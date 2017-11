Wieder eingestellt Die behinderte Sekretärin der Sonnenblumenschule Medingen sollte entlassen werden. Eltern-Protest verhinderte das.

Juliane Irrgang darf auch ab Januar auf ihrem blauen Drehstuhl wieder Platz nehmen und weiterhin als Sekretärin arbeiten. © Thorsten Eckert

Medingen. Juliane Irrgang kann wieder lächeln. Und die bevorstehende Weihnachtszeit genießen. Das größte Geschenk für die besinnliche Zeit hat sie bereits vor wenigen Tagen erhalten: Ein Stück Papier. Ein Papier, das sie unterschreiben durfte und das enorm wichtig für ihre Zukunft ist. Denn dieses Stück Papier ist ihr unbefristeter Arbeitsvertrag gewesen. Und dieser gibt ihr nun die Möglichkeit, ab Januar weiterhin als Sekretärin an der Medinger „Sonnenblumenschule“ zu arbeiten.

Die Freude über diesen Arbeitsvertrag lässt sich dabei wohl schwer in Worte fassen. Denn bis vor zwei Wochen musste sich Juliane Irrgang noch mit dem Gedanken abfinden, dass sie ab dem neuen Jahr arbeitslos ist. Eine Weiterbeschäftigung stand nicht einmal annähernd zur Diskussion. Grund: Ihr derzeitiger Vertrag endet Ende Dezember. Und eigentlich wollte die Gemeindeverwaltung Ottendorf der jungen Frau keinen weiteren Vertrag anbieten, sondern die Stelle intern neu besetzen (SZ berichtete). „Juliane Irrgang hat grundsätzlich nichts falsch gemacht und immer gute Arbeit geleistet“, betont Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung. Er wisse um die gute Leistung der Sekretärin und hätte sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Interne personelle Veränderungen hätten zu dieser Entscheidung geführt. Die genauen Gründe kann er aber aus personalrechtlichen Gründen nicht nennen. Das Pech der jungen Frau war es einfach, dass ihr Vertrag in diesem Jahr ausläuft.

Dennoch stellten sich diesem von Hauptamtsleiter Udo Rößler und Bürgermeister Michael Langwald geplanten Wechsel in den vergangenen Tagen eine Menge aufgebrachter Eltern und verständnisloser Gemeinderäte entgegen. Viele entrüstete Bürger äußern ihr Unverständnis gegenüber Michael Langwald auch im Alltag. Denn Juliane Irrgang ist nicht nur schwerbehindert, sondern leistet an der Grundschule Medingen die von Bürgermeister Langwald angesprochene hervorragende Arbeit. Sie ist beliebt bei den Kollegen und den Kindern. So hat sie sich gemeinsam mit einer weiteren Kollegin die Neugestaltung und Pflege des Schulgartens auf die Fahne geschrieben und die beiden Angebote „Fotografie“ sowie „Junge Reporter/Schülerzeitung“ ins Leben gerufen. Zudem hat sich Juliane Irrgang maßgeblich um die Beteiligung der Grundschule an dem EU-Projekt „Obst und Gemüse“ gekümmert.

Die Vorstellung, dass ab Januar jemand anderes auf ihrem blauen Drehstuhl Platz nehmen sollte, gefiel aus eben diesen Gründen weder den Eltern noch den Gemeinderäten. Und so kam es, dass Elternratsmitglied Sylvio Schubert in der letzten Gemeinderatssitzung stellvertretend für alle Betroffenen eine Antwort von der Gemeinde forderte. Warum sollte Juliane Irrgang nicht weiterhin als Sekretärin arbeiten? Eine Antwort forderten die Eltern bis zum 24. November. Also bis zum gestrigen Freitag. „Glücklicherweise ist eine Stellungnahme überflüssig geworden. Für uns Eltern hat sich das Thema damit erledigt“, berichtet das Elternratsmitglied auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Denn tatsächlich hat Juliane Irrgang vor wenigen Tagen ihren unbefristeten Arbeitsvertrag unterschreiben können, wie sie freudig bestätigt: „Ich bekam völlig überraschend einen Anruf von der Ottendorfer Personalabteilung“, berichtet die junge Frau. „Sie wollten wissen, ob ich an der Stelle noch interessiert bin“, fügt sie hinzu.

Binnen weniger Tage war dann alles geregelt und direkt neben der Unterschrift von Bürgermeister Michael Langwald – der damit auf den öffentlich gewordenen Druck reagierte – konnte nun auch Juliane Irrgang den Stift schwingen und damit ihre Zukunft an der Medinger Grundschule sichern. Sehr zur Freude von Medingens Schulleiterin Marlies Wolf, den Kindern und den Eltern.

