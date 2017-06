Wo ist der Nonnenstein? Rund 400 Jahre stand der historische Stein am Straßenrand. Jetzt ist er verschwunden. Die Gemeinde hat die Polizei eingeschaltet.

Bis zum 14. Juni befand sich an dieser Stelle in Staucha der Nonnenstein. Jetzt ist er weg.

Wo der Stein war, ist nur noch ein Loch.

In der Heimatstube wird die widersprüchliche Geschichte des Steines erklärt.

In der Gemeinde Stauchitz ist ein historischer Stein verschwunden. Vermutlich fast 400 Jahre stand in Staucha an der Straße nach Altsattel der sogenannte Nonnenstein. Er wird mit dem Kloster in Verbindung gebracht in dem Ortsteil Staucha, der 1259 erstmals unter dem Namen Stuchowe erwähnt wird. Etwa vom ersten Drittel des 13. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts gab es in Staucha ein Nonnenkloster.

Der etwa 0,60 Meter hoher Sandsteinblock war der Überlieferung nach die Grenze, bis zu der sich die Nonnen bewegen durften. Doch jetzt ist er weg. Wie der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) am Montag der SZ sagte, wurde von einem Stauchaer Bürger der Verlust des Steines bemerkt und der Gemeindeverwaltung gemeldet. „Wir hatten zunächst die Vermutung, dass der Stein in Verbindung mit Grasmahdarbeiten von der zuständigen Straßenmeisterei entfernt wurde. Doch nach einer Rücksprache mit dieser hat sich das nicht bestätigt“, so der Bürgermeister.

Er geht davon aus, dass der historische Stein gestohlen wurde, hat Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei gestellt. Der Stein ragte rund 60 Zentimeter aus der Erde, ist so schwer, dass es wohl dreier Leute bedurfte, um ihn auf ein Auto zu hieven, so Frank Seifert. Er bittet Bürger, die möglicherweise Beobachtungen gemacht und Leute beim Aufladen eines Steines gesehen haben, bei der Gemeindeverwaltung Angaben zu machen.

Er hofft, dass der historische Stein wieder gefunden wird. Möglicherweise sind sich die Diebe gar nicht bewusst gewesen, dass sie einen historischen und geschichtlich bedeutungsvollen Stein entwendet haben. Denn rein äußerlich deutet kaum darauf hin. Der Stein ist nicht beschriftet und auch sonst nicht kenntlich gemacht. Lediglich auf der Rückseite befindet sich ein Kreuz. „Wenn sich die Täter bei uns melden und den Stein zurückbringen, werde ich die Anzeige zurückziehen“, verspricht der Bürgermeister. Entdeckt wurde das Fehlen des Steines am 14. Juni. Der Nonnenstein stand an der Straße zwischen Staucha und Altsattel auf der linken Seite etwa 800 Meter vom Ortsausgang entfernt.

Was der Gemeinde vorerst bleibt, sind Bilder des Steines, die in der Heimatstube in Staucha ausgestellt sind. Dort ist auch zu erfahren, dass der Stein möglicherweise auch eine andere Bedeutung haben könnte. Denn dazu heißt es in der Buchreihe 30 „Werte unserer Heimat – um Oschatz und Riesa“, dass der Nonnenstein zwar mit dem Kloster in Verbindung gebracht werde, jedoch handelte es sich wohl um einen Gedenkstein für einen Altsatteler Bauern, der laut Eintrag im Kirchenbuch am 7. Januar 1630 starb.

Diese Feststellung, dass es sich bei dem Nonnenstein um einen Gedenkstein handeln könnte, machte 1960 der damalige Pfarrer Büttner zusammen mit Wolfgang Mehnert, der im Auftrag von Martin Günther den versunkenen Nonnenstein ausgrub und wieder an der gleichen Stelle aufstellte.

Dessen ungeachtet handelt es sich um einen historischen Stein. Dass dieser bald wieder an seiner angestammten Stelle und nicht in irgendeinem privaten Vorgarten steht, darauf hofft nicht nur der Bürgermeister.

Hinweise zum Verbleib des Steines bitte an die Gemeindeverwaltung Stauchitz unter der Telefonnummer 035268/8720.

