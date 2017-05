Wie sollen Kinder schreiben lernen? Laute zu Buchstaben ordnen, Silben lernen oder die Anlauttabelle: Es gibt viele Methoden. Doch braucht es gute Lehrer.

Jasper versucht in einer Kindertagesstätte seinen Namen zu schreiben. © dpa

Die Dresdner Grundschullehrerin Ines Hölzel muss auch im Deutschunterricht den Spagat beherrschen – nicht körperlich, aber pädagogisch. Zwar können 95 Prozent der Eingeschulten ihren Namen schreiben und in jeder ersten Klasse sitze auch mindestens ein Kind, das bereits lesen könne. Anderen wiederum müsse sie zeigen, wie sie einen Bleistift halten. Es gebe innerhalb einer Klasse Entwicklungsunterschiede von bis zu drei Jahren.

Ines Hölzel, die Fachberaterin für Deutsch ist, zählt zu den sechs Expertinnen, die der Schulausschuss des Landtages am Freitag zu einer Sachverständigenanhörung geladen hatte. Die Regierungsfraktionen von CDU und SPD legten einen Antrag vor, der die Lehre der Rechtschreibung an Grundschulen erfassen will.

Das Thema taugt für Debatten. So verweist die Koalition auf eine Studie aus dem Jahr 2012 von Professor Wolfgang Steinig aus Siegen, wonach Rechtschreibleistungen bei Schülern zurückgegangen sind. Zudem gibt es unter Pädagogen und Kultuspolitikern Diskussionen um die Methodik. CDU und SPD sind skeptisch gegenüber dem Modell „Lesen durch Schreiben“, das der Schweizer Reformpädagoge Jürgen Reichen entwickelte. Genutzt wird dabei eine Anlauttabelle, Kinder sollen rasch Wörter lesen und kleine Texte verfassen. Rechtschreibfehler werden, um die Schüler nicht zu demotivieren, nicht korrigiert. Die Koalition befürchtet, dass Migranten, aber auch lernschwache Schüler durch dieses Modell benachteiligt werden.

Häufiger wird in Sachsen nach der analytisch-synthetischen Methode gelehrt. Das heißt: Die Schüler lernen, Lautfolgen zu erkennen, denen sie dann Buchstaben zuordnen. Auch ein Modell, bei dem die Silbenstruktur im Zentrum steht, kommt zum Einsatz. Doch was ist nun das Beste? Susanne Riegler, die in Leipzig als Professorin für Grundschuldidaktik Deutsch lehrt, legt dazu ein interessantes Tableau vor. Darin werden die Leistungen von Schülern je nach Methodik erfasst. Am Anfang gibt es starke Unterschiede, doch dann gleicht sich das Niveau an. Weniger die Methode, sondern die Qualität des Unterrichts sei entscheidend. „Qualitätsmäßig gibt es noch sehr viel Luft nach oben“, fügt Riegler hinzu.

Meist werden in Sachsen mehrere Methoden kombiniert oder parallel genutzt. Nicht jeder Schüler kommt mit jedem Modell klar, zudem sind die Kinder verschieden entwickelt. Doch um darauf einzugehen, brauchen Lehrer Zeit. „Die Methodenvielfalt ist unerlässlich“, sagt Renate Eichele vom Sächsischen Lehrerverband. Sie verweist auf Stundenkürzungen im Fach Deutsch zugunsten von Sachkunde. Zudem bedürfe es „genügend vollständig ausgebildeter Grundschullehrkräfte“.

Damit spielt Eichele wie auch andere Expertinnen auf die Seiteneinsteiger an, die in Sachsens Schulen den Lehrermangel beseitigen sollen. Die seien, sagen die Kennerinnen, meist zwar sehr motiviert. Allerdings sei das Erlernen der Lerntechniken aufwendig und dauere.

Aussagekräftige aktuelle Daten über Leistungen sächsischer Grundschüler in Deutsch gibt es nur wenige. Dennoch ist sich Petra Seidel sicher: „Wir haben festgestellt, dass die Rechtschreibleistung der Kinder nachgelassen hat“, sagt die Leiterin der Grundschule Mochau.

Aber wie lässt sich das ändern? Denn die meisten Schüler wollen lernen. Marlies Weisel von der Leipziger Lessing-Grundschule hat ihre Schüler gefragt, warum richtiges Schreiben wichtig sei. Für den Job, lautete eine Antwort, für die Bewerbung, weil Fehler peinlich seien, wenn der Chef etwas von ihnen lese. Sie empfiehlt: Vorlesen – im Elternhaus und in der Schule. Oft würden Kinder zu Hause vor den Fernseher gesetzt. Wichtig sei zudem der Zugang zu Kinderliteratur am besten in einer kleinen Schulbibliothek.

