Kolumne: Sächsisch betrachtet Wie soll`s heißen? Dem Kind einen Namen geben – Sachsens Politiker tun sich da manchmal besonders schwer.

SZ-Redakteur Gunnar Saft. © Thomas Lehmann

ÜBER Namen soll man keine Witze machen. Wer weiß das besser als ich. Nun muss das nur noch unser CDU-Finanzminister lernen. Der heißt ausgerechnet Herr Unland, wobei mir zu solchen Stichworten wie „soziale Wüste“ oder „Ebbe in der Kasse“ sicher einiges einfallen würde. Aber wie gesagt, keine Namenswitze. Das sieht der Herr Stahlknecht, derzeit Polizeiminister in Sachsen-Anhalt, sicher genauso.

FÜR Heiterkeit sorgt Herr Unland zurzeit allein selbst, weil er einer längst verstorbenen Dame verbissen den Kampf angesagt hat. Die hieß Clara Zetkin und war so berühmt, dass in Pirna eine Straße nach ihr benannt ist. Genau dort ließ Unland aber sein neues Finanzamt errichten. Sie sehen das Problem nicht? Nun, Frau Zetkin war Frauenrechtlerin und Kommunistin. Eines davon muss den CDU-Mann so stören, dass er versucht, dem Amt eine andere Adresse zu verpassen.

Ich vermute, ihn stört beides. Vorschläge der Opposition wie „Panama-Platz“ gefallen ihm noch nicht. Das ist logisch, weiß doch in Panama kein Mensch, was Steuern sind. Sein Favorit bleibt daher „Waisenhausplatz“. Einsam und verarmt? Herr Minister, das passt. Jetzt müssen Sie nur aufpassen, dass der gute Geist von Frau Zetkin nicht zum Helfen an die Tür klopft.

KANN man aber jeder Anschrift trauen? Nicht immer. Sachsens SPD wirbt zum Beispiel ab sofort mit dem Spruch „Dein Herz ist längst Mitglied“ um neue Mitstreiter. Ein guter Slogan. Pech nur, dass den seit Jahresanfang bereits der Fußballclub 1. FC Köln nutzt. Was tun? Im Notfall bleibt hier nur eine Fusion. Köln hat derzeit 82 964 Mitglieder, die SPD 4 300. Das rechnet sich. Vielleicht stellen die Sozis dann sogar den Finanzminister. Frau Zetkin wäre gerettet.

