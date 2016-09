Wo geht’s hier zum Internet? Der Freistaat will öffentliche WLAN-Hotspots fördern. Doch die Initiative kommt nur langsam in Gang.

Auf der sächsischen Landkarte gibt es noch einige weiße Flecken. Gebiete im Freistaat, die nicht erschlossen sind. Zumindest was die Versorgung mit schnellem Internet anbelangt. Und selbst dort, wo Breitbandinternet anliegt, kann man es in der Regel nicht kostenfrei und ohne Passwort nutzen. Dabei wünschen sich immer mehr Leute genau das: jederzeit und überall mit dem Tablet oder Smartphone im Internet zu surfen.

Deshalb will der Freistaat die Einrichtung öffentlich zugänglicher WLAN-Hotspots fördern. So sieht es das Programm Digitale Offensive Sachsen vor. Schnell voran geht es damit allerdings nicht. Seit Jahresbeginn wurden in erst zwei Gemeinden vom Land geförderte kommunale Hotspots in Betrieb genommen. In Bad Schandau gibt es sechs Installationspunkte, in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz seit diesem Mittwoch drei touristische WLAN-Hotspots.

Das sind eindeutig zu wenige, findet die netzpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Claudia Maicher. „Der Zugang zum Internet ist für unsere Gesellschaft elementar, vor allem, wenn mancherorts die lokale Infrastruktur mehr und mehr zum Erliegen kommt und der Weg zum Bürgeramt oder zur Kaufhalle immer länger wird“, so Maicher. Anders als es die Digitalisierungsoffensive der Regierung vorsieht, müsste freies W-Lan deshalb nicht nur in touristischen Kommunen gefördert werden. „Es kann nicht sein, dass Orte, die touristische Relevanz haben, größere Aufmerksamkeit erfahren als andere Gemeinden.“ Die WLAN-Hotspots in Seifhennersdorf wurden mit 23 500 Euro vom Freistaat unterstützt – eine Förderquote von 80 Prozent. Auch für rund 80 Standorte im Landkreis Erzgebirge wurden bereits Fördermittel bewilligt. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Die Stadt Dresden hat eine Förderung beantragt. Umgesetzt wurden die Vorhaben allerdings noch nicht.

Das Wirtschaftsministerium rechnet damit, dass innerhalb der nächsten Monate eine zweistellige Anzahl neuer Hotspots entsteht. (SZ/nis)

