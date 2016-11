Wir für fünf Ausgerechnet das Schicksal der tunesischen Familie Oueslati zeigt: Meißen kann auch anders als sein Ruf.

Seit rund drei Jahren ist die Familie – Vater Ahmed, Mutter Ilhem und Kinder Molk, Lina und Hamsa – nun in Deutschland. Den Tunesiern droht weiter die Abschiebung.

Dunkeldeutschland. Ein Wort, das – nachdem es 1994 Kandidat für das „Unwort des Jahres“ war – nach Jahren wieder aus der Versenkung aufgetaucht ist. Der Begriff, der immer für den Osten Deutschlands stand, wurde nie in einem positiven Zusammenhang gebraucht. Wenn überhaupt, ist er heute negativer denn je besetzt: „Dunkeldeutschland“ meint nicht mehr nur die Funzeln von Straßenlaternen in der ehemaligen DDR, sondern inzwischen auch ein massives Problem mit Rechtsextremismus im Osten – der dunkelste Farbton von allen scheint das Braun zu sein.

Das Wörterbuch des Online-Lexikons Wikipedia hat ein bezeichnendes Beispiel gewählt, um den Begriff zu erklären: „Das ist der Heiko aus Dunkeldeutschland – er kommt aus Sachsen.“ Der Freistaat ist momentan der größte Sündenbock im Land, Spiegel-Online bezeichnete Sachsen in einem Kommentar sogar schon als „Failed Freistaat“, also als gescheiterten Staat. Vielleicht nicht völlig zu Unrecht: Die Geschehnisse um die Festnahme und den Selbstmord Jaber Albakrs, der für den IS Anschläge in Deutschland geplant haben soll, haben Sachsen keine Ehre gemacht; Heidenau, Freital oder Bautzen stehen heute für das, wofür Hoyerswerda Anfang der 90er stand: aus dem Ruder gelaufener Fremdenhass.

Auch der Landkreis und vor allem die Stadt Meißen werden immer wieder in dieser Reihe genannt. Ein Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft und die rechte „Initiative Heimatschutz“ haben mit dafür gesorgt. Auch Pegida-Vize Siegfried Däbritz, der aus Meißen kommt, und regelmäßige Facebook-Postings von CDU-Stadtrat Jörg Schlechte, die weit am rechten Rand balancieren und gelegentlich überkippen, haben unsere Region immer wieder in ein sehr, sehr dunkles Licht gerückt.

Da scheinen die Geschehnisse um Familie Oueslati fast wie der fahle Lichtschein, an den niemand mehr so richtig geglaubt hat. Ausgerechnet eine Familie aus Tunesien – der Maghreb-Staat wurde neben Marokko und Algerien in diesem Jahr zum sicheren Herkunftsland erklärt – vereint Menschen unterschiedlichster Gesinnung hinter sich.

Als am frühen Morgen des 3. November der Notruf „Abschiebung jetzt, Hilfe“ von Familienvater Ahmed auf Facebook gepostet wird, ist die Resonanz enorm. In kürzester Zeit mobilisieren sich Freunde der Familie, fahren zum Polizeirevier Meißen, um ihre Solidarität zu zeigen, und schalten Politiker ein, um die Abschiebung in letzter Minute zu verhindern. Menschen, die sonst über Facebook gerne gegeneinander schießen, von AfD-Anhängern über konservative Politiker wie Daniela Kuge (CDU) bis zu Mitgliedern des Bündnisses Buntes Meißen, haben sich nun auf die gleiche Seite gestellt, wenn vielleicht auch nicht ohne Widerwillen.

Wie hat die tunesische Familie das geschafft? Die Oueslatis gelten in Meißen als Musterbeispiel für Integration: Beide Elternteile, Ahmed und Ilhem, haben Wert darauf gelegt, schnell Deutsch zu lernen, die drei kleinen Kinder gehen hier zur Schule und sprechen teilweise nicht einmal mehr ihre Muttersprache. Die Familie hat sich vergangenen Herbst sogar taufen lassen.

Doch es ist nicht diese Checkliste, die wir gerne für eine gelungene Integration heranziehen, die die Menschen letztlich für die Familie gewonnen hat. Es ist wie bei allen Freundschaften: Ihr Charakter, ihr herzliches Wesen, ihre offene Art haben letztlich überzeugt.

Als die Oueslatis in ein Flugzeug Richtung Tunesien gesetzt wurden, wo sie vor knapp drei Jahren vor islamistischen Anfeindungen geflohen sind, spielten sichere Herkunftsländer, Obergrenzen oder Abschiebungsprozedere für viele Meißner keine Rolle: Es waren einfach Freunde, denen etwas Schlimmes geschehen sollte, was es zu verhindern galt. Em Ende konnten die fünf Tunesier knapp vor dem Abflug wieder aus dem Flugzeug aussteigen.

Was beweist das Beispiel der Familie aus Tunesien, kann man sich fragen. Es wird weiter Hetze gegen Flüchtlinge geben, es wird weiter pauschal in rechte und linke Ecken gedrängt, wahrscheinlich wird es auch weiter Aufzählungen wie Heidenau, Freital, Bautzen geben. Aber vielleicht wird all das in Zukunft schwerer werden, wenn es mehr solcher Beispiele gibt, wenn mehr Lichtstrahlen durch das Dunkel dringen, und es immer schwieriger wird, Menschen, die man einmal kennengelernt hat, vorzuverurteilen.

Ob die Oueslatis in Deutschland bleiben dürfen, ist weiter ungewiss. Seit Kurzem gibt es eine Facebook-Seite für ihre Unterstützer. „Angekommen, aufgenommen“, heißt sie, „wir für fünf“.

