Wo die Weihnachtsbäume wachsen Bei Familie Belger in Niedercunnersdorf ist jetzt Erntezeit. Und es gibt den Lohn für eine Heidenarbeit.

Blaufichte oder Nordmanntanne? Das ist vor allem eine Frage des Geschmacks, weiß Theresa Belger. Die 19-Jährige hilft derzeit im Familienbetrieb ihrer Eltern in Niedercunnersdorf. Uta und Heiko Belger bauen hier auf 20 Hektar Land Weihnachtsbäume an. Seit Sonntag wird geerntet. © Rafael Sampedro

Theresa weiß, wie der ideale Weihnachtsbaum aussehen muss: gleichmäßig gewachsen, nicht zu große Abstände zwischen den Quirlen, schön kegelförmig, nicht allzu buschig, aber auch nicht zu licht. „Hier – so wie der hier. Der Gesamteindruck muss stimmen.“ Mit sicherem Griff zieht die 19-Jährige eine Nordmanntanne vom Haufen. Die Tanne bekommt ein gelbes Plastikbändchen um die Spitze getackert – 29 Euro, zweitbeste Kategorie. Schönheit hat ihren Preis. Davon müssen Theresa und ihre Eltern schließlich leben.

1992 haben Uta und Heiko Belger hier in Niedercunnersdorf bei Löbau die ersten Blaufichten und Nordmanntannen auf die Flächen von Uropas früherem Landwirtschaftsbetrieb gepflanzt. Heute wächst ihr Weihnachtsbaumwald auf über 20 Hektar. Eine Heidenarbeit, die nur einmal im Jahr bezahlt wird. Und dafür müssen jetzt alle mit ran: die Töchter, die Großeltern, die Freunde und die Freunde der Töchter. Alleine würden das Uta und Heiko Belger niemals schaffen. Tausende Bäume müssen in den kommenden zwei Wochen frisch geschlagen werden, 200 bis 300 Bäume jeden Tag. Sie werden nicht nur direkt vom Hof, sondern auch an extra eingerichteten Verkaufsstellen in der halben Oberlausitz verkauft. Jeden Tag gibt es Nachschub.

Vor allem Blaufichten und Nordmanntannen sind bei den Kunden gefragt, sagt Chefin Uta Belger. Der Anteil hält sich gerade noch so die Waage. Der eine bevorzugt die Fichte, weil sie so schön duftet, der andere die Tanne, weil sie weichere Nadeln hat. Es gibt auch Kunden, für die die Belgers extra Kiefern anbauen. Und neuerdings setzt Uta Belger noch auf Korktannen, eine Art, die besonders schmal und schlank wächst – für Kunden, die in ihrer Stube zwar Platz für einen hohen, nicht aber für einen ausladenden Baum haben.

Das ganze Jahr mit der Baumschere unterwegs

Zuallererst aber muss der ideale Weihnachtsbaum ein gut gewachsener sein. Auf die Form kommt es den Kunden eher an als auf die Sorte, sagt Uta Belger. Und dafür muss ein Baum jahrelang gehätschelt und getätschelt werden, weiß die Chefin. Deswegen sind sie und ihr Mann das ganze Jahr über mit der Baumschere auf der Plantage unterwegs. Hier muss die Spitze korrigiert werden, dort ein Quirl. Dieser Baum soll mehr in die Höhe wachsen, jener mehr in die Breite, und der dort drüben in eine andere Richtung. Je öfter die Spitzen geschnitten werden, umso besser.

Immer wieder muss der Familienbetrieb auch Verluste einstecken. Eine einzige späte Frostnacht – und der junge Maiwuchs erfriert. Jahrelange Arbeit ist dann erst einmal hin. Uta Belger hat in diesem Frühjahr Hunderte schwarzgefrorenen Spitzen abgeschnitten. Wenn sie Glück hat, erholen sich die Bäume in ein paar Jahren wieder. Auf einer gerade erst neu aufgeforsteten Fläche hat sich im Sommer der Hallimasch eingenistet. Dem Pilz, der die Bäumchen am Wachsen hindert, ist nur schwer beizukommen.

„Da hilft nur Abwarten“, sagt Uta Belger. Wer Bäumen beim Wachsen zusieht, braucht Gelassenheit – und eben auch viel Geduld. Jetzt aber braucht die Chefin erst einmal einen Zollstock. Viele Bäume müssen noch ausgepreist werden. Die Preise richten sich nach Höhe, Wuchs und Sorte. Nordmanntannen zum Beispiel sind teurer als Blaufichten, weil sie viel länger zum Wachsen brauchen. Und schöne gleichmäßige Bäume sind teurer als ungleichmäßige. Uta Belger und ihre Tochter Theresa tackern bunte Bändchen an die Fichten- und Tannenspitzen. Bäume mit rosa Bänchen kosten sieben, mit hellgrünem 38 Euro. Dazwischen ist die Auswahl groß.

Selbersägen ist Trend

Wer ein Bändchen trägt, darf geschnitten werden – auch von den Kunden selbst. Ab jetzt können sie wieder täglich kommen. Selbersägen ist Trend, wissen die Belgers. An den nächsten beiden Adventswochenenden wird auf dem Tannengut wieder richtig was los sein. Und Tochter Theresa wird Kaffee und Glühwein ausschenken.

Belgers selbst werden am Heiligabend einen von den Bäumen schmücken, die übrig geblieben sind. Vielleicht auch zwei oder drei. Ein paar bleiben immer übrig, schmunzelt Theresa. Denn es kann ja auch sein, es kommt noch jemand am 25. Dezember. So wie im vorigen Jahr. Er wollte diesmal eigentlich keinen Baum mehr aufstellen, hat der Mann erzählt, aber so ganz ohne sei es eben doch nicht so schön.

Ab Donnerstag werden die Weihnachtsbäume wieder in Bautzen verkauft: am Aldi-Markt am Gesundbrunnenring und am Dänischen Bettenlager an der Löbauer Straße.

www.tannengut-belger.de

zur Startseite