„Wir wollen 2019 in die Regierung“ Nach dem Abgang von Frauke Petry stellt sich die AfD in Sachsen neu auf: Fraktionschef Jörg Urban macht dabei Druck.

Sachsens neuer AfD-Fraktionschef Jörg Urban (53) © Thomas Kretschel

Noch vor acht Wochen hatte die sächsische AfD-Landtagsfraktion eine Vorsitzende namens Frauke Petry und insgesamt 14 Abgeordnete. Heute sind sie dort nur noch zu neunt und Petry hat die Reißleine gezogen. Sie gab ihren Fraktionsvorsitz ab, trat aus der von ihr mitgegründeten Partei aus und sitzt inzwischen – gemeinsam mit vier weiteren abtrünnigen früheren AfD-Parlamentariern – als fraktionslose Abgeordnete im Dresdner Landtag.

So viel Änderung in so kurzer Zeit ist selten in der Politik. Petrys einstige Mitstreiter mussten sich deshalb zügig neu aufstellen. Mit dem 53-jährigen Jörg Urban, Ingenieur und vor seinem Wechsel in die Politik Geschäftsführer der Grünen Liga in Sachsen, wählten die verbliebenen AfD-Abgeordneten inzwischen einen neuen Fraktionschef. Und der dreifache Familienvater hat das Kapitel Petry mittlerweile für sich und seine Kollegen weitgehend abgehakt, zumal die Gründe für den Bruch für ihn auf der Hand liegen. „Diese Trennung hat sich abgezeichnet. Sie hat alles versucht, um die Parteiströmungen gegeneinander auszuspielen, ein reiner Machtkampf. Schon vor der Bundestagswahl war klar, dass es mit Frauke Petry nicht weitergeht“, legt er sich fest. Die nunmehr folgenden Probleme für die Arbeit der AfD-Fraktion seien spürbar, aber letztlich alle zu lösen, meint er. Nach dem Verlust mehrerer Abgeordneter gibt es für die AfD zum Beispiel weniger Ausschusssitze. Dazu müssen einige Arbeitsbereiche intern neu aufgeteilt werden – auch beim wichtigen Thema Bildung müsse man noch etwas nachsteuern. Damit, so ist sich Urban sicher, werde seine Fraktion aber zurechtkommen, zumal die AfD immer noch über mehr Abgeordnete verfüge als die sächsischen Grünen.

Vorgaben für den Umgang mit den Ex-Kollegen, die im Plenarsaal auf andere Plätze ausweichen mussten, gebe es nicht. Er selber, so sagt Jörg Urban, grüße im Landtag prinzipiell jeden freundlich, auch wenn es dabei nicht immer einen Gruß zurückgibt. Mit seiner politischen Bewertung zum Exodus ist er deutlich härter. Die fünf hätten der AfD geschadet und wollten es auch weiterhin tun. Deshalb fällt sein Urteil über die abtrünnigen Fraktionäre eindeutig aus: „Das sind Verräter. Außer Frauke Petry wäre keiner von ihnen ohne die AfD in den Landtag gewählt worden.“ Eine Meinung, die in seinem Umfeld viele teilen. Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit im Landtag mit den fünf Ehemaligen schließt man kategorisch aus.

Im Parlament selber, so schätzt es der neue AfD-Fraktionsvorsitzende ein, sei diese selbst ernannte „Blaue Gruppe“ ohnehin kein politisches Problem. Starke Konkurrenz erwartet er durch die Blauen künftig aber außerhalb des Landtags, vor Ort in den Städten und Gemeinden. Bange gibt sich Urban deswegen nicht, im Gegenteil. Er hat einen Plan. So will der Fraktionschef im Februar 2018 auch bei der Wahl eines neuen AfD-Landesvorsitzenden antreten. Ein Chefposten, für den sich absehbar etliche Kandidaten bewerben werden. Für Urban hat eine eigene Kandidatur aber Sinn, darauf deuten die Ziele, die er für die AfD vorgibt. So wolle man bei den Wählern mit Themen wie Bildung, innere Sicherheit und Wirtschaftsförderung weiter kräftig punkten, um in naher Zukunft im Freistaat mitzuregieren. „Die 27 Prozent, die wir dieses Jahr bei der Bundestagswahl erreicht haben, sind für uns 2019 das Mindestziel. Wir wollen auch bei der nächsten Landtagswahl stärkste politische Kraft im Freistaat werden.“ Und dann möglicherweise mit der CDU als Koalitionspartner. „Wir kämpfen darum, als stärkste Kraft in eine künftige Regierung zu gehen, und darum, dass die CDU dann koalitionsbereit ist und Herr Kretschmer seine heute noch ablehnenden Worte vergessen hat.“

Den internen Streit über die künftige Ausrichtung der AfD, der letztlich zu Petrys Abgang führte, sieht der neue starke Mann in der AfD-Fraktion heute gelassen. Mit Mitgliedern wie Jens Maier oder Bjorn Höcke habe er schließlich kein Problem. Ja, auch mit Höcke nicht. „Für mich ist der Mann ein echter Patriot und auf keinen Fall ein Neonazi.“ Jörg Urban sagt, er würde ihn jederzeit auch mal in den Landtag einladen.

