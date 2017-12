Wohin am Adventswochenende?

Ran an den Stollen Der Stollen ist nicht nur das Lieblingsgebäck der Dresdner in der Weihnachtszeit. Er ist Grund für das größte Fest auf dem Striezelmarkt. Am Sonnabend haben Tausende nur ein Ziel. Sie wollen ein Stück vom Riesenstriezel ergattern. Für einen guten Zweck werden die Stücke verkauft. Dresdner Bäcker haben aus 500000Sultaninen, 800Kilogramm Mehl, über 450 Kilogramm Butter und 250 Kilogramm Zucker den XXL-Stollen gebacken. Stollenfest am 9. Dezember: 10 Uhr Eröffnung Am Taschenberg, 10.30 Uhr Einfahrt des Riesenstollens, 12 Uhr Ankunft des Stollens auf dem Striezelmarkt, 12.25 Uhr Beginn des Verkaufs

Feixen im Advent Machen sie sich locker, haben sie Spaß, sagen sie einmal Wein. Am besten Glühwein. Lassen sie den Adventsstress ein Witz sein und lachen über all die anderen, die immer noch denken, das Hamsterrad sei eine Karriereleiter. Der Autor Peter Ufer und Gitarrist Frank Fröhlich bieten mit ihrem Programm „Feixen im Advent“ im Kabarett Breschke & Schuch ein weihnachtliches Vorspiel der heiteren Art. Fr., 19.30Uhr, Kabarett Breschke & Schuch

Nichts ist unmöglich Zwar nicht vom Nordpol zum Südpol zu Fuß, wie einst Frank Schöbel sang, aber immerhin zu Fuß durch die Antarktis – damit war Reinhold Messner der erste seiner Zunft. Die Nachfrage nach den Geschichten der Südtiroler Bergsteiger-Ikone ist groß. Messner berichtet anhand von historischen Film- und Fotoaufnahmen zunächst über den ersten Versuch von Polarforscher Sir Ernest H. Shackleton, dessen Vorhaben Messner schließlich viele Jahre später und innerhalb von 92 Tagen vollenden sollte. Zusatztermin 8.12., 20 Uhr im Dresdner Rundkino / Cinemagnum

Kleine Bahnen in Aktion Die Vereinsmitglieder des Modellstraßenbahnclubs der DVB laden an diesem und nächsten Wochenende zur Weihnachtsausstellung ein. Zu sehen ist ein Querschnitt durch fast alle Epochen der Dresdner Straßenbahngeschichte: vom ersten Pferdestraßenbahnwagen über die kleinen zweiachsigen Triebwagen der Städtischen Straßenbahn bis hin zu den aktuellen Niederflurfahrzeugen der Verkehrsbetriebe. Auf den Straßen drehen alte und moderne Busse ihre Runden, während am Bahnhof Mitte die Züge an- und abfahren. Sa./So., jew. 10–17Uhr, Hamburger Straße 29

Märchen auf dem Eis Ihre Augen funkeln wie Schneekristalle, ihr Haar glitzert wie Raureif, doch sie ist eiskalt – die Schneekönigin. In ihrem frostigen Palast hält sie Kai gefangen, hat in sein Herz einen Eissplitter gejagt. Doch seine Schwester Gerda hat sich längst auf die Suche gemacht. Der Dresdner Eislauf-Club zeigt in diesem Jahr die Geschichte der Schneekönigin auf dem Eis. Sa. 16, So. 10/15.30Uhr, EnergieVerbund Arena, Magdeburger Straße 10

Schillerballaden mal ganz anders Der Schauspieler Philipp Hochmair ist Ensemblemitglied im Hamburger Thalia Theater und wurde in die Ehrengalerie des Wiener Burgtheaters aufgenommen. Nun sind der Theaterberserker Hochmair („Gedichte sind für mich wie Drogen“) und drei Musiker der Elektrohand Gottes an Schlagzeug, Gitarre und jeder Menge Elektronik mit dem Programm „SCHILLERballaden“ erstmalig in Dresden zu erleben. Dabei treffen Schillers Balladen in einer Versuchsanordnung auf experimentelle Musik. Sonnabend, 20 Uhr, Societaetstheater

Klassisch geknackt Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – der tschechische Märchenklassiker – passt ja jedes Jahr schön in den heimisch-filmischen Adventskalender. Doch manchmal braucht manauch mal Abwechslung. Im Kulturpalast ist der Kultfilm nun live mit dem Pilsen Philharmonic Orchestra zu erleben. Das heißt man kann der vertrauten Liebesgeschichte des Prinzen und seinem Aschenbrödel folgen und ganz nebenbei erleben, wie das Orchester die komplette Filmmusik übernimmt. Ein durchaus märchenhaftes Erlebnis. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, 9.12., 15 und 19 Uhr sowie 10.12., 18 Uhr, Kulturpalast Dresden; Karten 37,25 Euro: 0351/4864-2002

Casanovas Affären in Dresden „Der Mensch ist ganz verrucht, aber sein Leben und die Art, es darzustellen, höchst anziehend“, schrieb einmal der Schriftsteller Ludwig Tieck über Giacomo Casanova. Über diesen berühmten Erotomanen und Schwerenöter hat Ansgar Bach das Buch „Giacomo Casanova in Dresden. Seine Dresdner Affären und die Familie“ verfasst, das er jetzt vorstellt. Lesung von Ansgar Bach „Giacomo Casanova in Dresden“, 9.12., 20 Uhr, Kulturhaus Loschwitz

Alles auf Weihnachten Auf die Zschachwitzer Dorfmeile ist Verlass: Zweimal im Jahr rufen Händler, Vereine und Anwohner des Dresdner Stadtteils zusammen, um auf der Bahnhofstraße zwischen Pirnaer Landstraße und Bolzplatz zu feiern. Dabei geht es um einen höheren Zweck: Für den Lesepavillon am Lockwitzbach werden Spenden gesammelt. Am Sonnabendvormittag wird ein Riesenstollen stückweise verkauft. Im Putjatinhaus gibt‘s Programm. Nicht nur Ladenbesitzer am Wegesrand haben sich etwas ausgedacht. 35. Zschachwitzer Dorfmeile, Fr 19 Uhr, Sa 10-22 Uhr, Zschachwitz, Eintritt frei, zschachwitzer-dorfmeile.de

Frische Bergluft im Advent Seit 1920 beflügeln die Dresdner Bergfinken mit ihrer Sangeskunst die Sächsische Kulturlandschaft. Damals als Gesangsabteilung des Sächsischen Bergsteigerbundes gegründet, machte sich der Chor nicht nur mit bekannten Bergliedern, sondern auch mit zahlreichen Eigenkompositionen einen Namen. Nun stehen die alljährlichen Weihnachtskonzerte in der Dresdner Annenkirche an: Am Freitag, 8.12., 19 Uhr und am Sonnabend, 9.12. um 14.30 sowie 17.30 Uhr.