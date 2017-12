Wohin am Silvester-Wochenende?

Gedenkstätte öffnet bis Silvester

Die Gedenkstätte am Münchner Platz ist auch an den Tagen bis zum Jahreswechsel geöffnet. Bis zum 30. Dezember ist die Ausstellung „Verurteilt. Inhaftiert. Hingerichtet“ von 10 bis 16 Uhr zu besichtigen, am Sonnabend vor Silvester sogar bis 18 Uhr. Am 31.12. und 1.1. ist die Gedenkstätte geschlossen. Am Münchner Platz hat es bis in die DDR-Zeit ein Gefängnis und Gericht gegeben. Die Ausstellung erinnert an die Geschichte und die Schicksale. Der Eintritt ist frei. www.muenchner-platz-dresden.de