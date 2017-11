Winterintermezzo im Erzgebirge Minusgrade und Flockenwirbel haben das Erzgebirge am Wochenende weiß gemacht. Für Ski und Rodel reicht es aber selbst auf dem Fichtelberg nicht - dafür kam mancher Autofahrer gefährlich ins Rutschen.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt könnte es glatt werden. © dpa

Der Winter gibt ein kurzes Intermezzo in Sachsen. „Im Erzgebirge oberhalb 800 Metern reicht es langsam für eine geschlossene Schneedecke“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Sonntag. Am Mittag wurden auf dem 1215 Meter hohen Fichtelberg 20 Zentimeter gemessen. Bis Montag könnten es noch 30 Zentimeter werden. Für Ski und Rodel reiche das aber nicht, sagte René Lötzsch, Geschäftsführer der Fichtelberg-Schwebebahn. „Alle Pisten und Rodelstrecken sind noch geschlossen.“ Dafür kamen Verkehrsteilnehmer ins Rutschen.

Auf der Fahrt vom Eierberg in die Pfefferkuchenstadt Pulsnitz (Landkreis Bautzen) verlor am Samstag ein Paket-Lkw von der vereisten Straße und kippte auf eine Wiese um. „Es war glatt und hat genieselt“, sagte ein Polizeisprecher in Görlitz. Der Aufbau des Fünfeinhalbtonners wurde zerstört, mehrere Dutzend Pakete fielen heraus. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug, einem Telefonmast und einer Abwasserleitung entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 21 000 Euro. Die Bergung dauerte fünf Stunden.

Bei Oberwiesenthal (Erzgebirgskreis) kam am späten Samstagabend das Auto eines 22-Jährigen in einer Kurve von der Bundesstraße 95 ab. Der Wagen prallte gegen ein Geländer und rutschte in den Straßengraben, wie die Chemnitzer Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer und zwei 17- und 19-Jährige wurden leicht verletzt.

Autofahrer können aufatmen, bereits am Montag soll es auch im Bergland mehr regnen als schneien. „Das wird eher ein nasser Brei“, sagte der DWD-Meteorologe. Die Schneefallgrenze steige auf über 1000 Meter - und es werde erstmal wieder wärmer. Die Temperatur erhöhe sich von 4 bis 7 Grad auf zweistellige Werte bereits am Mittwoch. „Die zweite Wochenhälfte wird deutlich milder.“ Der Winter gebe nur ein kurzes Intermezzo. „Auch auf den Bergen wird nichts mehr übrig bleiben vom Schnee.“ (dpa)

