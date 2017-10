„Wir sind für alle Sachsen da“ Der neue Direktor der Landeszentrale für politische Bildung erklärt im Interview, warum ihm die Provinz so wichtig ist.

Noch sind nicht alle Kartons in seinem Zimmer ausgepackt. Roland Löffler, der neue Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, hat erst vor einigen Tagen sein Büro im Schützenhof im Dresdner Stadtteil Wilder Mann bezogen. Der 46-jährige evangelische Theologe hat vorher bei verschiedenen Stiftungen gearbeitet und sich vor allem mit den Themen Integration, Migration, Nahost-Konflikt und Bürgergesellschaft befasst. Er folgt als Direktor auf Frank Richter, der inzwischen Geschäftsführer bei der Stiftung Frauenkirche ist. Im Interview mit der Sächsischen Zeitung erklärt Löffler, was seine Ziele in turbulenten Zeiten sind – und warum er nicht immer nur über Flüchtlinge reden will.

Herr Löffler, willkommen in Sachsen! Was verbindet Sie mit diesem Land?

Unter anderem meine verstorbene Tante in Leipzig. Die habe ich als Jugendlicher Ende der Achtziger oft besucht. Eine tolle, lebensfrohe, engagierte, sozial und kulturell beflissene Frau. Sie leitete in Leipzig das ehemalige jüdische Altenheim und hatte sich gewisse Freiräume geschaffen. Wenn wir kamen, lud sie ihren Freundeskreis ein, interessante Menschen, die sich ihre eigenen Gedanken über die DDR machten. Da gab es eine offene Gesprächsatmosphäre. Man konnte hinter die Kulissen der DDR-Gesellschaft blicken. Mein Vater war Journalist, kam aus Thüringen und hat viel über die Wiedervereinigung geschrieben. Das war ein großes Thema in unserer Familie.

Zuletzt waren Sie Geschäftsführer der Stiftung Westfalen-Initiative in Münster. Dort hatte die AfD bei der Bundestagswahl mit 4,9 Prozent das bundesweit schwächste Ergebnis. Nun kommen Sie ausgerechnet nach Sachsen …

Ich mag Herausforderungen. Deshalb haben mich die östlichen Bundesländer immer schon gereizt. Die innere Einheit ist noch nicht fertig. Es gibt Spielräume, man kann die Dinge gestalten. Ich habe lange Zeit in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet. Ziel war die Stärkung der Zivilgesellschaft, gerade in Vorpommern, wo es ja auch rechte Strukturen gibt. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der oft und gerade in den Medien stark gescholtenen Kleinstadt Anklam geworden, weil es dort auch eine engagierte Bürgergesellschaft gibt, die sich wehrt. So etwas finde ich spannend.

Worin sehen Sie die größte Herausforderung in Sachsen?

Die wichtigste Aufgabe der politischen Bildung ist, Vertrauen in die Demokratie und in unseren Rechtsstaat zu vermitteln. In Ostdeutschland ist durch die Erfahrung zweier diktatorischer Systeme das Systemvertrauen allgemein geringer. Starkes oder schwaches Vertrauen in Politik und Demokratie ist eng mit Emotionen verbunden, wie man heute wieder verstärkt beobachten kann. Deshalb stellt sich die Frage: Müssen wir politische Bildung neu denken? Mit welchen Instrumenten gehen wir an die Sache heran? Gibt es neue Methoden, um auf Menschen zuzugehen? Was ist unsere Rolle als Landeszentrale in dieser turbulenten Zeit?

Worauf wollen Sie sich konzentrieren?

Die Landeszentrale hat ihren Sitz in der Landeshauptstadt, aber wir müssen uns verstärkt um den ländlichen Raum kümmern. Da gibt es die größte Nähe zum Bürger. Wenn Sie mit Bürgermeistern reden, sagen die Ihnen: Wenn die Bürger sich beschweren, dann haben sie meistens recht – und wir haben irgendwas übersehen.

Gerade in der Flüchtlingskrise hat die Landeszentrale viele Diskussionen in den Gemeinden organisiert. Wollen Sie daran anknüpfen?

Ja, aber wir wollen nicht immer nur über Flüchtlinge reden, sondern auch über viele andere Themen, die die Menschen bewegen. In der aufgeheizten Phase der Flüchtlingskrise ging es vor allem darum, Kommunikationsstörungen zwischen Bürgern und Politik zu überbrücken. Wenn man aber Vertrauen in die Demokratie stärken und Wissen vermitteln will, muss man einen langen Atem haben. Da möchte ich wieder hin. Ich werde in den nächsten Monaten landesweit Institutionen, Bürgermeister und freie Initiativen besuchen. Natürlich auch die sächsischen Orte, die in der Flüchtlingskrise häufiger in den Schlagzeilen waren …

… Freital, Clausnitz, Heidenau, Bautzen, Arnsdorf, Schneeberg, Meißen. Da haben Sie sich einiges vorgenommen!

Ich will vor allem zuhören und ein Gefühl für die Orte entwickeln. Da hilft nicht nur Zeitungs- oder Bücherwissen. So habe ich das in Mecklenburg-Vorpommern auch gemacht.

Nach Ihrer Ernennung gab es gleich die ersten kritischen Stimmen: Warum schon wieder ein Wessi?

Gegenfrage: Warum gibt es diese Debatte 27 Jahre nach der friedlichen Revolution überhaupt noch?

Was wäre denn Ihre Antwort?

Es ist ja objektiv richtig, dass es in Führungspositionen hier einen starken Überhang an Westdeutschen gibt. Dazu kommt oft das Gefühl, dass persönliche Schicksale oder Lebensleistungen nicht genug Anerkennung finden. Wahrscheinlich empfinden manche Sachsen das Auftreten einiger aus dem Westen immer noch sehr schneidig. Anscheinend bleiben da eine Distanz und das Gefühl: Der Westen redet uns zu viel rein. Daraus ergibt sich auch ein Wunsch nach dem Eigenen. So könnte man sicherlich auch einen Teil des Wahlergebnisses in Sachsen interpretieren. Außerdem gibt es für viele Ostdeutsche Umfragen zufolge keine richtige Aufstiegsvision mehr. Das aber ist es, was eine Gesellschaft lebendig hält. Und es war für viele eine Hoffnung nach der Wiedervereinigung.

Wurde bei der Wiedervereinigung die Gelegenheit verpasst, gemeinsam über eine neue Verfassung zu diskutieren?

Ich finde nicht, dass man über unser Grundgesetz diskutieren muss. Aktuell ist ein anderes Thema dran: Der Wunsch nach mehr Mitsprache. Unsere Gesellschaft ist so gebildet wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Dadurch wächst das Bedürfnis mitzureden. Die Debatte über Volksabstimmungen ist ein Ausdruck dieses Wunsches. Studien zeigen: Demokratie wird sehr geschätzt, Politik und Politiker nicht – das ist ein Widerspruch, der schwer aufzulösen ist.

Sind Sie für Volksabstimmungen?

Wir müssen die politische Partizipation stärken. Das ist auch ein Teil unserer Arbeit in der Landeszentrale. Ich bin persönlich nicht dafür, direktdemokratische Verfahren auszubauen. Das bloße Ja-Nein-Abstimmungsprinzip ist nicht immer hilfreich, weil die Themen oft viel zu komplex dafür sind. Aber die Diskussionen und die Anhörung der Bürger zu Themen wie Städtebau, Mobilität, Integration müssen breit geführt werden. Demokratische Beteiligung sollte immer im Vorfeld der parlamentarischen Entscheidungen liegen.

Gibt es nicht, gerade in den Kommunen, längst viele Möglichkeiten, sich zu engagieren? Müsste man die nicht erst einmal wieder neu beleben?

Bürgerschaftliches Engagement ist mir ein Herzensanliegen. Es gibt, nicht nur in Ostdeutschland, leider eine Privatisierung des demokratischen Diskurses und wachsende Hemmungen, sich öffentlich zu engagieren. Wenn Bürger sich aber nicht in irgendeiner Weise einbringen – im Sportverein, in der Gewerkschaft, im Kaninchenzuchtverein – und Verantwortung übernehmen, dann fehlt die Brücke in Richtung politische Partizipation.

Haben wir uns in letzter Zeit an eine Art „Mehltau-Demokratie“ gewöhnt, die nun durch die AfD aufgeweckt wird?

Die Mehltau-These kann ich nicht teilen. Wir hatten die Sarrazin-Debatte vor sieben Jahren, davor die Proteste gegen Hartz IV, wir hatten den New-Economy-Crash, davor die Diskussion über den Bosnienkrieg und so weiter. Allerdings hatten wir jetzt drei mal hintereinander wenig kontroverse Wahlkämpfe. Und mit der Großen Koalition kam es öfters zu Entscheidungen, über die es kaum öffentliche Debatten gab. Ausstieg aus der Atomenergie, Abschaffung der Wehrpflicht, Ehe für alle – statt Über-Nacht-Entscheidungen hätte ich mir intensivere Auseinandersetzungen gewünscht. Das wäre gut für unsere politische Kultur gewesen.

Ihr Vorgänger Frank Richter hat immer betont, er suche auch mit Extremen das Gespräch. Dafür musste er Kritik einstecken. Wie werden Sie es halten?

Es ist nicht meine Aufgabe, die Arbeit meines Vorgängers zu kommentieren. Wenn ich richtig sehe, hat Herr Richter aber auch immer betont, dass es im demokratischen Diskurs Regeln und Grenzen gibt, die in unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung verankert sind. Das entspricht meiner Meinung und unserem gesetzlichen Auftrag. In unserer Gesellschaft wird niemand aufgegeben, und die Landeszentrale ist für alle Sachsen da. Wer politisch diskutieren will, ist uns willkommen, wer rumkrakeelt, ist bei uns am falschen Ort.

