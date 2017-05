„Wir sind ihre Ersatzfamilien“ Frank Köhler kümmert sich um minderjährige Flüchtlinge. Sie nennen ihn Papa. Trotzdem ist seine Bilanz nach einem Jahr Arbeit nicht nur positiv.

Frank Köhler ist Bereichsleiter Migration in Moritzburg. Um bis zu 17 minderjährige Jugendliche kümmert er sich mit seiner Mannschaft. Auch ein Baby ist dabei. © Arvid Müller

„ Haus Ismael Jugendwohngruppe“ steht in schwarzer Computerschrift auf dem Klingelschild. Ismael ist der Name einer Person sowohl in der Bibel als auch im Koran. Hinter der Eingangstür steht Frank Köhler, der sich in dem neuen Haus auf dem Gelände des Diakonenhauses in Moritzburg um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kümmert. Im Haus Ismael prallen jeden Tag Welten aufeinander. Zurzeit leben hier neun Jugendliche und ein neugeborenes Baby. Die Geschichte hinter der Geburt ist keine schöne. Die vier Mädchen und fünf Jungen kommen aus Eritrea und Afghanistan. Erst kürzlich mussten einige Jugendliche aus Iran und Irak die Wohngemeinschaft verlassen, weil sie volljährig geworden sind. Auf jeder der drei Etagen gibt es eine Küche und Zweibettzimmer.

Frank Köhler ist seit einem Jahr der Bereichsleiter für Migration und Wohngruppenleiter. Gerade hat er sich um die Waschmaschinenanschlüsse gekümmert und legt eine Handvoll Schrauben auf seinen Schreibtisch. Daneben liegen zwei 20 Euro-Scheine, Bekleidungsgeld für Mohammad und Hafiz. Er und seine acht Kollegen sind bei voller Auslastung für 17 minderjährige Flüchtlinge verantwortlich. Die Sozialpädagogen und Erzieher arbeiten im Dreischichtsystem, damit immer jemand da ist. „Tagsüber haben wir eine Doppelbesetzung, nachts ist nur ein Betreuer hier.“

Oft sind die Sozialarbeiter die erste Anlaufstelle für die Jugendlichen und haben eine große Verantwortung. Eine Verantwortung, mit der Frank Köhler gut umgehen kann. Er hat Anfang der 90er-Jahre einen Kinderheimverein in Bautzen mitgegründet und arbeitet seit 25 Jahren in verschiedenen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Für die Arbeit mit den jungen Flüchtlingen hat er intensiv mit Dolmetschern und Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen. Das war wichtig, um den kulturellen Hintergrund besser zu verstehen.

In Deutschland leben derzeit etwa 42 000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die meisten von ihnen sind Jungen. Vor allem in den Großstädten stellen sie Polizei und Behörden vor eine große Herausforderung. Einige verkaufen Drogen oder verschwinden spurlos. Das hat auch Frank Köhler erlebt: „Zwei junge Afrikaner, die bei uns untergebracht waren, sind eines Tages nicht wiedergekommen.“ Sie würden die Jugendlichen nicht einsperren. „Wenn sie aus einer Großstadt wie München in das Edeldorf Moritzburg kommen, wollen manche schnell wieder woanders hin.“

Er hat schon viele schlimme Geschichten gehört. Manchmal dauert es Monate, bis die Jugendlichen erzählen, was ihnen alles widerfahren ist. So war es auch bei dem Mädchen aus Eritrea, das in Italien vergewaltigt wurde und vor Kurzem das Kind zur Welt gebracht hat. Sie und ihr Baby können momentan ein Zimmer für sich haben, da nicht alle Betten im Haus Ismael belegt sind. Frank Köhler kann solche Erzählungen gut verarbeiten. „Auch in deutschen Familien passieren die schlimmsten Sachen“, sagt er, „ich habe schon fast alles gehört und gesehen.“

Manchmal kommt es auch zu merkwürdigen Situationen. Erst kürzlich saß er mit einem der Mädchen beim Arzt im Wartezimmer. Die Jugendlichen nennen ihn Papa, weil er der Älteste im Haus ist. So auch in dem Wartezimmer. Die anwesenden älteren Damen hätten ihn daraufhin seltsam angeschaut. „Wie kann es sein, dass er der Vater von diesem jungen Mädchen ist, haben sie sicher gedacht“, sagt Frank Köhler und lacht. Die Sozialbetreuer sind Ersatz für die echten Eltern, die anderen Jugendlichen in der Wohngemeinschaft die Geschwister. „Wir sind ihre Ersatzfamilien“, sagt Frank Köhler.

Am Morgen weckt er sie, passt auf, dass sie sich für die Schule fertigmachen, und hilft später bei den Hausaufgaben oder spielt eine Runde Fußball mit ihnen. Auch Amir Mohammad weiß, wie schwierig es für beide Seiten ist. Er ist vor zwei Jahren aus Syrien geflohen und sagt, dass viele Jugendliche nur körperlich hier sind, aber in Gedanken noch in ihren Heimatländern sind. „Es ist eine große Herausforderung, in einem neuen Land von null anzufangen“, sagt er, „deshalb brauchen sie Hilfe, um den richtigen Weg zu finden.“

Dabei wollen auch Frank Köhler und seine Kollegen helfen. Die Jugendlichen fürsorglich zu begleiten, ihnen mit viel Geduld und Zuneigung zu begegnen, ist wichtig. Gleichzeitig müsse man ihnen aber auch unsere Werte vorleben, in der Hoffnung, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Auch wenn das heißt, dass einige Deutschland wieder verlassen wollen. „Nicht alle werden hierbleiben und nicht alle, die hierbleiben, werden sich integrieren“, sagt er. Da ist er, trotz allen Bemühens, realistisch.

