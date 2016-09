Wohin am Wochenende?

Grimma Spektakel mit Heißluftballons Von Freitag bis Montag finden in Nerchau bei Grimma die Airlebnistage statt. Auf den Nerchauer Muldewiesen erwartet die Besucher bei freiem Eintritt Ballonglühen, Brennerparade, Feuerwerk und vieles mehr. Ballonfahrer, Drachenflieger und Motorsportflieger wollen mit einem bunten Programm begeistern. Es wird auch einen Ballon am Kran geben, in dem man 50 Meter in die Höhe steigen kann. Freitag wird das Fest um 15 Uhr eröffnet. Der Sonnabend beginnt 13 Uhr mit Hubschrauberrundflügen. Am Sonntag ist ab 22 Uhr ein spektakuläres Höhenfeuerwerk geplant. Mehr Infos unter: www.airlebnistage.de

Großenhain Turm- und Federweißerfest Hotel- und Gaststätte Kupferberg veranstalten am Montag von 10 bis 17 Uhr das zwölfte Turm- und Federweißerfest mit Frischemarkt, Kindersachenflohmarkt, Hüpfburg, Oktoberfestbier und Haxenessen, Federweißer vom Winzer, Baumkuchen-Schaubacken, Zuckerwatte, Ponyreiten und vielem anderen mehr. Natürlich werden auch wieder Turmführungen angeboten. Der Frühschoppen mit den Elbetalern startet ab 11 Uhr.

Schönfeld Fischzug an der Dammmühle Am Sonntag ist wieder Schaufischen bei der Schönfelder Teichwirtschaft. Punkt 9 Uhr beginnt der öffentliche Fischzug an der Dammmühle, und um 10 Uhr werden die ersten Netze eingeholt, die Besucher können dabei gern zuschauen. Blasmusik und ein breitgefächertes Markttreiben warten ebenfalls auf die Gäste. Zudem gibt es Fisch in allen Variationen.

Leisnig Handwerker auf der Burg Von Sonnabend bis Montag verwandelt sich die auf dem Burghof von Burg Mildenstein in eine große Holzwerkstatt. Dann wird wieder ganz in Familie gehämmert, gebohrt, geschnitzt und gedrechselt. „Wenn ich ein Werkzeug hätt“ – unter diesem Titel ist Meister Berthold mit seinen nachgebauten historischen Holzbearbeitungsmaschinen zu Gast und gibt Anregungen für kreative Besucher. Sonnabend bis Montag, 10 bis 17.30 Uhr

Radebeul Radebeuler Weinlandschaft Frosch und Wein – kann das sein? Dieser Frage können die Teilnehmer des Stadtrundgangs am Sonntag auf den Grund gehen. Begleitet von einer Gästeführerin lernen sie die Weinlandschaft Radebeuls besser kennen, hören interessante Geschichten über Wein und Winzer. Los geht es um 14 Uhr an der Weinpresse des Weinbaumuseums Hoflößnitz. Erforderlich sind festes Schuhwerk und gute Kondition. Gebühr: sechs Euro.

Großenhain Oktoberfest mit Partybands Traditionell am ersten Oktoberwochenende findet mittlerweile das 8. Oktoberfest des Großenhainer Fußballvereins auf der Jahnkampfbahn statt. Los geht es am Freitag mit den „Rotzlöffln“. Am Sonnabend sind dann die Stoapfälzer Spitzbuam am Start. „Die Granaten“, neu im Festzelt, setzen am Sonntag den Schlusspunkt. Das Zelt öffnet jeweils 17 Uhr. Karten gibt es noch für Freitag und Sonntag unter www.svg-ticket.de

Moritzburg Kleidung im 18. Jahrhundert Im letzten Vortrag der Fasanengarten-Reihe am Sonntag, 15 Uhr, im Besucherzentrum am Fasanenschlösschen in Moritzburg widmet sich Uta-Christiane Bergemann, Bochumer Kunsthistorikerin, dem Dresscode im 18. Jahrhundert. Sie spricht zu den Bedingungen der Mode am Vorabend der Französischen Revolution und der Aussagekraft der Kleidung im Aufklärungszeitalter. Anmeldung empfohlen: 035207 873610

Meißen Unterwegs durch die Stadt Das Meißner Weinfest ist Vergangenheit, und damit sind Meißens Gassen und Plätze wieder frei für Stadtspaziergänger. Am Freitag sind Nachtwächter und Türmerin unterwegs (19 Uhr ab Tuchmachertor hinter der Frauenkirche), und am 3. Oktober können Interessierte den Spuren der Hebamme Marthe folgen. Treff ist 15 Uhr am Kändlerbrunnen, Altstadtbrücke, Ecke Elbstraße/Gerbergasse. Mehr Infos unter: www.meissnerin.de

Radebeul Premiere in den Landesbühnen André Previns Oper „A Street Car Named Desiree – Endstation Sehnsucht“ (in Englisch mit deutschen Übertiteln) hat am Sonnabend ab 19 Uhr Premiere in den Landesbühnen in Radebeul. Die Oper nach dem Drama von Tennessee Williams – uraufgeführt 1998 in San Francisco – ist mit einer Musik versehen, die den ehemaligen Jazzpianisten und Filmkomponisten Previn durchklingen lässt. Karten: Landesbühnen, 0351 8954214

Weinböhla Puhdys-Quaster im Zentraler Dieter „Quaster“ Hertrampf, Gitarrist und Sänger der dienstältesten Rockband Ostdeutschlands, lädt für Freitag, 20 Uhr, auf eine humorige, authentische Zeitreise mit Erinnerungen, Geschichten, Bildern sowie alten und neuen Songs in den Zentralgasthof ein. Die Besucher erleben einen agilen, lebenslustigen Sänger und Gitarristen auf seiner ersten Solo-Tour nach dem Ende der Puhdys. Karten: 035243 56000.

Großenhain Freier Eintritt beim Bauernmarkt Die Fördergemeinschaft Großenhain aktiv lädt für Sonntag von 10 bis 18 Uhr zum 21. Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Dazu wird Unterhaltung auf der Hauptmarktbühne, auf dem Neumarkt in der Kindererlebniswelt sowie am und im Schloss geboten. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Mehr Infos: www.einkaufen-in-grossenhain.de

Oschatz „Wiesn“ in Oschatz Von Freitag bis Sonntag wird in Oschatz die „Oschatzer Wiesn“ gefeiert. Vom typischen Maßkrug und bayrischem Bier, Fahrgeschäften, einem riesigen Festzelt mit 40 Meter Länge, über einen Biergarten mit typischen Wiesn-Gerichten, Fassbieranstich mit dem Oberbürgermeister, bis hin zu Livebands, Kinderschminken, Frühschoppen und Party-DJ wird für alle Altersgruppen etwas geboten. Los geht es heute um 19 Uhr.

Coswig Partymucke mit Oliver Frank Für alle um und über 40 findet am Sonnabend ab 20.30 Uhr die erste exklusive Party in der Börse in Coswig statt. Treffen Sie Gleichgesinnte, um in lockerer Atmosphäre und bei coolen Drinks zu feiern. Eine Zeitreise durch die Musik und als Highlight der Auftritt von Oliver Frank mit seinen Hits „Italienische Sehnsucht“ und „Amore per sempre“. Karten: 03523700186, unter www.boerse-coswig.de oder Abendkasse.

Leisnig Ein Tag im Zeichen des Apfels Am Sonnabend lädt die Obstland Dürrweitzschen AG auf das Gelände des Obstland-Betriebshofes (gegenüber Stadtbad) in der Chemnitzer Straße nach Leisnig zum mittlerweile 12. Apfeltag ein. Hier können die Besucher zwischen 9 und 18 Uhr ihre Lieblingsapfelsorte finden und haben die Möglichkeit bei einer Obstland-Plantagenrundfahrt alles rund um den Apfel, Anbaumethoden, Sortenauswahl und Technikeinsatz zu erfahren.