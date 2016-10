Wie weiter mit Pegida? Seit zwei Jahren demonstrieren die selbst ernannten Patrioten in Dresden. Sechs Thesen zum Zustand der Bewegung.

Ein Foto aus dem Frühjahr 2015, als die Teilnehmerzahlen bei den Pegida-Demonstrationen erstmals rapide sanken. Bis heute „spazieren“ montags einige Tausend Anhänger durch Dresden. © robert michael

Sie wollen „das Volk“ sein und können sich doch nicht einigen. Seit zwei Jahren „spaziert“ Pegida mit mehreren Tausend Teilnehmern montags durch Dresden. Doch Führungsstreit, Spaltung, unklare Finanzen und eine echte Konkurrenz auf politischer Bühne nehmen ihnen den Schwung. Am Sonntag hat die Bewegung ihren zweiten Jahrestag gefeiert. Die SZ analysiert, wie es um das Bündnis steht.

Stagnation auf der Straße: Themen mobilisieren kaum noch

Den letzten Großaufmarsch gab es vor einem Jahr, als Pegida ersten „Geburtstag“ feierte – mit Ausschreitungen und einem Mega-Polizeieinsatz. Bis zu 20 000 Menschen waren damals aus dem Bundesgebiet angereist. Seither sind die Teilnehmerzahlen drastisch zurückgegangen und haben sich bei 2 000 bis 3 000 eingependelt. Für Sonntag hat Pegida-Chef Lutz Bachmann zwar 10 000 Anhänger angemeldet – es kamen zwischen 6500 und 8500.

Dabei lockte Pegida anfangs Menschen ganz unterschiedlicher politischer Couleur auf die Straße. Die nach einigen Wochen formulierten 19 Thesen Pegidas klangen deutlich gemäßigter als der Ton auf Straße, Bühne und Facebook. Nach dem ersten Auseinanderbrechen des Orga-Teams wurden daraus zehn deutlich radikalere Punkte – darunter ein genereller „Aufnahmestopp für Asylanten“ und ein scharfes Grenzregime. Die Tonlage wurde immer schriller – maßgeblich beeinflusst von der Ex-AfD-Politikerin Tatjana Festerling. Innerhalb weniger Wochen war sie zum wichtigsten Pegida-Gesicht neben Bachmann geworden. Das veränderte die Zusammensetzung, viele „Gemäßigte“ blieben weg. Jene, die nun vor allem fremdenfeindliche Positionen teilten, blieben. Mit Festerlings Kandidatur zur Dresdner Oberbürgermeisterwahl fand Pegida zwar ein Thema, das bis Sommer 2015 funktionierte und den Abschwung nach dem Auseinanderbrechen des ersten Orga-Teams verhinderte. Aber nach der OB-Wahl drohte Pegida mangels Themen das Ende. Erst die Flüchtlingskrise trieb Tausende erneut auf die Straße. Doch weder die Ereignisse von München, Würzburg oder Ansbach noch der Aufruf zu Protest am Tag der Deutschen Einheit brachten Pegida in diesem Jahr neuen Schwung. So kommen nun eher jene, die die Abendspaziergänge als Event begreifen. Festerling ätzte: „Es wird nichts mehr mit Pegida, wenn hier jeden Montag 2 000 Leute nur im Kreis gehen.“

Die Rosenkriege: Lutz Bachmanns Frauenproblem bringt zwei Spaltungen

Lutz Bachmann und die Frauen – das ist seit den Pegida-Anfängen eine eher unglückliche Verbindung, zumindest, wenn es um politische Gefährten geht. Verkrachte er sich Anfang 2015 mit Kathrin Oertel und anderen Mitstreitern, flog dieses Jahr auch Tatjana Festerling raus. Ego-Probleme? Machtspiele? Im April fiel auf, dass sie kaum noch Reden hielt. Der öffentliche Bruch kam erst Monate später.

Es hat Züge eines Rosenkriegs. Seit Juni liefern sich die Kontrahenten eine Schlammschlacht: auf Demos, in sozialen Medien und auch über die sonst so verachtete Presse. Bachmann beiße alle weg, die etwas können und damit zur Gefahr für sein eigenes Ego werden könnten, so der Befund des Dresdner Politikwissenschaftlers Werner Patzelt. Der Pegida-Chef sei zwar ein guter Organisator, habe aber keine politischen Fähigkeiten. Vorläufiger Höhepunkt des Dauerkrachs war der 3. Oktober, als Festerling mit ihren Anhängern am Blauen Wunder eine Kundgebung veranstaltete, Pegida gleichzeitig in der Innenstadt. Der Ton unter den Patrioten ist rau geworden. Ende September hatten die verfeindeten Lager am Wiener Platz und auf der Prager Straße sogar gegeneinander demonstriert, nachdem Festerling auch noch Bachmanns Umzug nach Teneriffa publik gemacht hatte.

Professionelle Konkurrenz: Die AfD macht Pegida überflüssig

Pegida hat ein Problem mit der AfD. Die Partei ist in den meisten Landtagen vertreten und beackert dort die gleichen Themen wie Pegida: Islam und Asyl. Ein Schulterschluss zwischen der Partei und der vermeintlichen Bürgerbewegung ist nicht abzusehen. Die Verletzungen sitzen wohl zu tief. Ende Januar 2015 verkündete die heutige Bundes- und Landeschefin Frauke Petry Bachmanns Rücktritt per Pressemitteilung als Erste – das tat weh. Petry lehnt Kontakte zur Pegida-Führung ab und hat dies auch im Landesverband durchgesetzt. Grund: Die Gründung einer Pegida-Partei sei eine Konkurrenz für die AfD.

Die angeblich schon gegründete Pegida-Partei ist unsichtbar

Schon im September 2015 hatte Lutz Bachmann eine eigene Pegida-Partei vollmundig angekündigt. Erst in diesem Sommer hat er Vollzug gemeldet. Angeblich sei die „Freiheitlich Direktdemokratische Volkspartei“ (FDDV) im Juni gegründet worden. Bislang hat jedoch niemand diese Partei gesehen. Auch der Bundeswahlleiter kennt sie noch nicht.

Das liebe Geld: Unglaubwürdige Finanzen schrecken Anhänger nicht ab

Die Frage treibt inzwischen selbst hartgesottene Pegidisten um: Wie viele Spenden hat der Pegida Förderverein bisher erhalten, und wofür wird das Geld ausgegeben? Nachvollziehbare Zahlen hat Bachmann bis heute nicht vorgelegt. Zwar verkündet er einzelne Ausgabenposten, zu Einnahmen aus Spendentonnen und Überweisungen auf das Vereinskonto hüllt er sich aber in Schweigen. Die undurchsichtigen Finanzen waren ein Streitpunkt mit Festerling, die Bachmann vorwirft, die Spenden privat zu verwenden. Das weist der Pegida-Chef brüsk zurück. Eingefleischte Fans scheint das jedoch so wenig zu stören wie die kriminelle Vergangenheit ihres Anführers.

Starke Sprüche ohne Taten: Bachmanns Versprechen bleiben Luftnummern

Pegida, das ist Populismus pur. Einfache Forderungen, doch wie sollen sie umgesetzt werden? Schon seit Sommer 2015 sammelt Pegida Unterschriften, um den Freistaat zu zwingen, aus dem Rundfunkstaatsvertrag auszusteigen. Auch den Dresdner Stadtrat wollte Bachmann per Volksabstimmung in die Wüste schicken – obwohl das die Sächsische Gemeindeordnung nicht zulässt. Soldaten und Polizisten wurden zum Bummel-Streik aufgerufen, mittwochs sollten Pegida-Fans nicht mehr einkaufen und so weiter und so fort. Nach den Pöbeleien vom 3. Oktober haben wohl selbst politisch nicht interessierte Dresdner langsam die Nase von den selbst ernannten Patrioten voll.

