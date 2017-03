Wirkt das Paket gegen Lehrermangel? Viele Einzelheiten sind noch nicht geregelt. Nur wenige Lehrer profitieren bisher von den Investitionen.

Mehr Geld für ältere Lehrkräfte, junge Lehrer und Rückkehrer, bessere Qualifikation der Seiteneinsteiger: Das hatte die Regierung mit ihrem im Oktober 2016 verabschiedeten Maßnahmenpaket gegen den Lehrermangel versprochen. Mit Investitionen von etwa 213,5 Millionen Euro in zwei Jahren sollen mehr Lehrer für die Einstellung in den sächsischen Schuldienst gewonnen werden. Ziel ist es, den Lehrerbedarf an Sachsens Schulen abzusichern und den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Zeigt das Paket Wirkung? Wie viele Lehrer profitieren bisher davon?

Maßnahme 1: Höhere Bezahlung für junge Lehrer

Lehramtsanwärter und Referendare können 390 Euro mehr pro Monat bekommen – vorausgesetzt, sie verpflichten sich, nach einem erfolgreichen Abschluss für vier Jahre als Lehrer in Sachsen zu arbeiten. So will Sachsen im Wettbewerb mit anderen Bundesländern bestehen. Bisher bekommen die neu eingestellten Lehrer allerdings noch keine Zulage: Das Innenministerium muss erst eine Verordnung ändern, die die Ausbildung im öffentlichen Dienst regelt, heißt es aus dem Kultusministerium. „Ziel ist es, den Zuschlag für alle Lehramtsanwärter und Referendare, die ab dem 1. Februar 2017 ihren Vorbereitungsdienst begonnen haben, rückwirkend zahlen zu können“, so Susann Meerheim, Sprecherin des Kultusministeriums. Die Lehramtsanwärter können dann entscheiden, ob sie die Sonderzulage in Anspruch nehmen.

Maßnahme 2: Mehr Geld für Lehrer aus anderen Bundesländern

Die sogenannte Rückkehrzulage für Lehrer aus anderen Bundesländern, die nach Sachsen wechseln, wurde nach Angaben des Kultusministeriums bislang in sechs Fällen gewährt. Sie verdienen bis zu 595 Euro mehr. Auch junge Lehrer, die in einer Region, einer Schulart oder einem Fach unterrichten, in dem Lehrer fehlen, erhalten mehr Geld. In 181 Fällen wurden dafür bisher Zulagen erteilt. Ein Teil der Lehrer komme auch in diesen Fällen aus einem anderen Bundesland, so Meerheim.

Maßnahme 3: Ältere Lehrer sollen länger arbeiten

Die Regierung will ältere Lehrer motivieren, nicht vorzeitig in Rente zu gehen. Derzeit scheiden neun von zehn Lehrern mit 63 Jahren aus dem Dienst aus, bis 2025 werden voraussichtlich 15 000 Lehrer vorzeitig in Rente gehen. Ältere Lehrer sollen deswegen entlastet werden – mit bis zu drei Unterrichtsstunden in der Woche. Die rechtlichen Grundlagen dafür sollen im Frühjahr 2017 vorliegen, heißt es in einem Brief des Ministeriums an die Schulleiter. Die Regelung wird dann von der Sächsischen Bildungsagentur umgesetzt.

Lehrer, die über das 63. Lebensjahr hinaus arbeiten möchten, können außerdem bis zu 780 Euro brutto mehr verdienen – „wenn ein entsprechender Bedarf besteht und eine Nachbesetzung der Stelle schwierig ist“, heißt es. Nach einem dokumentierten Gespräch des Lehrers mit dem Schulleiter prüft die Bildungsagentur, ob die Voraussetzungen für eine Zulage erfüllt sind. Bisher werden nach Angaben des Kultusministeriums sogenannte Bindungszulagen an elf Lehrer gezahlt.

Die Grünen kritisieren die Regelung: Sie sei „meilenweit von einer transparenten und für alle nachvollziehbaren Regelung entfernt“, so Petra Zais, die bildungspolitische Sprecherin. Es sei beispielsweise unklar, was mit „entsprechendem Bedarf“ gemeint ist.

Maßnahme 4: Lehrer können freiwillig mehr arbeiten

Rund ein Drittel der 32 000 Lehrkräfte in Sachsen arbeitet in Teilzeit. Einige Lehrer haben dem Kultusministerium schon signalisiert, dass sie freiwillig mehr arbeiten wollen. „Erste Interessensbekundungen liegen vor“, sagt Meerheim. Genaue Zahlen hat das Ministerium nicht. Bisher erarbeitet das Finanzministerium noch die rechtlichen Regelungen. Sie sollen im März vorliegen. Die Mehrarbeit wird finanziell voll ausgeglichen. Dafür wird derzeit noch ein Gesetzesentwurf erarbeitet.

Maßnahme 5: Bessere Qualifikation und Mentoren für Seiteneinsteiger

Seiteneinsteiger absolvieren seit Januar eine dreimonatige Einstiegsfortbildung, inklusive etwa 100 Stunden Hospitation bei erfahrenen Lehrern und Mentoren – bevor sie vor der Klasse stehen. Den Lehrern, die als Mentoren eingesetzt sind, steht allerdings nur eine Wochenstunde pro Fach für die Betreuung der Neu-Lehrer zur Verfügung. Das hat das Kultusministerium mit dem Lehrerhauptpersonalrat vereinbart. „Die Regelung ist gelinde gesagt ein Witz“, so die Grünen-Landtagsabgeordnete Petra Zais. „Hier wird den Mentoren die undankbare Aufgabe zugeschoben, zu entscheiden, welche Informationen und Dinge aus Zeitmangel einfach wegfallen müssen.“

Maßnahme 6: Transparentere Einstellungsverfahren

Das Kultusministerium will das Einstellungsverfahren verbessern. Es soll transparenter und bewerberorientierter gestaltet werden. Ab dem kommenden Schuljahr sind sogenannte schulscharfe Bewerbungen möglich – in welchem Umfang, ist allerdings noch nicht geklärt. Bewerber können dann Wunschregionen und -schularten angeben. Außerdem sollen die Schulleiter am Auswahlverfahren beteiligt werden.

