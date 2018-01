Wie Donald Trump den Sachsen hilft

SZ-Redakteur Gunnar Saft © Robert Michael

Hätten Sie das gedacht? Diese Woche ließ sich US-Präsident Donald Trump von seinem Leibarzt untersuchen und twitterte danach sofort dessen Diagnose: Demnach hat Amerikas Nummer eins wegen ständigen Fast-Food-Schlingens zwar deutlich Übergewicht, ist sonst aber kerngesund und bei klarem Verstand.

Letzteres ist zwar eine etwas überraschende, dann aber vor allem auch eine äußerst gute Nachricht. Und das meinen bestimmt nicht nur die Jungs, die Trump ständig den Koffer mit den Atom-Codes hinterhertragen müssen.

Indem Mister Fressident nun eifrig an seinem persönlichen Trainingsprogramm bastelt – Codename „Make Trump light and fit again!“ – setzt er auch Sachsens Politiker unter Druck. Plötzlich reden hierzulande nämlich alle Bürger wieder über Diäten und Abspeckprogramme, deren Sinn man nicht versteht. Beginnen wir mit dem Abspecken: Im Freistaat kommt es dabei zwar zu weniger Lehrern und Polizisten, die Zahl der Landtagsabgeordneten verringert sich dagegen nicht. Auch beim Thema Diät gibt es Missverständnisse zwischen Volk und Volksvertretern. So nehmen die Diäten der Parlamentarier ständig zu, während ihre Arbeitszeit rapide sinkt – zuletzt um genau vier Jahre, da Sachsens Abgeordnete laut eigenem Beschluss ab 63 in die Rente dürfen.

Dass da mancher Bürger schon vor dem Essen satt ist und auch mal giftet, versteht sich. Ein Beispiel aus dem Internet: „Landtag heißt Landtag, weil er lang tagt– ohne das hinten immer etwas gescheites herauskommt.“ Das war böse, ich weiß. Aber solange ich das hier schreiben kann, herrscht noch Demokratie, und nicht Kim Jong-un oder Recep Erdogan. Trotzdem fordere ich für mich natürlich sofort die Höchststrafe: Lebenslange Abgeordnetendiät und frühzeitige Verbannung in eine Renten-Oase.

zur Startseite