Wird alter Mann noch Millionär? Ein Organist im Ruhestand aus Altenberg kann im Alter noch reich werden. Die Entscheidung fällt auf Malta.

Gewinnt Christoph Helbig, will er mit dem Geld Gutes tun. © dpa

Altenberg. Bekommt die Stadt Altenberg einen Millionär? Diese Frage wird am Sonnabend auf der Insel Malta entschieden. Dort treten in einer geschlossenen Veranstaltung die Schauspieler Mariella Ahrens („Der Bergdoktor“) und Francis Fulton-Smith („Die Spiegel-Affäre“) zu unterhaltsamen Duellen an und ermöglichen einem von 20 zuvor per Zufallsprinzip ermittelten Spielern der Staatlichen Klassenlotterie (SKL) den Start in ein neues Leben. Darunter ist auch der Altenberger Christoph Helbig.

Der 83-Jährige stammt aus dem Erzgebirge und war 35 Jahre als Chorleiter und Organist in Berliner Kirchen tätig. Nun wohnt er in Altenberg und hofft auf das große Glück. Sollte er der Auserwählte sein, würde er für die historische Orgel im Nachbarort Geising und an die Kindernothilfe oder ein Kinderdorf spenden.

Die Ergebnisse werden erst am 7. Oktober veröffentlicht. Dazu wird ein kurzer Film im Fernsehen zu sehen sein. (SZ/mb)

