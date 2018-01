Wie Verfolgungsjagden verfolgt wurden Sechs der letzten acht Rasereien von Straftätern durch Zittau sind aufgeklärt. Für zwei Fälle ist ein Mann verantwortlich.

Wie hier in Sachsen-Anhalt haben es Bundes- und Landespolizisten auch in Zittau mit verlassenen Fluchtfahrzeugen nach immer wieder auftretenden Verfolgungsjagden zu tun. © Archivfoto: dpa/Jens Wolf

Allein in den letzten 1,5 Jahren sind achtmal Straftäter auf der Flucht vor der Polizei durch Zittau gerast. Mit teils halsbrecherischen Manövern haben sie versucht, sich der Festnahme zu entziehen. Das ist der Stand der Ermittlungen:

Verfolgungsjagd 1: Ermittlungen gegen zwei Polen laufen

Mit einem deutschen Kennzeichen am Heck, einem polnischen an der Front und überhöhtem Tempo ist am 27. Juli ein Volvo Polizisten bei der Einreise aus Polen aufgefallen. Sie verfolgten den Wagen bis Sieniawka (Kleinschönau) zurück, wo der Fahrer ein deutsches Einsatzfahrzeug rammte. Im Auto saßen zwei Polen, die einen Rasenmäher und eine Kettensäge bei sich hatten. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen zwei polnische Staatsbürger im Alter von 33 und 44 Jahren zum Vorwurf des Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte, eines besonders schwerer Fall des Diebstahls, der Urkundenfälschung, der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Kennzeichenmissbrauchs dauern an“, teilte Polizeisprecher Thomas Knaup auf Anfrage mit.

Verfolgungsjagd 2: Pole wird in Polen angeklagt

Ein 33-jähriger Pole hat sich am 17. März mit der tschechischen Polizei eine Verfolgungsjagd durch das Dreiländereck geliefert. In Hradek (Grottau) wollte er einer Kontrolle entgehen und startete durch. Über die Friedensstraße raste er nach Zittau, wo er mehrere Fußgänger gefährdete. Von dort ging es zurück nach Polen, wo der Mann ein tschechisches Polizeiauto rammte. Die Verfolgungsjagd endete auf Bahngleisen. Der Täter wurde gleich nach seiner Festnahme an die polnische Polizei übergeben. Die deutsche Staatsanwaltschaft hat den Fall an die polnische Justiz abgetreten.

Verfolgungsjagd 3: Verfahren gegen Deutschen eingestellt

Mit Drogen im Blut, mit gestohlenen Nummernschildern am Auto, in einem nicht zugelassenen Mazda und ohne Fahrerlaubnis ist ein Deutscher am 13. März durch Zittau gerast. Er wollte einer Polizeikontrolle entgehen, flüchtete über die Theodor-Korselt-Straße in Richtung Buttighaus, umfuhr Poller, raste auf die Kreuzung und bog entgegen der Fahrtrichtung in die Hammerschmiedtstraße. An der Blumenuhr überquerte der silberfarbene Wagen den Ring und fuhr in den Parkanlagen auf den Spielplatz an der Feuerwehr. Von dort raste der Mann auf den Stadtring in Richtung Ottokarplatz, wieder entgegen der Fahrtrichtung. Dabei versuchte der Zittauer, einen zweiten Streifenwagen abzudrängen. Über die Friedensstraße flüchtete er schließlich über die Grenze. Hinter ihm: drei Polizeiautos. In Tschechien wurde er gestoppt. Der 30-Jährige fuhr absichtlich in den Straßengraben und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten fingen den Mann. Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Widerstandes gegen Polizisten, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Kennzeichenmissbrauchs „sind eingestellt, da im Hinblick auf ein weiteres Verfahren wegen Drogendelikten eine zu erwartende Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht fallen dürfte“, teilte Till Neumann, Sprecher des Staatsanwaltschaft, auf SZ-Anfrage mit.

Verfolgungsjagd 4: Anklage gegen Tschechen erhoben

Über die Eisenbahn-, die Dresdner, die Äußere Oybiner, die Schramm- und Friedensstraße sind am 5. Januar zwei Tschechen vor der Polizei geflohen, die sie am Bahnhof kontrollieren wollte. Sie missachteten rote Ampeln, überholten trotz Gegenverkehr, sodass Autos auf den Bürgersteig ausweichen mussten, und nahmen anderen die Vorfahrt. Hinter Hradek schlossen sich zwei tschechische Streifen der Verfolgungsjagd mit dem entwendeten Skoda an. Trotzdem entkamen die Männer. Gegen den Fahrer, einen 34-jährigen Tschechen, wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfolgreich ermittelt. „Es wurde Anklage wegen Straßenverkehrsgefährdung erhoben“, so die Staatsanwaltschaft.

Verfolgungsjagd 5: Deutsche zu Bewährung verurteilt

Ohne Führerschein und mit Amphetaminen im Blut ist am 22. November 2016 eine 33-jährige Zittauerin vor der Polizei über die Tongasse, Eisenbahn-, Rathenau- und Max-Lange-Straße geflohen. Bundespolizisten konnten sie in der Friedrich-Haupt-Straße stoppen. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ist die Frau inzwischen laut Staatsanwaltschaft zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist, verurteilt worden.

Verfolgungsjagd 6: Ermittlungen vorläufig eingestellt

Nur mit einem beherzten Sprung zur Seite hat sich ein Polizist am 15. September 2016 am Grenzübergang Friedensstraße vor der Kollision mit einem Mazda retten können. Trotzdem verletzte er sich an der Hand. Der Fahrer gab Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen. Begonnen hatte die Verfolgungsjagd ebenfalls an der Grenze in Zittau, als der Fahrer und zwei weitere Männer nach Deutschland einreisen wollten. Da der Polizei das Auto wegen eines Tankbetrugs verdächtig vorkam, wollten sie die Insassen kontrollieren. Zudem, so stellte sich später bei den Ermittlungen heraus, waren auch die Kennzeichen in der Nacht zuvor in Zittau gestohlen worden. Nach einer Verfolgungsjagd durch die Stadt gelang den drei Männern an dem Polizisten vorbei und durch das Umkurven eines Nagelgurtes die Flucht zurück nach Polen. Die nachgeeilte deutsche Polizei konnte sie nicht mehr finden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung sind abgeschlossen: Ein Täter konnte nicht gefunden werden. Daher ruht der Fall.

Verfolgungsjagd 7: Verfahren läuft noch

Mit einem zerschrammten Polizeiauto hat am 9. September 2016 eine andere Verfolgungsjagd geendet: Eine Streife wollte einen offenbar von Einbrüchen bekannten Polen bei der Einreise an der Chopinstraße kontrollieren, doch der gab Gas. Bei der Verfolgungsjagd flüchtete der Mann zurück nach Polen. Hinter dem Grenzübergang Chopinstraße keilten zwei Polizeifahrzeuge den Fluchtwagen ein und brachten ihn zum Stehen. Der Fahrer gab erneut Gas, rammte dabei ein Fahrzeug der Bundespolizei und entkam. Die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sind abgeschlossen. Allerdings konnte der Tatverdächtige nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Das Verfahren läuft noch, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Verfolgungsjagd 8: Verfahren gegen Zittauer eingestellt

Entgegen der Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen und auf Radwegen raste ein 30-jähriger Deutscher am 3. Juli 2016 durch Zittau. Er flüchtete vor der Polizei, die ihn in der Weststraße kontrollieren wollte. Die Verfolgungsjagd endete schließlich im Westpark an einem Baum. Der Mann flüchtet zu Fuß weiter und entkam. Die Ermittlungen sind eingestellt, da der Mann wegen Drogendelikten vor den Richter muss und die dafür zu erwartende Strafe höher liegt als eine für die Verfolgungsjagd. Es handelt sich um den Zittauer, der auch am 13. März 2017 vor der Polizei mit seinem Auto durch Zittau floh.

