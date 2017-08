Wie Indymedia in Sachsen agierte Auf der Plattform wurden Brandanschläge auf die Autos von Pegida-Anhängern und andere Gewalttaten gefeiert.

In Sachsen wurde Indymedia einer größeren Öffentlichkeit bekannt, als auf der Seite im September 2016 nach dem Sprengstoffattentat auf eine kleine Dresdner Moschee ein Bekennerschreiben auftauchte. Als Verfasser gab sich eine „Antifa Dresden“ aus, das Schreiben entpuppte sich jedoch als Fälschung. Ohne jede Rücksicht auf Datenschutz stellte die Plattform vor drei Jahren die Adressen sämtlicher sächsischer AfD-Mitglieder ins Netz. Auf Indymedia wurden Brandanschläge auf Autos von Pegida-Anhänger gefeiert, auch der auf das Fahrzeug des Dresdner Politikwissenschaftlers und SZ-Autors Werner Patzelt.

Die Autoren bei Indymedia scheinen in Sachsen, vor allem in Leipzig beheimatet zu sein. Anfang August dieses Jahres tauchte auf Indymedia ein Bekennerschreiben nach einem Farbanschlag auf ein Leipziger Polizeirevier auf. Die Aktion setze ein Zeichen gegen den Staat, heißt es darin. Auch Fotos von Prügelattacken gegen sächsische NPD-Mitglieder waren immer wieder auf der Seite zu entdecken. Zudem veröffentlichte Indymedia den angeblichen Chat eines Leipziger Polizisten mit einem offenkundig befreundeten Neonazi. Als im April 2016 die Fenster einer Leipziger Sparkassen-Filiale zu Bruch gingen, schrieb eine „Antifa Area“, dies sei „ein kleines Zeichen unserer Solidarität zu den kämpfenden Genossinnen in Frankreich“ gewesen. Zu dieser Zeit gab es im Nachbarland gewalttätige Proteste gegen Arbeitsmarktreformen.

Im sächsischen Landtag waren die Aktionen von Indymedia gut 20-mal Gegenstand von Parlamentarieranfragen. Zuletzt erkundigte sich die AfD-Fraktion im März 2016 danach.

In einer Antwort verweist Sachsens Innenminister Markus Ulbig darauf, dass dem Verfassungsschutz bekannt sei, dass das Portal „auch von Linksextremisten aus Sachsen zur Veröffentlichung von Aufrufen, Beiträgen, Bildern und Recherchen genutzt wird“. Das jetzige Verbot hält er für „außerordentlich wichtig“. Es zeige „nicht nur klare Kante nach links außen, sondern steht für mich exemplarisch für den staatlichen Umgang mit jeglicher Form von Extremismus“. (SZ/uwo)

