„Wir brauchen keine Regierungspause“

Der neue sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. © Ronald Bonß

Herr Dierks, geboren in Baden-Württemberg verbrachten Sie den Großteil der Schulzeit in Sachsen. Was halten Sie heute vom Direktor Ihres Gymnasiums?

Frank Haubitz war ein toller Schulleiter und ist das auch heute noch. Ich freue mich, dass er das Gymnasium in Dresden-Klotzsche wieder übernimmt.

Was aber läuft in einem Land schief, wo ein toller Schulleiter, der zum Kultusminister berufen wird, seinen Kabinettsposten bereits nach 56 Tagen wieder abgeben muss?

Das hat Ministerpräsident Michael Kretschmer sehr richtig ausgedrückt: Frank Haubitz hat wesentliche Punkte angesprochen, die zur Lösung des Problems Lehrermangel beitragen können. Dafür bin ich ihm sehr dankbar – nicht zuletzt, weil ich inhaltlich vieles davon teile. Andererseits muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die Art und Weise, wie er Türen aufgestoßen hat, nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen ist. Ein guter Schulleiter ist eben nicht zwingend auch der beste Kultusminister. Ich halte die öffentliche Diskussion dazu nicht immer für sachlich. Man sollte dem neuen Kultusminister Christian Piwarz jetzt eine Chance geben und ihn an seinen Ergebnissen messen.

Herr Piwarz sorgt wie Sie, wie Herr Kretschmer und der neue Innenminister Roland Wöller für einen Generationswechsel an der CDU-Landespitze. Was kann Jung besser als Alt?

Es kommt auf die Mischung an. Jede Zeit hat ihre Politikergeneration, jede Herausforderung die Persönlichkeit, die sie meistert. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, die Alten müssen nun abtreten, damit die Jungen drankommen. Diejenigen, die jetzt aus Ämtern ausgeschieden sind, haben große Verdienste um unseren Freistaat. Stanislaw Tillich hat erkannt, dass die Herausforderungen, die jetzt anstehen, neuen Schwung brauchen und hat einen Erneuerungsprozess eingeleitet. Davor habe ich den allergrößten Respekt! Ich halte die Generation, die jetzt angetreten ist, auch für die richtige, diesen neuen Schwung zu vermitteln. Zudem bleiben auch viele Erfahrene an Bord. Und das ist eben eine gute Mischung.

Wie unterscheiden sich denn Ihre Politikerjahrgänge von den älteren?

Meine Generation ist eine, die im Unterschied zu der von Stanislaw Tillich, Politik anders gelernt hat. Das Jahr 1990 hatte einst eine ungeheure Dynamik freigesetzt, da sind viele Berufswege möglich geworden, an die zuvor keiner dachte. Diese Generation ist aus einer ganz anderen Lebensplanung in die Politik gekommen. Meine Generation ist mehr davon gezeichnet, über ehrenamtliche Arbeit und die Jugendorganisationen der Parteien quasi Politik gelernt zu haben. Wir konnten uns so ein Stück weit professioneller vorbereiten. Kritisch kann man sagen, dass wir im Gegensatz zu den anderen manche Erfahrung nicht gemacht haben. Politik macht bei uns damit einen höheren Anteil am Berufsleben und der Lebenserfahrung aus.

Herr Wöller hat beim Blick zurück von „verlorenen Jahren“ gesprochen und dabei konkrete Defizite im Blick. Wie fällt Ihre persönliche Fehleranalyse für die Sachsen-CDU aus?

Ich habe das schon früher als Landesvorsitzender der Jungen Union immer offen und transparent gemacht. Die Personalpolitik Sachsens, die in den vergangenen fünf bis zehn Jahren gemacht wurde, kann ich nicht uneingeschränkt teilen. Natürlich dürfen die Kosten nicht durch die Decke schießen, andererseits muss der Personalansatz immer den Aufgaben folgen. Sowohl bei den Lehrern als auch bei den Polizisten sind wir da zu optimistisch herangegangen, auch wenn die Entscheidungen damals aufgrund entsprechender Prognosen etwa zur Bevölkerungsentwicklung gut begründet schienen. Ich halte es nicht für ehrenrührig, in der Politik Fehler zu machen. Das Entscheidende ist, diese auch einzugestehen und zu korrigieren. Für das Lehrerproblem muss mittelfristig eine nachhaltige Lösung her, um den Lehrerbedarf durch grundständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer decken zu können. Kurzfristig bleiben Seiteinsteiger eine wichtige Stütze. Es geht aber auch um eine allgemein effektivere Landesverwaltung und um stärkere Digitalisierung. Den Begriff „verlorene Jahre“ finde ich überzogen. Demut ist das Eine, aber die CDU muss jetzt auch nicht in Sack und Asche gehen. Vieles im Land läuft gut, es wird viel investiert, Sachsen ist in vielerlei Hinsicht gut aufgestellt.

Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer will am 31. Januar sein Zukunftsprogramm vorstellen. Was ist ab 1. Februar in Sachsen anders?

Der Ministerpräsident wird am 31. Januar den Plan vorlegen – und am 1. Februar geht es direkt an die Umsetzung. Selbstverständlich wird das nicht über Nacht wirken. Ich denke, das ist den Menschen im Land auch bewusst. Wichtig ist, dass wir um das Vertrauen werben, dass die Bürger diesen Weg auch mitgehen. Furchtbar finde ich immer den Ausdruck „man will die Leute mitnehmen“. Wir wollen sie nicht mitnehmen, sondern überzeugen. Nämlich davon, dass das, was wir vorlegen, realistisch ist und das Land voranbringt – und davon, dass es sich lohnt dabei mitzutun. Nur Populisten versprechen, dass man die Welt in wenigen Tagen verändern kann.

Hierzu hat Ex-Regierungschef Tillich auch etliches versucht, trotzdem gibt es viele enttäuschte und wütende Wähler. Was bleibt der CDU eigentlich noch, um es künftig besser zu machen?

Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass populistische Bewegungen dann in sich zusammenfallen, wenn man Probleme löst. Das Bild von Sachsen, das heute deutschlandweit gezeichnet wird, ist oft holzschnittartig und falsch. Nicht jeder, der mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung nicht einverstanden ist, ist rechtsradikal. Bei einem Großteil derer, die der Politik deshalb aber das Vertrauen entzogen haben, können wir nur durch das Lösen täglicher Probleme das Vertrauen wieder zurückgewinnen. Das Flüchtlingsthema war letztlich auch ein Katalysator für aktuelle Probleme in der Gesellschaft.

Was macht Sie sicher, dass die Mehrheit der Bürger der CDU eine solche Fehlerkorrektur noch zutraut?

Man kann nur solange regieren, wie man in der Lage ist, die eigene Politik immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen und Fehler zu korrigieren. Der sehr harmonische Wechsel, den wir mit Stanislaw Tillich und Michael Kretschmer hingelegt haben, hat gezeigt, dass es bei uns den Willen zur Erneuerung gibt. Gerade Stanislaw Tillich, den niemand zum Rücktritt aufgefordert hatte, hat das mit seinem Vorgehen gezeigt. Er hat sich entschieden, dass es an der Zeit ist, die Verantwortung in die Hände einer jüngeren Mannschaft zu übergeben, die sich inhaltlich neu aufstellen kann. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass uns das gelingt.

Abgesehen von aktuellen Wahlumfragen: Würde der Sachsen-CDU auf diesem Reformweg nicht auch einmal eine Regierungspause guttun?

Nein, das glaube ich nicht. Wir sind auch nach fast 28 Jahren als Regierungspartei in der Lage, uns in Regierungsverantwortung zu erneuern und eigene Versäumnisse zu korrigieren. Im Großen und Ganzen ist die Leistungsbilanz der Sächsischen Union sehr positiv. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, dass wir zur Landtagswahl 2019 nicht wieder selbstbewusst um Regierungsverantwortung werben können.

Das Gespräch führten Gunnar Saft und Thilo Alexe.

zur Startseite