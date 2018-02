Wieder mehr Vögel in Sachsen

Ein weiblicher Haussperling (Passer domesticus), volkstümlich als Spatz bekannt. © Nicolas Armer/dpa

Leipzig. Mit 144 613 Tieren sind in diesem Jahr bei der Aktion „Stunde der Wintervögel“ mehr gezählt worden als 2017. Das teilte der Naturschutzbund (Nabu) Sachsen am Donnerstag in Leipzig mit. „Damit sind wir wieder „zurück auf normal“, was die Vogelbestände betrifft, denn 2017 war ein negatives Ausreißer-Jahr, in dem vermutlich aufgrund der klimatischen Bedingungen weitaus weniger Vögel beobachtet wurden als sonst.“

Bundesweit ist laut Nabu in den vergangenen Jahren jedoch ein Rückgang der Vogelbestände und der Artenvielfalt festzustellen. Am häufigsten wurde in diesem Winter in Sachsen der Haussperling gesichtet. In seinem Fall ergab die Zählung 21 251 Exemplare. Auf Platz zwei folgt die Kohlmeise. (dpa)

