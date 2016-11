„Wir müssen uns mehr kümmern“ Es geht um Ressentiments gegen Fremde, aber auch um Angst vor sozialer Spaltung: Die Ergebnisse des Sachsen-Monitors werden kontrovers debattiert.

Dresden. Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth wird deutlich. Nach ihrer Ansicht ist das Ausmaß der Verbreitung von rechtsextremem und menschfeindlichem Gedankengut in der sächsischen Bevölkerung „erschreckend“. Die CDU-Politikerin kündigt Konsequenzen an und will Demokratieerziehung an Schulen stärken. Zudem appelliert sie an Lehrer – anders als es in Sachsen lange üblich war – aktuelle Themen im Unterricht zu besprechen: „Ich ermuntere alle Lehrerinnen und Lehrer, aktuelle politische Diskussionen in das Unterrichtsgeschehen einfließen zu lassen.“

Doch trotz solcher konkreter Ankündigungen – in weiten Teilen der Landespolitik herrscht Ratlosigkeit, wie mit den Resultaten umgegangen werden soll. Die repräsentative Befragung der Sachsen im Auftrag der Staatsregierung hatte, trotz einer Grundzufriedenheit, ein vergleichsweise hohes Maß an rechtsextremen, antisemitischen und generell fremdenfeindlichen Einstellungen belegt, vor allem unter jungen Sachsen. Zudem kursieren die Angst vor Überfremdung und die Sorge, dass die Gegensätze zwischen Arm und Reich weiter zunehmen.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) ruft dazu auf, Populisten zu entlarven und die Demokratie zu erklären: „Dabei müssen wir auch den besonderen Biografien der Menschen mehr Raum geben und gemeinsam für eine starke, selbstbewusste Bürgerschaft Sachsens eintreten.“

CDU-Fraktionschef Frank Kupfer konstatiert, die Sachsen seien konservativ, stolz auf das Erreichte und skeptisch gegenüber dem Fremden. „Das ist aber auch ihr gutes Recht. Sie haben sich in den vergangenen Jahren ihren Wohlstand aufgebaut und sehen die Risiken, die mit einer Flüchtlingswelle im vergangenen Jahr auf unser Land zukamen“, ergänzt Kupfer. Die CDU wolle für konservative Politik werben und so das Erstarken extremistischer Positionen von links und rechts verhindern.

Rechtsextremismus als Option

Die Sicht, dass eine starke Mitte Schlimmes verhindert, ist umstritten. Für die Linkenabgeordnete Kerstin Köditz zeigt die Erhebung, „dass Rassismus mehrheitsfähig wird, dass Rechtsextremismus für viele eine Option ist“. Allerdings stellt Köditz auch für die Linke die Frage, „wie wir diejenigen zusammenbringen können, die unter den herrschenden Verhältnissen leiden“.

Für die SPD-Jugend trägt erwartungsgemäß die CDU eine Mitverantwortung. „Die selbst ernannte Sachsenpartei passt nur zu den Sachsen mit Schranken in den Köpfen“, sagt Juso-Chefin Katharina Schenk. Der Chef der Jungen Union, Alexander Dierks, kontert: „Das Beschimpfen der CDU hilft jedenfalls nicht gegen Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus.“

Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke sieht als Möglichkeit zum Abbau der Ängste vor Fremden die interkulturelle Begegnung. SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe erkennt ein Gerechtigkeitsproblem. Arbeiter und Angestellte sähen kaum Aufstiegschancen, dafür aber Ungerechtigkeiten. „Wir müssen uns mehr kümmern.“

Die AfD kritisiert die Pläne für mehr demokratische Bildung. Schulen sollten offenbar eine „Art politische Umerziehungslager zur Political Correctness“ werden, sagt Generalsekretär Uwe Wurlitzer.

