Wie sollen Wanderer da hochkommen? Seit zwei Jahren wird über einen Wanderweg Bad Schandau–Gohrisch diskutiert. Jetzt wird ernsthaft geplant.

Bad Schandau/ Gohrisch. Wie eine Festung hält die langgezogene Sandsteinmauer alle ab, die hier hochwollen. So attraktiv die linkselbische Seite zwischen Königstein und Bad Schandau mit ihren Tafelbergen auch ist: Gästen, die mit der Bahn nach Bad Schandau anreisen oder vom Busbahnhof kommen, ist der Einstieg in dieses Wandergebiet praktisch versperrt. Zwischen den beiden Städten verläuft die Bundesstraße B 172 ohne Gehweg. Die einzige Chance für Fußgänger, vom Bahnhof Richtung Gohrisch zu gelangen, ist der Rietschgrund. Hier zweigt die Kreisstraße in Richtung Gohrisch ab. Doch deren Einmündung auf die B 172 ist kreuzgefährlich. Für Fußgänger ist zwischen Leitplanken und Hangmauern kein Platz. Dass noch kein schwerer Unfall passiert ist, liegt sicher nur daran, dass sich kaum jemand in die Passage wagt.

Das soll sich ändern. Wanderer sollen direkt am Ende der Brücke, die die B 172 über Bahngleise und Elbe führt, in einen Wanderweg einsteigen können, noch bevor sie an die gefährliche Einmündung im Rietschgrund gelangen. Diesen Straßenabschnitt stuft auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als gefährlich ein. Die Behörde verweist aber darauf, dass für Wanderwege die jeweiligen Kommunen zuständig sind. Das sind in diesem Fall die Stadt Bad Schandau und die Gemeinde Gohrisch.

Die haben sich inzwischen verständigt, dass sich die Stadt um den Einstieg in den Wanderweg kümmert, der auf Bad Schandauer Flur liegt, und Gohrisch um das neue Wegstück und dessen Sicherung. Hier hat das Lasuv die Auflage erteilt, dass Netze gespannt werden müssen. Die sollen verhindern, dass von Wanderern oberhalb der Straße losgetretene Steinchen auf fahrende Autos purzeln. Was das für Kosten nach sich zieht, muss noch ermittelt werden. Bisher hat die Gemeinde nur den Grundsatzbeschluss gefasst, bis zu 7 000 Euro in den Weg zu investieren. Wofür das reicht, ist noch unklar.

Erster Schritt getan

Dass das eine lohnende Investition ist, davon ist Irene Gülle überzeugt. Sie betreibt eine Pension in Gohrisch und wird oft von Gästen gefragt, wie man nach Bad Schandau gelangt. Dann schickt sie sie nach Königstein, damit sie von dort mit der S-Bahn fahren. „Würde es einen sicheren Wanderweg geben, wäre das ein Gewinn für alle Gastronomen“, ist sie überzeugt. Deshalb engagiert sie sich weiter für die Einrichtung des Weges und bemüht sich um Sponsoren. Am liebsten würde sie mit Spendengeldern schon losbauen. Doch da hat sie die Bürokratie unterschätzt. Zumal es sich um staatliche Flächen handelt.

Einen wichtigen Schritt vorwärts hat nun auch Bad Schandau gemacht. Der Haupt- und Sozialausschuss des Stadtrates hat ebenfalls einen Grundsatzbeschluss gefasst. Damit ist die Verwaltung nun beauftragt, eine Finanzierungsmöglichkeit zu finden. Denn im Doppelhaushalt für 2016/17 ist kein Geld vorgesehen. Selbst wenn eine Möglichkeit gefunden wird, muss der Stadtrat noch über den eigentlichen Bau entscheiden.

Dabei fühlt sich die Stadt auch nur für den Teil auf ihrem Gebiet zuständig. Darauf fällt allerdings der Einstieg in den Weg, der über eine Treppe von der B 172 aus erfolgen soll. Es wird mit mehreren Zehntausend Euro gerechnet, Fördermittel inklusive. Wie kompliziert es sein kann, rund um eine Stützmauer entlang der B 172 zu bauen, wurde zuletzt wieder in Königstein beim Bau der oberen Zufahrt zum neuen Edeka-Markt deutlich.

Die Errichtung eines sicheren Wanderwegs geht auf eine Initiative von Einheimischen zurück. Zu ihnen gehört auch Siegfried Mehnert aus Bad Schandau. Er weiß, dass es in den 1970er-Jahren schon mal eine Steiganlage an dem Hang gab, als die Brücke über die Elbe gebaut wurde. Aus seiner Sicht müsste der neue Wanderweg auch an den Weg Richtung Kleinhennersdorf angebunden werden. Dann wäre der neue Einstieg für einen großen linkselbischen Bereich ein Gewinn.

Die touristische Belebung auf dieser Elbseite hat sich auch der Sachsenforst vorgenommen. Als Beispiel seien die neuen Wanderhütten genannt. „Wir hatten schon eine Vor-Ort-Begehung mit dem Sachsenforst und haben uns angeguckt, wo man den Rietschgrund am sichersten überqueren kann“, berichtet Irene Gülle und freut sich über die Unterstützung.

