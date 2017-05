Wie Görlitz mit Parkkarten Geld verschleudert Auf einigen Parkplätzen gilt zweierlei Maß: Görlitzer parken teuer, Touristen billig. Gut gemeint oder ein Skandal?

Solche Karten gestatten Auswärtigen billiges Parken. So billig, dass Görlitz Verlust macht. In Parkhäusern dagegen bleiben Plätze frei. © Ralph Schermann

Wer als Tourist für sein Auto ein Parkplätzchen auf Obermarkt, Klosterplatz oder Teilen der Elisabethstraße findet, hat Glück. Einheimische, die in dieser Gegend mal was zu erledigen haben, drehen meist endlose Runden, ehe ein Stellplatz frei wird. Dass Touris so ein Plätzchen nicht sobald wieder räumen, ärgert die Görlitzer besonders. Denn kaum ein Ort gewährt Besuchern so ein Privileg wie Görlitz. Es heißt Touristen-Parkkarte.

Während Politessen bei den dort geparkten Autos akribisch nach Parksumme und Uhrzeit schauen, lassen sie jene Fahrzeuge links liegen, aus denen eine violette A-6-Karte leuchtet. Stimmen auf dieser Datum und Autokennzeichen überein, ist das wie ein Joker. So eine kleine Karte berechtigt zur Abstellung des Pkws oder sogar des Wohnmobils (!) 24 Stunden lang. Das kostet den Touristen nur 2,50 Euro. Zum Vergleich: Otto Normalgörlitzer darf höchstens vier Stunden dort parken, und das kostet ihn nicht 2,50, sondern vier Euro. Jeder darf eine Touristen-Parkkarte nutzen, dessen Auto kein GR-Kennzeichen trägt, wird in der Görlitzer Verkehrsbehörde bestätigt. Das öffnet sogar jenen Tür und Tor, die so eine Chance bisher noch gar nicht erkannten – Pendler mit ZI-, LOE- oder NOL-Kennzeichen und polnische Kraftfahrer aus dem nahen Zgorzelec sowieso. Einfach eine Karte holen und Parkgebühren sparen, das ist kein Problem – außer, dass bei so verstärkter Nutzung dann wirklich kein freier Platz mehr zu finden sein dürfte.

Da kommen selbst die Parkhäuser mit ihren Tagespauschalen nicht mit. Dass deren Betreiber so etwas als Geschäftsschädigung sehen, ist nicht von der Hand zu weisen. Ausgegeben im städtischen Auftrag werden Touristen-Parkkarten bei Görlitzinformation und beim Tourist-Büro „i-vent“ auf der Brüderstraße. Touristiker Christoph Brixner bestätigt, dass diese Karten gern genutzt werden. Auch Besuch von außerhalb erwartende Görlitzer Bürger oder Pensionsbetreiber holen sich im Voraus solche Park-Hilfen. Dazu müssen sie lediglich das Autokennzeichen und die vorgesehenen Tage angeben. „Das ist doch eine pfiffige Werbung für unsere Gäste“, findet Christoph Brixner das Angebot gut. Eine einzige Warnung gibt er jedem dennoch mit auf den Weg: Findet sich kein freier Parkplatz, dann gibt’s auch kein Geld zurück. Dass so etwas immer wieder vorkommt, dürfte bei der schon jetzt erreichten Zahl ausgegebener Touristen-Parkkarten kein Wunder sein. „Wir gehen davon aus, dass rund 4 000 Parkkarten pro Jahr an auswärtige Fahrzeughalter ausgegeben werden“, rechnet Stadtsprecherin Sylvia Otto. Das wären allein schon zwölf Autos täglich, wenn jede Karte nur für einen Tag ausgestellt würde. Tatsächlich kann eine Karte aber über längere Zeiträume gelten und die Parkdauer damit wesentlich länger als 4 000 Tage reichen. Anders gerechnet: Als Differenz zu den „normalen“ Parkgebühren büßt die Stadtverwaltung allein schon bei nur Ein-Tages-Nutzungen der Touristenparkkarten jährlich reichlich 25 000 Euro ein, tatsächlich dürfte der Verlust das Drei- bis Vierfache umfassen.

Links zum Thema Kommentar: Unangemessene Bevorzugung

Die Frage, ob sich diese Zahlen in den vergangenen Jahren erhöht haben, wird von der Stadtverwaltung nicht beantwortet. Bestätigt wird lediglich, dass es „im Lauf der Jahre immer mal wieder positive und negative Reaktionen auf diese Form der Vergünstigung für Touristen gab.“ Eine „gründliche Evaluation und Befassung mit dem Thema“ habe „aus Prioritätsgründen bisher nicht stattgefunden“, heißt es. Zu Deutsch: Man hatte entweder stets Wichtigeres zu bedenken oder hat die nirgendwo explizit beworbene Regelung schlichtweg schleifen lassen, also vergessen. Ein Fakt, bei dem selbst vor Ort angefragte Politessen nur die Stirn runzeln.

Touri-Parkkarten gehen auf eine Debatte im Verwaltungsausschuss 1997 zurück. Ziel war damals, mit so einer Vergünstigung Touristen anzulocken und sie möglichst zu einem längeren Aufenthalt zu bewegen. Jetzt hat die SZ-Anfrage offensichtlich auch im Rathaus zu einem Nachdenken geführt. „Angesichts zunehmenden Parkdrucks und der auch uns bekannten freien Kapazitäten in den Parkhäusern werden wir uns mit der Zukunft der Touristen-Parkkarte beschäftigen“, verspricht Sylvia Otto. Wie es scheint, sind die Tage dieser Parkkarten nach 20 Jahren gezählt.

zur Startseite