, inspiriert von vielen Genres, Songs zu entwickeln, die unverwechselbar klingen und „Bums“ haben. Tickets für 14 Euro gibt es unter anderem im SZ-Treffpunkt Riesa unter Tel.: 03525 72415720.

Riesa 30 Jahre Dirty Dancing Der Filmpalast Capitol zeigt am Sonntag um 20 Uhr die Sondervorstellung „Dirty Dancing“ – auf den Tag 30 Jahre nach dem deutschen Kinostart. Wer kennt ihn nicht, den Film, in dem Francis „Baby“ Houseman den Sommer in einem Ferienhotel verbringt und dort den Tanzlehrer Johnny Castle kennen und lieben lernt. Tickets unter 03525 733779.

Taura Welt der Aquarien In die Vielfalt der Unterwasserwelt wollen die Mitglieder des Aquarienvereins Taura die Besucher an diesem und am kommenden Wochenende entführen. Anlass der Ausstellung im Bürgerhaus Taura ist das 50-jährige Bestehen des Vereins. Sie nimmt sich der Gattungen und Arten von Zierfischen an, die sonst zu kurz kommen. Zudem gibt es eine Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse. 7. und 8. Oktober von 10 - 18 Uhr, Bürgerhaus Taura