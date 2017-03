„Wie eine ausgestreckte Hand“ Sachsen schafft Angebote, um islamistische Radikalisierung zu verhindern. Auch Aussteigern soll geholfen werden.

Drei Männer stehen am 28.09.2016 in Hanau (Hessen) auf dem Teppich im Gebetsraum der Bait-ul-Wahid Moschee. Am 3.Oktober ist auch hier am bundesweiten Tag der Offenen Moschee das Gebetshaus für die Besucher geöffnet. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (zu dpa „Moscheen in Hessen“ vom 30.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Frank Rumpenhorst / dpa / dpa © Symbolfoto: dpa

Ganz ehrlich: Welche Eltern rufen die Polizei, wenn ihr Sohn islamistische Seiten im Internet anklickt? Und vor allem: Was würde es bringen? Dort zu surfen, ist nicht unbedingt strafbar. Und dennoch kann es dazu führen, dass sich junge Menschen radikalisieren – so wie auf dem Sportplatz, in der Schule, in einer muslimischen Gemeinde oder gar im Gefängnis.

Sachsen will gegensteuern, bevor es zu spät ist. Das Angebot heißt Kora und bietet Beratung und Prävention. Die von drei Ministerien getragene Stelle sucht im Verbund mit freien Trägern den Kontakt zu muslimischen Organisationen. Zudem soll es Fortbildungen für Mitarbeiter von Jugendämtern und Flüchtlingsunterkünften geben. Dritte Säule ist die Beratung von Angehörigen, aber auch Lehrern und Mitschülern derjeniger, die sich radikalisieren. Die sogenannte Radikalisierungsberatung bietet Hilfe für Menschen im frühen Stadium des Prozesses, für Rückkehrer aus Kriegsgebieten und Radikalisierte generell. An jene richtet sich auch ein Aussteigerprogramm.

„Wir wollen gemeinsam aktiv werden, bevor etwas passiert“, sagt Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping. Die SPD-Politikerin hat die Kora-Koordination inne. Es gehe um Dialog, Beratung, die Vermittlung von Demokratie, aber auch um Sensibilisierung. Für Innenminister Markus Ulbig (CDU), in dessen Verantwortung das Aussteigerprogramm liegt, funktioniert Kobra „wie eine ausgestreckte Hand“. Wer Beratungsbedarf hat, kann sich melden. Egal, ob aussteigewillige Radikalisierte oder besorgte Freunde, für sie ist eine Hotline geschaltet, die den Erstkontakt ermöglicht. Weitere Hilfe wird dann vermittelt.

In Sachsen leben kaum Muslime, es gibt „rund 15“ Gemeinden, wie Köpping sagt. Das „rund“ bezieht sich darauf, dass möglicherweise nicht alle der Staatsregierung bekannt sind. Dessen ungeachtet stellen Sicherheitsbehörden islamistische Strömungen im Freistaat fest. So wies der Verfassungsschutz unlängst auf Aktivitäten der radikal-islamischen Muslimbruderschaft hin. Sie baue Strukturen auf, um Begegnungsstätten einzurichten – was aber nichts mit Dschihadismus zu tun habe, wie der Geheimdienst betonte.

Innenminister Ulbig zufolge liegt die Zahl der tatsächlichen Gefährder in Sachsen „im unteren einstelligen Bereich“. Zudem lebten im vergangenen Jahr etwa 160 den Behörden bekannte Salafisten im Bundesland, etwa 60 mehr als 2014. Islamisten können sich, wie Ulbig sagt, unter Flüchtlingen finden – oder es sind Deutsche, die in Kriegsgebiete ausreisen und zurückkehren. Im Fokus stehen zudem Häftlinge unter anderem aus nordafrikanischen Ländern. „Wir müssen Gefangene, die sich radikalen Gruppen anschließen, so früh wie möglich erkennen“, sagt Justizminister Sebastian Gemkow. Der CDU-Politiker ist beteiligt, weil Angebote im Justizvollzug ausgeweitet werden sollen. In langen Gesprächen versuchen Helfer über Monate, Häftlinge vom Islamismus abzubringen.

Links zum Thema Kommentar: Gegensteuern, bevor etwas passiert

Wer macht die Arbeit? Angesiedelt ist Kora beim neuen Demokratie-Zentrum. Von den drei Koordinatoren dort kümmert sich einer um Kora. Das bedeutet nicht, dass es nur einen Ansprechpartner gibt. Sachsen setzt auf die Arbeit von freien Trägern wie Violence Prevention Network. Für 2017 stellen Bund und Land rund 577 000 Euro bereit, im kommenden Jahr deutlich mehr als 600 000.

Reden, aufklären, sensibilisieren – das ist die Strategie. Haben die Betreuer den Verdacht, dass ein Anschlag geplant ist, schalten sie Polizei und Verfassungsschutz ein. Die SPD lobt den Mix aus hartem Durchgreifen und aktiver Prävention. Die Grünen erkennen Bemühen und mangelnde Umsetzung. So habe sich das Aussteigerprogramm bereits für Rechtsextremisten nicht bewährt.

Kora ist unter 0351/564 564 9 von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

zur Startseite