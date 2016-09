„Wir haben keine Angst“ Imam Hamza Turan will trotz des Anschlages auf seine Moschee in Dresden bleiben. Während es um ein angebliches Bekennerschreiben Wirbel gibt, liefern die Analysen des Sprengsatzes erste Erkenntnisse darüber, was die Täter erreichen wollten.

Polizisten bewachen nach dem Sprengstoffanschlag die Moschee im Dresdner Stadtteil Cotta. © Robert Michael

Sie haben alles im Blick: Seit dem Anschlag auf die Moschee in Dresden-Cotta bewachen Polizisten das Gebäude rund um die Uhr. In der Nacht zu Dienstag war ein Sprengsatz gegen 21.45 Uhr am Treppenaufgang explodiert. Imam Hamza Turan war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau und den Söhnen im Alter von sechs und zehn Jahren im Haus. Der Druck der Explosion sprengte die Eingangstür auf. Es war der erste Sprengstoffanschlag auf eine islamische Gemeinde in Dresden. Nur die rußverschmierte Fassade erinnert noch an den Angriff. „Die Polizisten haben uns gesagt, dass sie uns schützen“, sagt der 46-jährige Imam. „Darüber sind wir sehr froh.“

Schon seit zwei Tagen fahndet die Polizei nach dem oder den Unbekannten, die neben dem Sprengsatz an der Moschee keine halbe Stunde später einen weiteren auf der Freiterrasse des Kongresszentrums an der Elbe gezündet hatten. Es ist unklar, ob die Täter in jener Nacht noch weitere Ziele hatten. Als Konsequenz aus den Anschlägen hat die Dresdner Polizei den Beginn ihres Großeinsatzes zum Schutz der Feierlichkeiten am Tag der Deutschen Einheit um vier Tage vorgezogen. Seither sind verdachtsunabhängige Kontrollen von Menschen in Dresden möglich.

Auch verschiedene Teams der Polizei sind schon jetzt in der Stadt, darunter etwa die auf extremistische Straftaten spezialisierten „Mobilen Einsatz- und Fahndungsgruppen“ des Operativen Abwehrzentrums (OAZ). „Sie werden vor allem an kritischen Orten unterwegs sein“, sagte eine Polizeisprecherin. Neben den gut sichtbaren Streifenwagen in Cotta sind auch Ermittler in Zivil vor Ort und nur dann wirklich erkennbar, wenn sie Passanten oder Journalisten kontrollieren, die sich auffällig lange vor der Moschee aufhalten. Kriminalisten befragten auf der Suche nach Zeugen die Anwohner. Die Ermittler suchen auch im Internet und sozialen Medien nach Ermittlungsansätzen. Am Dienstagnachmittag fanden sie ein angebliches Bekennerschreiben auf der Internetseite „linksunten.indymedia.org“.

Innenminister Markus Ulbig (CDU) soll in der Nacht des Anschlags nicht von den Anschlägen in Kenntnis gesetzt worden sein, obwohl hochrangige Polizeibeamte und der türkische Generalkonsul aus Berlin bereits vor Ort waren. Es war offenbar vergessen worden, Ulbig anzurufen, heißt es aus Regierungskreisen.

Kein Täterwissen im Bekennerbrief

Zur Echtheit des Bekennerschreibens äußert sich die Sprecherin der Polizei nicht. „Wir prüfen das.“ Auffällig ist, dass im angeblichen Bekennerschreiben kein „Täterwissen“, also Informationen, die über die öffentlich bekannten hinausgingen, enthalten waren.

Als Verfasser stand dort „Antifa Dresden“. Die Gruppe bezeichnete das Schreiben aber als Fälschung. Auch das spricht neben der Tonlage eher gegen eine Authentizität. Vorerst. Das mit Rechtschreibfehlern erstellte Internet-Dokument gab es am Dienstag in zwei Versionen – einmal um 16.24 Uhr und dann um 20.30 Uhr. Die Internet-Plattform Indymedia versteht sich „als ein multimediales Netzwerk unabhängiger und alternativer Medien, engagierter Einzelpersonen und Gruppen“. Es existiert in mehreren Staaten. Nach eigenen Angaben kann dort Jeder Beiträge verfassen und hochladen. In Deutschland geht der Verfassungsschutz davon aus, dass Linksextremisten Indymedia betreiben.

2002 gewann Indymedia sogar einen Preis der Initiative Politik digital, die von der Bundesregierung unterstützt wird. Das Portal wurde zur „besten Online-Initiative im Bereich Wissenschaft, Bildung und Kultur“ gekürt. Es fördere den „emanzipatorischen Umgang mit Informationen und Medien“. Allerdings hatten die Juroren dann Schwierigkeiten, Indymedia-Verantwortliche zur Preisverleihung aufzutreiben.

Im Landtag war das Portal fast 20 Mal Gegenstand von Parlamentarier-Anfragen. Zuletzt erkundigte sich die AfD-Fraktion Ende August danach. In seiner Antwort verweist Innenminister Ulbig darauf, dass dem Landesamt für Verfassungsschutz bekannt sei, dass das Portal „auch von Linksextremisten aus Sachsen zur Veröffentlichung von Aufrufen, Beiträgen, Bildern und Recherchen genutzt wird“.

Ob das Schreiben bei den Ermittlungen helfen kann, ist unklar. Steckt ein Einzeltäter oder eine Gruppe hinter den Anschlägen? Wer hat die Sprengsätze gebastelt? Was lässt sich aus den Funden des Sprengsatzes ableiten? Alles Fragen, auf die es noch keine Antwort gibt. Dresdens Polizeichef Horst Kretzschmar nannte die Sprengkörper „professionell“. Die öffentliche Preisgabe zu vieler Details über die Anschläge könnte die Ermittlungen gefährden, sagte er. Eine Anwohnerin der Moschee berichtete der SZ, sie hätte lediglich einen Täter gesehen, der einen Motorradhelm getragen habe. Auch der Sohn des Imams will eine Einzelperson mit Helm gesehen haben.

Professionelle Sprengsätze

Allerdings soll der Sprengsatz vor der Moschee so konstruiert gewesen sein, dass zunächst nur ein Teil explodiert, heißt es aus Regierungskreisen – weitere Behälter sollten nur beschädigt werden, damit die darin befindlichen brennbaren Flüssigkeiten unter der Tür ins Haus fließen können, um auch das Innere in Brand zu setzen. Zeugen hatten nach einem geglückten Löschversuch davon berichtet, dass die Reste des Sprengsatzes nach Lösungsmittel oder Benzin gestunken haben sollen.

Imam Hamza Turan und seine Familie wollen trotz der Attacke im Haus bleiben. „Wir haben keine Angst, und wir wissen, dass wir nicht allein sind“, sagte er. Auch den traditionell am 3. Oktober stattfindenden Tag der offenen Moschee werde es geben. Imam Turan und seine Gemeinde hätten sehr viel Zuspruch bei einer Mahnwache vor der Moschee erhalten – von Nachbarn, aber auch von Politikern, wie dem Vize-Ministerpräsidenten Martin Dulig (SPD). „Es beginnt mit Worten und endet mit Gewalt“, sagte Dulig mit Blick auf fremdenfeindliche Hetze im Netz und bei Demonstrationen.

Die Moschee war bereits in der Vergangenheit Zielscheibe von fremdenfeindlichen Übergriffen, sagt Mehmet Demirbas, Mitbegründer des Moscheevereins. Nicht alles sei bei der Polizei angezeigt worden. So wurden mehrmals Scheiben des Gebäudes eingeworfen sowie eine Tür beschädigt. Unbekannte verbrannten einen Koran vor der Moschee.





Das angebliche Bekennerschreiben

Das auf einer linken Internetplattform veröffentlichte Schreiben ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Es gibt Zweifel, ob es echt ist.

zur Startseite