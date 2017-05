Wie weiter mit der Lederfabrik? Nach der jüngsten Stadtratssitzung in Freital ist die Zukunft des Denkmals weiter offen. Der Freistaat könnte einen Abriss verhindern.

Ein Raum für kreative Köpfe oder reif für den Abriss? Die Sanierung der alten Lederfabrik würde etwa 8,7 Millionen Euro kosten. Die Bausubstanz ist mit Schadstoffen belastet, die Decken sind marode. Dieses Foto ist bei einem Rundgang im Sommer 2016 entstanden. © Karl-Ludwig Oberthür

Fünf Etagen, viele Licht, weite Säle und jede Menge Industrie-Charme – die alte Lederfabrik an der in Freital bietet viel Platz für Ideen. Doch werden in dem Denkmal tatsächlich einmal Kreative und Kunstschaffende einziehen, wie im Falle einer Sanierung geplant? Oder wird das marode Fabrikgebäude doch dem Erdboden gleichgemacht, um Platz für etwas Neues zu schaffen? Die Entscheidung darüber sollte der Stadtrat am Donnerstag fällen. Doch es kam anders.

SPD-Stadtrat Klaus Wolframm hatte zu Beginn der Sitzung juristische Schritte angedroht, sollte ein Beschluss gefasst werden. Der Grund: Die nötigen Unterlagen waren den Stadträten von der Verwaltung nicht fristgemäß zugestellt worden. Laut Hauptsatzung müssen sie vier Wochen vor der Sitzung vorliegen. Doch im Falle der Lederfabrik gingen Papiere erst wenige Tage vor der Sitzung ein – ein Beschluss wäre damit juristisch anfechtbar. Zudem wolle er für solche eine wichtige Entscheidung genügend Zeit haben, sich in die unterlagen einzuarbeiten, erklärte Wolframm. Um den Beschluss nicht zu gefährden, lenkte die Stadtspitze schließlich ein. In einer Sondersitzung am 18. Mai soll über die Zukunft der Lederfabrik entschieden werden. Die Zeit drängt: Noch im Mai will die Stadt ein Ergebnis haben. So hatte es die Stadt mit dem Freistaat vereinbart. Dieser könnte, je nach Ausgang, Fördermittel bereitstellen.

Die werden für die Lederfabrik dringend gebraucht. Denn wie auch immer die Entscheidung ausfallen wird, kommen enorme Summen auf die Stadt Freital zu. Matthias Leuschner, Chef der Wirtschaftsbetriebe Freital, stellte den Kostenvergleich in der Sitzung am Donnerstag vor. Demnach wären für die Sicherung und Sanierung der Lederfabrik insgesamt 8,7 Millionen Euro fällig. Frühere Untersuchungen hatten ergeben, dass die Bausubstanz mit Schadstoffen belastet ist, die speziell entsorgt werden müssten. Zudem sind die Decken zu großen Teilen nicht mehr tragfähig, das Dach muss erneuert werden.

Stadträte uneins

Abzüglich der in Aussicht gestellten Fördermittel müsste die Stadt dafür etwa 3,8 Millionen Euro aus der eigenen Tasche zahlen. Oben drauf kommen in den ersten zehn Jahren Kosten von mindestens 1,1 Millionen Euro, die durch die Betriebskosten und Anfangsverluste zustande kommen, erklärte Leuschner. Klar ist nämlich auch, dass sich nach einer Sanierung nicht für alle Räume sofort Mieter finden würden. Zudem müsste die Stadt den Mietern bei den Mietpreisen entgegenkommen. Die Rede ist zudem von einer einfachen Sanierung. „Das sind dann keine Hightech-Räume“, machte Leuschner klar.

Die Kosten für den Abriss dagegen würden nach den Kalkulationen für die Stadt bei 1,5 Millionen Euro liegen. Zwar wären in diesem Falle die Fördermittel, die sie beim Kauf des Gebäudes vor drei Jahren bekommen hat, zurückzahlen. Dies könnte durch den Verkauf des dann freien Grundstücks aber wieder ausgeglichen werden. Die Stadt empfiehlt deshalb den Abriss. Andernfalls wäre die eigentliche Aufgabenerfüllung der Stadt gefährdet, heißt es im Beschlussvorschlag.

Unter den Stadträten dagegen herrscht Uneinigkeit. FDP-Stadtrat Lothar Brandau sieht positive Effekte in einer Sanierung, indem etwa Arbeitsplätze geschaffen werden. Die AfD-Fraktion dagegen lehnt eine Sanierung ab. So gibt es eine Menge anderer Vorhaben, deren Priorität höher liege, etwa die Sanierung der Oberschule in Hainsberg oder der Weiterbau der Umgehungsstraße, sagte Fraktionschef Norbert Mayer. Frank Gliemann von den Freien Wählern schlug vor, über weitere Nutzungen oder ähnlich wie beim Sächsischen Wolf auch über die Sanierung durch einen Investor nachzudenken. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Rülke wiederum glaubt, dass die Fläche nach dem Abriss ein größeres Potenzial habe. Auch seien durch einfach sanierte Räume kaum Einnahmen zu erzielen. „Wir müssen uns fragen: Was wollen wir in der Stadt“, kommentiere Chris Meyer von den Bürgern für Freital.

Ein letzter Strohhalm für den Erhalt der Lederfabrik wäre der Freistaat selbst. Er könnte das Denkmal zum Behördenstandort machen und das einst im Landtag beschlossene „Haus der Bildung“ in Freital ansiedeln. Sollte der Stadtrat am 18. Mai für einen Abriss stimmen, würde die Stadt die Lederfabrik zuvor dem Freistaat anbieten.

zur Startseite