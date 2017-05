„Wir haben einen Plan“ Sachsens SPD überrascht zur Halbzeit der aktuellen Legislaturperiode mit überschäumendem Selbstbewusstsein.

Der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident von Sachsen, Martin Dulig (SPD), spricht am 4. Mai 2017 in Dresden auf dem Sachsengipfel seiner Partei. © dpa

Wenn Sachsens Sozialdemokraten zu einem Treffen mit dem anspruchsvollen Titel „Sachsengipfel 2017“ einladen, ist öffentliches Interesse garantiert. Doch das Erste, was Besuchern am Donnerstag im Tagungssaal auffiel, war ausgerechnet ein Paar knallrote Krücken, die ein aktuell darauf angewiesener Gipfelteilnehmer an seinem Tisch angelehnt hatte.

Doch es sollte an diesem Tag das einzige schlechte Omen bleiben. Die Teilnehmer der Runde – neben den drei SPD-Landesministern und etlichen SPD-Landtagsabgeordneten vor allem Bürger- und Oberbürgermeister mit SPD-Parteibuch – trafen vielmehr auf einen äußerst selbstbewusst auftretenden Parteivorsitzenden. Martin Dulig, der als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident die Sozialdemokraten im derzeitigen Regierungsbündnis mit der CDU vertritt, holte weit und kräftig aus. Anlässlich der Halbzeit der laufenden Legislaturperiode attestierte er sich und seinen Genossen, bisher nicht nur alles richtig, sondern vor allem auch noch viel besser gemacht zu haben als in der ersten von 2004 bis 2009 dauernden schwarz-roten Koalition in Sachsen. So habe man in den vergangenen zweieinhalb Jahren großen politischen Gestaltungswillen gezeigt und letztlich dafür gesorgt, dass der Freistaat „wieder handlungsfähig wird“.

Fest machte das Dulig an den Stellenaufstockungen bei Lehrern und Polizisten sowie den Verbesserungen im Kita-Bereich. Damit, so der SPD-Chef stolz, seien die Fehlentwicklungen der Vorgängerregierung repariert worden. Es machte den Zuhörern kaum Mühe, in etlichen von Duligs Sätzen klare Seitenhiebe gegen den Koalitionspartner zu erkennen. Selbst das offizielle Lob für den Bündnispartner CDU – „Sachsen geht es gut, auch weil wir als Koalition grundsätzlich gut regieren“ – wird später relativiert. Es reiche aber nicht aus, ein Land nur gut zu verwalten, nötig sei, dass man „mit seinen Antworten auf der Höhe der Zeit ist“. Ein klare Anspielung auf den Dauervorwurf der Opposition, die der Sachsen-CDU unter Regierungschef Stanislaw Tillich nach über 26 Jahren Dauerregierens jegliche Innovationskraft abspricht.

Die neue Erfolgsformel: Heimat 4.0

Wer es bis hierher noch nicht erkannt hatte, dem schrieb es Dulig schließlich offiziell ins Stammbuch. Mit Blick auf die Zukunft forderte er, Sachsens Sozialdemokraten müssten sich auf die Übernahme von mehr Verantwortung vorbereiten. Um absehbaren Fragen zuvorzukommen, schob der Parteichef sofort nach: „Wir haben einen Plan!“ Der trägt seit Donnerstag den offiziellen Titel „Sachsenplan Heimat 4.0“. Die SPD will darin ihre Maßnahmen für vier politische Schwerpunkte bündeln: eine Bildungsoffensive SachsenPlus, die sogenannte Sächsische Ausbildungsgarantie, welche mehr Jugendlichen zu einem Ausbildungsabschluss verhelfen soll, den Aufbau einer bürgerfreundlicheren und effektiveren öffentlichen Verwaltung sowie die Förderung von Forschung und Industrie zur Schaffung einer „Innovationsschmiede Sachsen“. Bis Ende 2018 soll das komplette Papier vorliegen – dann ist es kein Jahr mehr bis zur nächsten Landtagswahl im Freistaat. Auch ein Fingerzeig, den jeder im Saal verstand.

Von den anwesenden Spitzengenossen gab es nach der Rede nicht nur viel Beifall, sondern auch verbale Unterstützung für den „zweiten Schwung“, wie ihn Dulig eingefordert hatte. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung lobte zum Beispiel, dass die Kommunen dank der SPD nicht mehr am Katzentisch des (CDU)-Finanzministers sitzen, der sie lange nur als Bittsteller behandelt habe. OB-Kollegin Barbara Ludwig aus Chemnitz freute sich darüber auch, bedauerte aber grundsätzlich, dass die Wähler im Freistaat die Bemühungen ihrer Partei bisher nicht immer honoriert hätten. Doch schnell schob sie nach: „Das bedeutet aber nicht, dass sich das nicht ändert.“

