„Wir dürfen nicht rumeiern“

Seit Anfang November ist Antje Feiks (38) Vorsitzende der sächsischen Linken. Die Riesaerin wuchs in Dresden auf, studierte Betriebswirtschaft und arbeitete in der Reisebranche unter anderem in Frankfurt am Main. Von 2009 bis 2017 war sie Landesgeschäftsführerin der sächsischen Linken. Feiks ist Landtagsabgeordnete. © ronaldbonss.com

Frau Feiks, die Linke scheint stark in Bewegung. Droht der Partei ein Machtkampf zwischen Katja Kipping und Bernd Riexinger auf der einen und Sahra Wagenknecht, Oskar Lafontaine und womöglich Dietmar Bartsch auf der anderen Seite?

Die Vorschläge von Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht, eine neue linke Volkspartei aus der Linken heraus zu bilden, sind nicht ganz neu. Aber die Resonanz ist relativ gering. Dafür, dass solche Galionsfiguren, und das sind die beiden, einen solchen Vorschlag unterbreiten, ist es relativ wenig Rückenwind, der aus der Partei kommt. Eine weitverbreitete Meinung in der Linken ist: Wir sind doch schon eine Sammlungsbewegung, auch wenn man noch einiges besser und transparenter machen könnte. Aber es geht immer um das Projekt die Linke und darum, wie man sie besser aufstellen kann.

Gelingt das mit dem Wagenknecht-Vorschlag?

Das Gute ist, wenn solche Vorschläge kommen, dass dann auch immer diskutiert wird. Der Parteivorstand hat bereits im Dezember beschlossen, dass vor dem kommenden Bundesparteitag Regionalkonferenzen zur Strategie abgehalten werden. Das ist ein Zeichen, dass erkannt wurde, dass es Redebedarf gibt.

Welche Ansprüche hat der sächsische Landesverband an eine solche Debatte?

Wir haben den Wunsch, dass man das, was bis zu einem bestimmten Punkt bestimmt richtig gewesen ist, dass man den Ausgleich zwischen den Lagern sucht und Debatten mit Sprengstoff vertagt, jetzt angeht. Denn es gibt den Wunsch, gerade bei den neu hinzugekommenen Mitgliedern, dass man diskutiert über Zukunftsthemen: Wie sieht die digitale Arbeitswelt in einigen Jahren aus? Was bedeutet für uns ein Neustart Europa? Wir sind der Auffassung, dass inhaltliche Debatten die Partei nicht kaputt machen, sondern voranbringen.

Stichwort Europa: Ist die sächsische Linke eher eine EU-freundliche oder -skeptische Partei?

Wir haben uns auf dem vergangenen Landesparteitag für eine Republik Europa starkgemacht. Das bedeutet, dass wir für ein europäisches Modell sind. Allerdings wollen wir die EU verändern. Es geht um das Europa der Regionen. Wir wollen keine Stärkung der Nationalstaaten. Es gibt einige wenige, die das anders sehen. Aber die meisten sagen schon, der Verbund gibt mehr Möglichkeiten, um etwa soziale Belange gerechter bearbeiten zu können, die Konkurrenz zwischen den Mitgliedsstaaten abzubauen. Auch spielen Frieden und Sicherheit dabei eine große Rolle.

Sind Sie für offene Grenzen?

Ich bin für offene Grenzen. Ich denke, auch die Mehrheit unserer Mitglieder ist für offene Grenzen. Allerdings müssen wir an das Thema ran, das Linke immer scheuen – das Thema Sicherheit. Und damit meine ich nicht nur den sozialen Aspekt. Wir wissen, dass es unter anderem im grenznahen Raum Probleme gibt. Da haben wir im Gegensatz zu anderen Parteien eher einen präventiven Ansatz. Wir müssen an das Thema ran und dürfen nicht rumeiern.

Wie soll der eher präventive als restriktive Ansatz weiterentwickelt werden?

Wir sind nie Verfechter davon gewesen, dass Polizeistationen in Größenordnungen geschlossen werden. Dieser Abbau von Strukturen war falsch, er gibt ein Gefühl von Unsicherheit. Wir wollen mehr Präsenz. Wir waren als erste für eine personelle Aufstockung der Polizei. Wenn jemand da ist, der schnell reagieren kann, gibt es ein Gefühl von Sicherheit. Das müssen wir anfangen zu diskutieren.

Bei der Bundestagswahl hat die Linke im Osten verloren, im Westen gewonnen, insgesamt leicht zugelegt. Wie gewinnen Sie Wähler in Sachsen zurück?

Wir haben kein Patentrezept. Bei der Bundestagswahl und vorigen Wahlen haben wir festgestellt, dass wir in Großstädten punkten. Da haben wir ein festes Klientel. Das hat auch mit der Demografie zu tun. Es ist halt schwer, links zu sein im ländlichen Raum. Viele ziehen sich in die Großstädte zurück.

Aber das ist nicht der einzige Grund.

Es hängt auch viel damit zusammen, dass in den größeren Städten Politik noch stattfindet. Da haben die Stadtratsfraktionen noch andere Gelder und Möglichkeiten. Im ländlichen Raum haben es alle Parteien schwer, tatsächliche Debatten zu führen. In der Kommune herrscht Sachzwang. Man kann im Gemeinderat nicht danach entscheiden, was für die nächsten fünf Jahre klug ist. Man muss schauen: Welche Fördertöpfe gibt es gerade? Danach trifft man Entscheidungen.

Was ist daran schlimm?

Das Geld ist seit Jahren knapp. Und ich glaube, dass es teilweise keinen Spaß mehr macht, sich dort politisch zu engagieren. Es geht logischerweise um das Schlagloch vor der Haustür und nicht um die großen Themen. Es gibt ein paar Bürgermeister, die etwa über fairen Handel diskutieren. Aber die meisten machen pure Sacharbeit.

Sie wollen über die Debatten kommen. Heißt das, linke Gemeinderäte machen keine Sacharbeit?

Doch, unsere Gemeinderäte machen gute Sacharbeit.

Aber sie kommen damit nicht durch?

Schon, aber sie ist dann kaum unterscheidbar. Auf dem Landesparteitag haben wir darüber debattiert, dass wir in die Fläche gehen müssen mit Diskussionsangeboten etwa im Dorfgasthof, falls es noch einen gibt. Wir wollen da hingehen und sagen: Hey, ihr seid unzufrieden, wollen wir mal anfangen zu reden? Allerdings soll das geschehen, ohne dass wir die Welt erklären wollen. Das ist nämlich eine Linkenkrankheit, dass man sagt: Es müsste so und so funktionieren und vielleicht am Ende erst fragt: Wie findet ihr das? Es geht darum, zuzuhören. Die Welt zu erklären, ist kein tauglicher Ansatz, um Politik zu entwickeln.

In Dresden hat die Linke in der einst grünen Neustadt zugelegt, in ihren früheren Hochburgen, den Plattenbausiedlungen, aber an die AfD verloren.

In Großstädten ist es einfacher, Menschen zu erreichen. Da kann man wie im Wahlkampf mit Hausbesuchen arbeiten. Aber ich glaube, dass es generell um Antworten geht. Ich glaube, dass wir für die meisten, die im Arbeitsleben stehen, nicht die Antworten haben, die sie brauchen. Sie wollen wissen, wie geht es für sie in fünf, zehn Jahren weiter. Welche Rente bekomme ich? Sie fragen nach tragfähigen Konzepten. Sie wollen für sich den Status quo erhalten, und dazu gehört, dass offene Grenzen für manche eine Gefahr darstellen und wir zu wenig Antworten geben.

Was heißt das?

Ich glaube, dass wir es zumindest in Teilen verpasst haben zu sagen: Zuwanderung ist logisch. Die ergibt sich daraus, dass man in vielen Teilen der Welt sieht, dass man woanders besser leben kann. Alles ist flexibler geworden. Aber es ist ein strategischer Fehler gewesen, keine sozialpolitische Offensive für alle zu starten.

Und wie hätte die aussehen sollen?

Es ist unbestritten, dass für Flüchtlinge Geld in die Hand genommen wurde, unter anderem sind Schulen und Turnhallen saniert worden, da haben auch andere etwas davon. Integration hat Vorteile. Aber wir hätten sagen müssen: Man nimmt auch Geld für die in die Hand, die hier geboren wurden oder schon lange hier leben. Das hätte nicht so nebenher laufen dürfen nach dem Motto: die einen kriegen etwas, und die anderen verharren auf ihrer Ebene.

Ist die Flüchtlings- eine Neiddebatte?

Es ist den rechteren Parteien gelungen, einen Kampf zwischen den Ärmeren führen zu lassen. Die einen sagen, für die anderen ist Geld da, aber für uns nicht. Dabei hätten sich beide Seiten zusammentun und sagen müssen: Es gibt unglaublichen Reichtum, der umverteilt werden muss. Das ist das, was ich mit strategischem Fehler meine. Wir sagten „Flüchtlinge willkommen“, was ich für richtig halte, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Aber wir müssen uns fragen: Wie hätten wir soziale Punkte stärker machen können, die notwendig sind, damit eine Gesellschaft nicht zerrissen wird?

Das Gespräch führte Thilo Alexe.

