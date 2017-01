Wintereinbruch sorgt für Unfälle und Staus

Zwischen Siebenlehn und Nossen kippte ein Post-Lkw um. © Roland Halkasch

Der Wintereinbruch hat in Sachsen nicht nur jede Menge Schnee gebracht, sondern in der Nacht zu Donnerstag für zahlreiche Unfälle gesorgt. Auf verschneiten und vereisten Straßen gab es vielerorts Behinderungen. Auf allen Autobahnen im Freistaat herrscht aufgrund von Glättebildung Staugefahr. Im Zugverkehr gab es nach Angaben der Deutschen Bahn keine Einschränkungen.



Auf der Autobahn 14 bei Grimma (Landkreis Leipzig) verunglückte ein Lastwagen, als der Fahrer versuchte, ein Auto zu überholen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, anschließend schleuderte das Führerhaus des Lkw in den Straßengraben. Der Anhänger blieb quer auf der A 14 stehen. Der 47-jährige Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt, die Feuerwehr musste ihn befreien. Auf der Autobahn 4 schlitterte ein Lastwagen gegen die Schutzplanke. Der Unfall ereignete sich am Chemnitzer Kreuz, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Ebenfalls auf der A 4 zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Nossen (Landkreis Meißen) kippte ein Lastwagen der Post um. Wie ein Fotoreporter mitteilte, sei der Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Direkt am Dreieck Nossen stießen noch vier Autos zusammen. Zuvor hatte sich ein mit drei Autos beladener Transporter auf der Autobahn quergestellt. Ein Ford und ein Lastwagen kollidierten mit dem Transporter. Auch ein Fernlinienbus fuhr in die Unfallstelle und wurde beschädigt. Fahrgäste des Busses setzten später ihre Reise mit Taxis fort.

Am Burkauer Berg (Landkreis Bautzen) auf der A4 in Richtung Dresden kam der Verkehr in der Nacht teils zum Erliegen, weil sich mehrere Lastwagen querstellten.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Glauchau (Landkreis Zwickau) am Mittwochabend wurde ein 41-jähriger Autofahrer verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er auf einen Lkw auf. Der Mann wurde eingeklemmt und musste befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall verlor der Lastwagen eine Werkzeugkiste. Zwei 45- und 48-jährigeAutofahrer sahen diese nicht mehr rechtzeitig und fuhren dagegen. Sie blieben unverletzt.

In der Lausitz rutschte zwischen Lawalde und Schönbach (Landkreis Görlitz) ein mit fünf Tonnen Schokolade beladener Sattelzug von der Landstraße. Nur knapp konnte der Fahrer des Gespanns verhindern, dass der Lastzug einen Abhang hinunterrutschte.

Auch in Dresden fielen über Nacht mehrere Zentimeter Schnee. Bei etwa minus zwei Grad in den Morgenstunden waren viele Straßen trotz Winterdienstes teils vereist. Im Stadtgebiet kamen Autofahrer am Donnerstagmorgen auf zahlreichen Straßen nur im Schritttempo voran.

In Markranstädt (Landkreis Leipzig) verunglückte ein Lastwagen. Der 38-jähriger Fahrer befuhr dort am Mittwochabend eine S-Kurve und kam aufgrund der Glätte nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte um, der Fahrer wurde leicht verletzt. (fsc/dpa)

›› Die Wetteraussichten für Sachsen

›› Aktuelle Verkehrswarnmeldungen der Polizei

zur Startseite