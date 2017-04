Wie marode sind Sachsens Weinbergmauern? Die Terrassenmauern prägen die Weinlandschaft im Elbtal. Sie zu erhalten ist für Winzer und Kommunen eine Mammutaufgabe.

Ein eingestürztes Trockenmauerwerk im Radebeuler Terrassenberg. © dpa

Sonja Schilg hat einen Masterplan. Er hängt an der Wand im Besprechungszimmer von Schloss Wackerbarth in Radebeul und zeigt, wie es um die Trockenmauern des Staatsweinguts bestellt ist: Grün heißt saniert, Türkis sanierungsbedürftig, Rot bedeutet: Abschnitt völlig eingefallen. Grün-gestrichelte Linien nehmen den kleineren Teil auf der im vergangenen Jahr erstellten Karte ein. Etwa 17 Prozent der Mauern sind saniert, schätzt die Wackerbarth-Geschäftsführerin. Insgesamt liegen die Kosten für eine Sanierung bei insgesamt rund 12,2 Millionen Euro. „Eine Generationenaufgabe“, sagt Schilg.

Die teils jahrhundertealten Mauern aus Naturstein prägen die Weinlandschaft zwischen Pillnitz und Meißen. Sie sind nicht nur Kulturgut und Tourismusfaktor. Ohne sie würden sich die steilen Weinberge nicht bewirtschaften lassen. Das Problem: Vielerorts sind die Mauern marode. Dann droht der Hang abzurutschen, Reben müssen gerodet werden. Schilg spricht von einem aufgestauten Sanierungsbedarf „von Jahren und Jahrhunderten“. Mit ihrem Masterplan soll es künftig auf Wackerbarth keinen Flickenteppich mehr geben, weil nur dort repariert wurde, wo die Mauer gerade zusammengefallen war. Stattdessen soll das Problem mit System angegangen werden. „Die Terrassenmauern machen diese Region doch aus.“

In den vergangenen Monaten hat das Weingut seine Terrassen samt Trockenmauern am Radebeuler Weinberg „Goldener Wagen“ saniert. Nun kommen rund 1 000 neue Traminer-Reben in die Erde.

Seit 2002 hat das Staatsweingut rund zwei Millionen Euro in den Erhalt seiner Trockenmauern investiert. Insgesamt gehören zu Wackerbarth mehr als 20 000 Quadratmeter Stütz- und Trennmauern sowie steinerne Treppenaufgänge durch die Weinberge, die es zu unterhalten gilt. Eine Mammutaufgabe.

Einer der Wackerbarth-Winzer, Alexander Thau, verbringt viel Zeit in den Steillagen. Denn bewirtschaftet werden die Reben ausschließlich per Hand. Die Trockenmauern sind „unheimlich wichtig“, sagt er. Die Reben bekommen durch die Hanglage mehr Sonne ab, die Steine speichern die Wärme und geben sie an Riesling, Traminer und Co. weiter.

Die 1,5 Millionen Euro, die Wackerbarth jährlich als Staatsweingut vom Freistaat für den Erhalt der sächsischen Weinkulturlandschaft bekommt, sollen auch dafür eingesetzt werden, die Weinberge zu sanieren. Im zusätzlichen Förderprogramm, das speziell für die Terrassenmauern gedacht ist, werden etwa Winzer oder Privatpersonen, die Steillagen bewirtschaften, bevorzugt. Insgesamt stehen in der aktuellen Förderperiode bis 2020 für Sachsen gut sechs Millionen Euro EU- und Landesmittel für die Sanierung von Weinbergmauern zur Verfügung.

Für viele Weinbauern und Städte entlang der Elbe ist das aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Allein die dringend notwendige Sanierung des Terrassen-Weinbergs in Radebeul würde 765 000 Euro kosten, sagt Heike Funke, Sachgebietsleiterin für Stadtgrün. Die Mauern seien „total marode“. Auch am Krapenberg und am Paulsberg sind Mauern eingebrochen. „Ohne Fördermittel übersteigt das unsere Möglichkeiten.“ In der Vergangenheit wurden mehrere Anträge der Stadt abgelehnt, so Funke. Die Weinstadt Meißen zählt zehn eingebrochene Mauern, der Zustand insgesamt sei „durchwachsen“. Für eine Sanierung hat die Stadt Fördermittel in Höhe von 220 000 Euro beantragt – zehn Prozent muss Meißen selbst aufbringen. (dpa)

