Wochenende beginnt warm und endet kalt

Leipzig. Das Wochenende in Sachsen beginnt mild. Aber „was warm beginnt, endet kalt“, sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag. Am Samstag sinken die Temperaturen auf fünf bis acht Grad. Im Freistaat werde es auch immer wieder nass. In der Nacht zum Sonntag ist es dann weiterhin stark bewölkt bei maximal sechs Grad. In Gebieten nahe an Sachsen-Anhalt wird es auch frostig. In den höheren Lagen kann es vereinzelt schneien bei minus ein bis minus zwei Grad.

Die kommende Woche beginnt dann eher freundlich, bei gelegentlichem Sonnenschein. In der Nacht ist mit Minusgraden und Frost zu rechnen. Tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu fünf Grad. (dpa)

>>> Das Wetter in Sachsen

