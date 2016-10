Wochenendtipps zum Gruseln

Hartha Am Ende alles Schrott An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Das traditionelle Stockcar-Rennen findet in Hartha bereits zum 14. Mal statt. Am Sonnabend und Sonntag starten spannende Rennen am Heegweg. Zu den Läufen haben sich bereits 90 Fahrer angemeldet. Los geht es bereits am Freitag. Dann ziehen die meisten Fahrer in das Fahrerlager. Die Warm-up-Party beginnt um 20 Uhr. Die Trainingsläufe starten am Sonnabend um 9 Uhr auf der Rennstrecke. Die Wertungsläufe beginnen um 13 Uhr. Am Abend sind die Gäste ab 20 Uhr zu der Crash-Car-Party mit Liveband eingeladen. Am Sonntag geht es 9.30 Uhr weiter mit den nächsten Wertungsläufen. 14 Uhr starten die Finalläufe. Die Vernichtungsrennen beginnen gegen 15 Uhr.

Riesa Tom Pauls erzählt Märchen Unter dem Titel „Es war ämal...“ erlebt das Publikum am Freitag, 19 Uhr, in der Stadthalle Stern eine heiter-musikalische Reise durch die Märchenwelt mit Tom Pauls als Erzähler und der Elbland Philharmonie Sachsen unter der Leitung von GMD Christian Voß. In den Klassikern der Märchenliteratur kommt bei Tom Pauls natürlich der sächsische Dialekt nicht zu kurz. Karten ab 23 Euro, 03525529422

Großenhain Let’s Burlesque Mit sinnlich-sündiger Lebensfreude kommt die grandiose Theater-Revue „Let’s Burlesque“ als Zeitreise in die 20-/30er Jahre am Sonnabend, 20 Uhr ins Kulturschloss. Die atemberaubende Show ist rasant, temporeich, pulsierend und sexy – mit einem furiosen, stilvollen Mix verführt die kurzweilige, internationale Revue „Let’s Burlesque!“ den Zuschauer. Karten: 03522/505555.

Zabeltitz Der schönste Tag im Leben Zur diesjährigen Hochzeitsmesse präsentieren sich am Montag, dem 31. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Alten Schloss und Palais mehr als 20 Aussteller aus der Region und informieren über die neuesten Trends sowie Tipps und Tricks. Zur großen Brautmodenschau zeigen das Brautmodengeschäft „White Dreams“ aus Zabeltitz und der Friseur- und Kosmetiksalon „Chic-Saal“ die neusten Modelle, Frisuren und aktuelle Trends.

Mügeln Gruselfahrten mit Halloweenfest Am 30. Oktober sind sie wieder unterwegs, die Gruselzüge des „Wilden Robert“ zwischen Oschatz und Mügeln. 13.30 Uhr fährt der 1. Gespensterzug ab Mügeln Bahnhof Richtung Oschatz und zurück ab Oschatzer Hauptbahnhof 14.45 Uhr. Der 2. Gespensterzug startet 15.55 Uhr ab Mügeln Bahnhof in Richtung Oschatz. Auf dem Mügelner Bahnhof gibt es ab 16 Uhr ein Halloweenfest mit Lagerfeuer, Wahrsagerin Sybille von Frankleben blickt von 17 bis 18 Uhr im Tower am Bahnhof in die Zukunft. 18 Uhr beginnt ein 30-minütiger Lampionumzug für die jüngsten Gäste. Danach lädt „Al-Madina“ zur Halloween-Feuer-Show mit Geistern, Teufeln, fliegenden Feuern usw. ein. Mehr zu den Gruselfahrten: www.doellnitzbahn.de

Riesa KrawallBrüder kommen Die KrawallBrüder polarisieren und verbinden, was nur wenige Bands geschafft haben. Während der letzten 22 Jahre haben sich die vier Saarländer um Frontmann Pascal Gaspard an die Spitze der deutschsprachigen Rockmusik gekämpft. „Heute – Morgen – Für Immer“ ist die Jubiläumstour der Band, die am 30. Oktober auch in der Sachsenarena stoppt. Karten gibt es im Großenhainer Kulturschloss, 03522 505555 bzw. unter 03525 529422.

Ortrand Let´s rock im Güterschuppen Im Kulturgüterschuppen am Bahnhof, Lingenthal-Platz 1, spielen am Samstag ab 20 Uhr die drei Bands „Charly & Friends“, „Lemmo and Band“ und die „Schwitzenden Fische“. Zu hören sind dabei Roots Rock, Oldies der letzten Jahrzehnte und aktuelle Hits. Die Idee für diesen musikalischen Abend wurde im letzten Jahr beim „Oldie und Schlagzeuger“ Karli Reiche aus Kleinkmehlen geboren und innerhalb kurzer Zeit in Absprache mit Bahnhofsbesitzer Frank Weser in die Tat umgesetzt. Einlass ist ab 19Uhr. Karten unter 035755/55500; Eintritt: 12, im Vorverkauf 10 Euro.

Radeburg Pop und Soul im Kulturbahnhof Ein kleiner Geheimtipp in seiner Heimat Nashville (Tennessee/USA) sei der Singer-Songwriter Matt Brown, der am Sonntag ab 20Uhr im Radeburger Kulturbahnhof auftritt. Der junge Musiker stellt sein eben erschienenes Album „Walk Into The Light“ vor – eine Mischung aus Pop und Blue-Eyed-Soul. Produziert hat es der Grammy-Gewinner Andy Hunt. Karten im Vorverkauf zu 15 Euro unter 0171 5704437, an der Abendkasse 18 Euro

Radebeul Spezialitäten aus der Region Herbstbauernmarkt ist am Sonntag in Radebeul-Kötzschenbroda. Von 10 bis 17 Uhr werden frisches Obst und Gemüse, Wildspezialitäten, Straußprodukte, frischer Fisch, Backwaren, Gewürze, Milcherzeugnisse, sächsische Aroniaprodukte, Büffelfleisch und Zwiebelzöpfe u.a. angeboten. Erhältlich sind auch Töpfer- und Korbwaren, Seilerprodukte, erzgebirgische Volkskunst, Woll- und Strickwaren für die kalte Jahreszeit.

Lichtenstein Zaubershow mit Professor Der verwirrte Professor Hallowahn entführt am Montag um 15 Uhr die Kinder in das Reich der Illusionen. Außergewöhnliche Experimente und allerlei schaurige Gestalten machen diese heiter-gruselige Mitmachshow zu etwas ganz Besonderem für die kleinen und großen Miniweltbesucher. Mit Einbruch der Dunkelheit findet der Lampionumzug mit anschließendem Schiffsfeuerwerk statt.

Rochlitz Unheimliches Treiben Mutige kleine und große Besucher sind am Sonntag auf dem Schloss Rochlitz willkommen. In der Zeit von 18 bis 23 Uhr treibt so manch unheimliches Gesindel sein Unwesen auf dem Schloss. Wer sich in die düsteren Mauern des Rochlitzer Schlosses wagt, sollte gewappnet sein. Allerorten stößt man auf Gespenster, Untote und Hexen. Alchimisten versuchen sich im Geisteraustreiben und es werden Zaubertränke gebraut. Wer unter all den Hässlichkeiten nicht auffallen will, dem wird zum entsprechenden Antlitz verholfen. Karten und Infos: Schloss Rochlitz Telefon: 03737 492310 oder rochlitz@schloesserland-sachsen.de

Döbeln Neun blaue Nächte Eine berührende, grenzenlose Liebesgeschichte wird am Sonnabend im Theater Döbeln gespielt. Anna Bittner und Delschad Numan Khorschid spielen eine Frau und einen Mann, die an einem Morgen in einem gemeinsamen Bett erwachen. Sie kennen sich nicht. In neun Nächten kommen sie sich und einander näher, erschaffen eine gemeinsame Sprache und Bilder, um ihre Liebe auszudrücken. Theater Döbeln, Sonnabend, 19.30 Uhr