Wohin am Wochenende?

Lichtenwalde Galakonzert mit Starbesetzung Im bezaubernden Ambiente des Barockgartens Lichtenwalde präsentiert die Vogtland Philharmonie am Sonntag einen musikalischen Streifzug durch die Welt von Oper und Musical bis hin zur Filmmusik. Das Orchester steht unter der musikalischen Leitung von GMD Stefan Fraas und wird begleitet von den charismatischen Solisten Jeanette Wernecke und Nico Müller. Der Startenor Nico Müller wurde vor allem als Mitglied der erfolgreichen Formation Adoro bekannt und brilliert auf deutschen und internationalen Bühnen. (szo) Das Galakonzert beginnt um 15 Uhr. Tickets im DA-Treffpunkt, Tel. 03431 67933511

Großenhain Oper mit Marionetten Im Kulturschloss wird am Sonntag, 18Uhr die Marionetten-Oper „Philemon und Baucis“ von Joseph Haydn gespielt. Die Landesbühnen führen dieses selten gespielte Werk gemeinsam mit dem Puppentheater des Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen, großen Marionetten und historischem Instrumentarium musizierendem Ensemble Charpentier der Elbland Philharmonie auf. (szo)

Coswig A-cappella-Band in der Börse Die „Medlz“ (Sabine, Nelly, Maria und Silvana) sind am Sonnabend ab 19Uhr mit dem Programm „Von Mozart bis Mercury“ – eine musikalische Zeitreise – in der Börse Coswig zu erleben. Kennen lernten sie sich im Philharmonischen Kinderchor Dresden, in welchem sie die Liebe zur A-cappella-Musik entdeckten. Beim Westspitzen-Festival errangen sie Platz eins in der Sparte aCappella. (szo) Karten zu 20 Euro, Infos unter 03523 700186

Coswig Lungenfunktion kostenlos testen Das Fachkrankenhaus Coswig, Neucoswiger Straße 21, organisiert zum Deutschen Lungentag am Sonnabend (9- 12Uhr) unter dem Titel „Infektionen der Atemwege: vorbeugen, erkennen und behandeln“ Vorträge und kostenfreie Untersuchungen wie ein kostenloser Test der Lungenfunktion. Auch die Sauerstoffsättigung im Blut, der Blutdruck sowie der Puls werden gemessen. (szo) www.fachkrankenhaus-coswig.de

Radebeul Führung über den Dorfanger Unter dem Titel „Buntes Wunder Altkötzschenbroda“ beginnt am Sonntag, 14Uhr, eine öffentliche Gästeführung am Hotel Goldener Anker in Radebeul, Altkötzschenbroda 61. Altkötzschenbroda ist ein lebendiger Ort mit vielen Facetten. Kneipen und kleine Geschäfte stehen in harmonischer Wechselwirkung mit den liebevoll gestalteten Wohnhäusern. (szo) Kosten: 6 Euro. Die Führung findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung nicht erforderlich

Striegistal/Etzdorf Urlaub für die Seele Am Sonnabend können sich die Besucher der Kirche Etzdorf auf einen besonderen musikalischen Höhepunkt freuen. Die Thomas-Vesper wird durch das Ensemble Nobiles aufgeführt. Die besondere Akustik der Kirche lässt den Gesang wirkungsvoll entfalten. Zu hören sind sowohl gregorianische Gesänge als auch Kompositionen der Renaissance und der klassischen Moderne. Ebenfalls kommen Werke von Thomaskantoren zur Aufführung. Mit dem Eintrittsgeld wird die Kirchensanierung in Marbach unterstützt. (szo) Sonnabend, 18 Uhr, Kirche Etzdorf

Radebeul/Moritzburg/Radeburg 12. Schmalspurbahn-Festival Die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG), der Traditionsbahn Radebeul e.V. und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) laden am Sonnabend und Sonntag zum 12.Schmalspurbahn-Festival auf der Lößnitzgrundbahn. Seit 1883 ziehen die Lokomotiven auf schmaler Spur die Wagen vom Bahnhof Radebeul-Ost, vorbei am Schloss Moritzburg bis ins Zillestädtchen Radeburg. Die Besucher haben die Wahl zwischen 48 Abfahrten. In Radeburg zeigt der Kulturbahnhof eine Ausstellung zum Eisenbahneralltag. Am Samstagabend gibt es die Nachtfotoparade mit Lok-Illumination im Bahnhof Ost. (szo) Infos telefonisch unter 0351 8526512, www.loessnitzgrundbahn.de

Radeburg Kaninchenschau in Grundschule Am Wochenende veranstaltet der Rassekaninchenzüchterverein Radeburg und Umgebung e.V. eine Kreisjungtierschau in der Grundschul-Turnhalle. Vom Deutschen Riesen bis zum Farbenzwerg sind viele Rassen – etwa 300 Tiere – und allerlei bunte Farbenschläge vertreten. Tierärztin Katja Nitzsche gibt am Sonnabend, 10 bis 11 Uhr, Gesundheitstipps. (szo) Sa., 9-18, So., 9-15 Uhr; Grundschule, Meißner Berg 80, Eintritt: Erwachsene 2 Euro, Kinder frei

Moritzburg Führungen im Leuchtturm Geführte Besteigungen des Leuchtturms am Fasanenschlösschen in Moritzburg finden am Sonnabend zwischen 12 und 17Uhr statt. Die Besucher erfahren viel Wissenswertes über den Bau und die Historie der Hafenanlage und der umliegenden Kulturlandschaft, teilt der Veranstalter Moritzburger Schlossfreunde mit. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. (szo) Treffpunkt: Fasanengarten/Hafenmole; weitere Führungen ohne Freundeskreis: So., 11-16 Uhr

Lunzenau Herbstkonzert auf der Burg Am Sonnabend um 16 Uhr können sich die Besucher von Schloss Rochsburg wieder auf ein ganz besonderes akustisches Erlebnis freuen, wenn Schüler der Musikschule Mittelsachsen in einem festlichen Rahmen ihr Können zeigen. Die Konzerte mit den Nachwuchstalenten aus der Region sind bereits zu einer Tradition auf der Rochsburg geworden. (szo) Der Eintritt kostet 5 Euro, erm. 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt

Hartha Feuerwehren vorgestellt In Hartha wird am Sonnabend zum Florianstag und Oldtimertreffen eingeladen. Ein vielfältiges Programm erwartet die Besucher. So werden Feuerwehrleute einen fachlich richtig ausgeführten Feuerwehreinsatz demonstrieren, die Technik wird gezeigt und durch das Gerätehaus geführt. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg. Auf dem Schützenplatz werden die Oldtimer zur Schau gestellt. (szo) Sonnabend, ab 10 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

Kriebstein Plauderei mit der Zofe Zu einer Führung wird heute um 17 Uhr auf die Burg Kriebstein eingeladen. Das Zimmermädchen plaudert aus dem Leben der Familie von Armin. Diese Familie lebte von 1825 bis 1945 auf der Burg Kriebstein und war somit am längsten Besitzer der Anlage. In 120 Jahren ist viel geschehen, Die Zofe plaudert aus dem Nähkästchen und bringt den Gästen die Familiengeschichte an authentischen Orten nahe. (szo) Telefonische Voranmeldung unter 034327 9520

Meißen Modenacht auf dem Marktplatz Zu einem großen Laufsteg verwandelt sich der Marktplatz in der historischen Altstadt am Sonnabendabend. Insgesamt 15 Modegeschäfte präsentieren ihre aktuelle Herbst- und Winterkollektion bei der 10. Meißner Modenacht. Damen- und Herrenoberbekleidung, Schmuck, Frisuren, Accessoires und natürlich topmodische Dessous für Sie und Ihn werden von professionellen Models vorgeführt. (szo) Gegen 19.30 Uhr geht die Show auf dem Laufsteg los. Schon ab 18.30 Uhr gibt es Livemusik. Die Geschäfte der Altstadt haben bis 23 Uhr geöffnet.

Meißen Fürsten in der Albrechtsburg Eine Ausstellung, zu der die sächsischen Fürsten der Vergangenheit bewundert werden können, öffnet am Freitag. Insgesamt 19 Fürsten gibt es in der Albrechtsburg zu sehen. Die dunkelgrauen, formbaren Kunststoffpuppen tragen prächtige Gewänder. Sie sind den Bildern der sächsischen Markgrafen auf dem Fürstenzug aus Meissener Porzellan in Dresden nachempfunden. (szo) Der Eintritt zur Eröffnung am Freitag von 16 bis 19 Uhr ist für alle frei.

Altzella Die Wikinger kommen Waschechte Wikinger belagern am Sonntag das Kloster Altzella. Das nachgestellte Lagerleben der Waräger – eine Gruppierung von Wikingern – entführt in das 9. und 10. Jahrhundert. Beim Familiennachmittag gibt es Handwerks- und Alltagskünste der Zeit zu sehen. Schaukämpfe und Modeschauen ergänzen das Fest. (szo) Es gilt der normale Eintritt in den Klosterpark.

Ebersbach 23. Westernfest Am Samstag präsentieren sich zum 23. Westernfest ab 13 Uhr am Schützenhaus Indianistik- und Westernklubs, Lager der Trapper und Westmänner, Südstaaten Army; es gibt Western- und Kanonenschießen, Line Dance, Möglichkeiten zum Reiten, Handeln, Mitmachen. Für die Livemusik sorgen „Lady Jane and the Cowboys“. Bereits ab Freitag wird zum 26. Ebersbacher Schützenfest bis Sonntag eingeladen. (szo)

Lauterbach Schloss-Nacht-Schwärmerei Das Gemeinschaftsorchester Großenhain feiert 60. Geburtstag, und zwar musikalisch am Sonntag ab 16 Uhr bis in die Nacht hinein im Gartensaal des Barockschlosses mit Musik von Purcell, Brahms, Webber und Lischka. Für das leibliche Wohl stehen Lauterbacher Spezialitäten und Kuchen bereit. (szo) Kartenbestellungen unter 0172 3533529 oder 035249 79770; www.schlosspark-lauterbach.de

Moritzburg Noch einmal Hengstparade Die letzte Hengstparade 2016 beginnt auch am Sonntag um 13Uhr mit dem berittenen Fanfarenzug und dem Kesselpauker auf dem Paradeplatz. In dem Programm sind außerdem zu erleben: Springquadrille (Foto), die Darstellung historischer Begebenheiten mit Pferden, Kosakenreiterei, die große Dressurquadrille und als Abschluss die 16-spännige Postkutsche. (szo) Restkarten im Landgestüt, Fr., 8.30 bis 15.30, Sa., 8 – 12 Uhr, Infos unter 035207 890101

Lichtenwalde Musical für die ganze Familie Der Musik- und Theaterförderverein Priester zeigt am Sonnabend um 18 Uhr ein Märchengrusical der besonderen Art mit vier der unbekanntesten Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm: Köstlich einfältig die Geschichte der klugen Else, unendlich traurig die Geschichte vom armen Jungen im Grab, grausig das Märchen vom Mädchen mit den abgehackten Händen, kämpferisch und wahrlich heldenhaft die Geschichte vom Sohn des Besenbinders. Bösewichter wie der Teufel mit den drei goldenen Haaren mischen sich unter die Zuschauer. (szo) Tickets im DA-Treffpunkt, Tel. 03431 67933511

Weinböhla Flohmarkt auf der Festwiese Der beliebte Monatsflohmarkt findet am Sonntag ab 10 Uhr wieder auf der Festwiese statt. Egal ob Spielzeug, Omas alter Schrank, antiquarische Bücher, Gemälde, Schmuck, Münzen und Porzellan – der bunte Mix ist garantiert. Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt! Und wer noch Trödel auf dem Boden und im Keller hat, kann ab 7 Uhr zum Händleraufbau vor Ort sein. (szo) Infos telefonisch unter 0173 572 9929; www.sachsenmaerkte.de

Rietschen Geführte Pilzwanderung Die Natur- und Touristinformation der Erlichthofsiedlung in Rietschen lädt am Sonntag zu einer pilzkundlichen Wanderung ein. Pilzberater Uwe Bartholomäus wird mit den Teilnehmern im Rietschener Waldgebiet nach Pilzen Ausschau halten. Gesammelt werden alle Pilzarten, nicht nur essbare. Unterwegs werden Erläuterungen zu Pilzen gegeben und die Exemplare bewertet. (szo) Treff: 14 Uhr; Anmeldung unter 035772 40235.

Torgau Niedeckens BAP live im Konzert Wolfgang Niedecken tourt mit seiner Band BAP und den beliebtesten Liedern aus 40 Jahren Bandgeschichte durch Deutschland. Im Vorfeld war Frontmann Wolfgang Niedecken im Tauschkonzert „Sing meinen Song“ bei VOX zu sehen. Beim Open-Air-Konzert am Freitag in Torgau wird auch Material aus dem neuen Studio-Album präsentiert. (szo) 20 Uhr in der Kulturbastion Torgau, Infos telefonisch unter 03421 737613; Tickets in der Kulturbastion

Riesa Nachtflohmarkt startet wieder Die Sommerpause ist vorbei, und die Saison der Nachtflohmärkte startet wieder. In Riesa geht’s am Sonnabend um 15 Uhr los. Jetzt heißt es wieder bummeln, schauen, stöbern und , in Kisten kramen. Bis 23 Uhr geht die Entdecker- und Shoppingtour durch die Sachsenarena. (szo) 15-23 Uhr, Eintritt 2 Euro/bis 12 frei, www.nachtflohmaerkte.de/riesa