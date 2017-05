Wie Pirna Wege aus dem Dauerstau sucht Der Unmut über die Sperrungen hat etwas bewirkt, inzwischen gibt es Lichtblicke. Aber auch die nächsten Baupläne.

Stau vom Pirnaer Sonnenstein hinunter in Richtung Altstadt. © Kristin Richter

Bauen, was irgendwie geht, solange Flutfördermittel da sind. Diese Strategie der Pirnaer Stadtverwaltung hat in den vergangenen Wochen zeitweise zum Verkehrskollaps in der Kreisstadt geführt, weil mehrere wichtige Straßen gesperrt sind. Inzwischen hat sich die Situation etwas entspannt, obwohl keine der fraglichen Baustellen abgeschlossen ist.

Pirnas Stadträte wollten wissen, was zu dem Chaos führte und warum es jetzt wieder besser läuft. Sie beriefen dazu am Dienstagabend einen Sonderstadtrat ein. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie ist die aktuelle Baustellensituation in der Stadt?

Die Breite Straße als wichtige Innenstadt-Verbindung ist nach wie vor nur stadteinwärts befahrbar, die Maxim-Gorki-Straße als Hauptachse Copitz–Pirna nur Richtung B 172. Die Bauarbeiten in der Breiten Straße sind mit einer Winter-Unterbrechung bis Oktober 2018 geplant, die Maxim-Gorki-Straße soll bereits Ende September 2017 fertig sein. Nach wie vor läuft unter Vollsperrung auch der Kanalbau auf der Straße zwischen Neundorf und Krietzschwitz, die normalerweise eine wichtige Entlastungsstrecke für den Verkehr aus Richtung Sächsischer Schweiz ist. Abgeschlossen sein soll diese Baustelle Mitte November.

Warum fließt der Verkehr jetzt wieder besser?

Kleine Veränderung, große Wirkung: Nach massiven Protesten hat sich die Verkehrsbehörde der Stadt die Ampelschaltungen auf der B 172 genauer angeschaut und sie schließlich verändert. Vor allem der Verkehr aus Richtung Sächsischer Schweiz, bei dem es zuvor die größten Stauprobleme gab, kann nun besser abfließen. Die Autos haben eine längere Grünphase an der Kreuzung Clara-Zetkin-Straße bekommen, zudem wird der Abschnitt von dort bis zur Behelfsampel Ernst-Thälmann-Platz jetzt als Stauraum genutzt. Bei normalem Verkehrsaufkommen gibt es nun weit weniger Staurisiko. Jedoch kann auch die neue Ampelschaltung nicht verhindern, dass Autofahrer bei geballtem Rückreiseverkehr aus dem Elbsandsteingebirge am Wochenende mit Wartezeiten rechnen müssen.

Warum werden die Baustellen im Vorfeld nicht besser abgestimmt?

Pirna schränkt den Verkehrsfluss auf der Bundesstraße ein und kappt gleichzeitig die Schleichwege. Das hätte nach Meinung der Pirnaer Stadträte gar nicht erst passieren dürfen. Die Verwaltung versucht, das zu rechtfertigen. Es habe tatsächlich das Risiko bestanden, dass Fördermittel für die Breite Straße, die Maxim-Gorki-Straße sowie den Abwasserbau Krietzschwitz–Neundorf verfallen. Eine Verschiebung einzelner Baustellen sei nicht möglich gewesen, zumal man den Bau auf der Breiten Straße schon um ein Jahr verschoben hatte.

Warum ist die Sperrung Pirna–Lohmen vom Tisch?

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte angekündigt, die Verbindung zwischen Lohmen und Pirna ab Mitte Juli für drei Wochen zu sperren. Damit wäre die derzeit wichtigste Umfahrung der Pirnaer Baustellen weggefallen. Auf Bitten des Landratsamtes Pirna hat das Straßenbauamt seine Pläne nun verschoben.

„Die Baustellen in Pirna schränken den Verkehrsfluss auf der B 172 vor allem aus Richtung Sächsische Schweiz in so hohem Maße ein, dass die zweite – rechtselbische – Erschließungsachse von Bauvorhaben frei bleiben muss“, bekräftigt Heiko Weigel, Beigeordneter für Wirtschaft und Verkehr im Landratsamt. Nun wird zwischen Pirna und Lohmen voraussichtlich erst 2019 gebaut. Getan werden muss an dem Abschnitt dennoch sofort etwas, denn die gut ausgebaute Trasse ist ein Unfallschwerpunkt. Bei Nässe kommt es hier aufgrund von Aquaplaning und unangepasster Geschwindigkeit immer wieder zu schweren Unfällen. „Bereits jetzt sind Warnzeichen und teilweise Geschwindigkeitsbeschränkungen angeordnet“, sagt Heiko Weigel. „Die Unfallkommission des Landkreises wird sich nun erneut mit dem Abschnitt befassen und gegebenenfalls weitere Verkehrseinschränkungen empfehlen.“ Nach Angaben des Landratsamtes hat es zwischen 2013 und 2016 auf dem 1,6 Kilometer langen Abschnitt insgesamt 16 Verkehrsunfälle mit Verletzten gegeben.

Wie geht es mit weiter mit Straßenbauarbeiten in Pirna?

Bis Ende 2018 müssen alle Fördermittel zur Beseitigung der Flutschäden von 2013 verbaut sein. Entsprechend dicht ist nach wie vor der Baustellenkalender in Pirna. Laut Stadtverwaltung müssen dieses und nächstes Jahr 36 Flut-Vorhaben noch fertiggestellt werden, 29 davon laufen derzeit. Nächstes größeres Straßenbau-Vorhaben ist die Sanierung der Siegfried-Rädel-Straße zwischen Maxim-Gorki-Straße und Obi-Einfahrt. Hier wird voraussichtlich ab 2. August voll gesperrt. Nach Auskunft von Pirnas Tiefbauamts-Leiterin Kerstin Westermann soll bis dahin aber die Maxim-Gorki-Straße so weit fertig sein, dass der Verkehr dort wieder zweispurig fließen kann.

Sind dieses Jahr weitere Baustellen geplant?

Pirnas Verkehrsplaner stehen vor der nächsten Tüftel-Aufgabe: Edeka will in der Innenstadt beginnen, das Scheunenhof-Center zu bauen. Dabei sind Einschränkungen zum Beispiel auf der Robert-Koch-Straße als derzeit meistgenutzte Zufahrt zur Altstadt nötig. „Wir sind fast täglich mit den Planern im Gespräch, um eine Lösung zu finden“, sagt Tiefbauamtsleiterin Kerstin Westermann. Sie weiß: Es gibt auf den Innenstadt-Zufahrten praktisch keinen Spielraum mehr für weitere Sperrungen. Auch die Sanierung der Grohmannstraße zwischen Kreisverkehr Dohnaischer Platz und Klosterstraße steht eigentlich für die Zeit bis Ende 2018 im Plan. Hier überlegt Pirna tatsächlich, die Baustelle nicht zu beginnen, Flutfördermittel also nicht abzurufen. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Außerdem im Plan ab August ist die Erneuerung der Elberadweg-Brücke über den Struppenbach in Obervogelgesang. Autos kommen dort dann nicht mehr durch. Und: Auf der Zehistaer und Liebstädter Straße soll auf anderthalb Kilometern der Asphalt erneuert werden. Baustart ist voraussichtlich in den Herbstferien unter halbseitiger Sperrung.

Warum wird nicht im Mehrschichtsystem gebaut?

Wenn schon so viele Baustellen auf einmal begonnen werden, warum drängt man die Baufirmen dann nicht auf Arbeit in Schichten, um die Bauzeiten kurz zu halten? Diese Frage stellt Stadtrat Thomas Gischke (Ihre Nachbarn – Freie Wähler). Die Stadt würde das gern öfter tun, entgegnet Pirnas Baubürgermeister Eckhard Lang. „Aber selbst wenn wir in der Ausschreibung Zweischicht-Systeme fordern, bekommen wir dazu keine Angebote von den Baufirmen. Sie haben schlicht nicht die Mitarbeiter, um das absichern zu können.“ Zudem seien die Preisaufschläge happig, wenn doch einmal ein solches Angebot eingehe.

Wie will Pirna Gästen die Anreise nun wieder schmackhaft machen?

Der Schaden, den der Dauerstau für den Tourismus in der Sächsischen Schweiz angerichtet hat, ist groß. Vor allem, weil Pirna zum Stammgast in den Staumeldungen der Radiosender avancierte. Um Gastronomen und Hoteliers zu besänftigen und Gäste gut zu informieren, plant die Stadt, einen Flyer zu drucken und zu verteilen. Inhalt: Routen um den Stau sowie Werbung für die Pirnaer Innenstadt, die trotz der Baustellen erreichbar ist. (mit SZ/wer)

zur Startseite