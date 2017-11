Wie die Autobahnpolizei Verkehrssünder jagt Die massiven Kontrollen auf der A 4 sprechen sich unter Brummifahrern herum. Und sie zeigen Wirkung.

Überholen trotz Überholverbots: Szenen wie diese lassen sich auf der A 4 täglich beobachten – auch an dieser Stelle bei Ottendorf-Okrilla, wo seit Ende Oktober in Fahrtrichtung Dresden ein Überholverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen gilt. © Uwe Soeder

Die Kollegen brauchen nicht lange zu warten: Kaum hat Polizeihauptmeister André Meschke den Funkstreifenwagen vom Rastplatz Rödertal auf die Autobahn in Richtung Dresden gelenkt, zieht auch schon der erste Sattelzug nach rechts. Der Sattelzug überholt drei hintereinander fahrende Lkw. Gleich zweimal fährt er dabei an den neuen Schildern vorbei, die links und rechts der Fahrbahn stehen: Überholverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

André Meschke setzt den Streifenwagen vor den Sattelschlepper, schaltet das Bitte-folgen-Signal ein und lotst den Fahrer zum Rastplatz Eichelberg. Der Lkw-Fahrer weiß schon, was er falsch gemacht hat. Das zweite Schild, sagt er den Beamten, hat er gesehen. Aber da war er ja schon auf der Überholspur. Normalerweise verlässt er sich auf sein Navi, erzählt der Mann aus dem Vogtland. Aber das kennt die neue Regelung offenbar noch nicht. Doch das ist keine Entschuldigung. Meschkes Streifenführer Patrick Hommel schreibt das Protokoll. Für den Lkw-Fahrer aus dem Vogtland werden jetzt 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg fällig. Das muss er jetzt akzeptieren. Die meisten Lkw-Fahrer, die sie hier in den letzten drei Wochen auf den Rastplatz Eichelberg gelotst haben, sind einsichtig, sagt Patrick Hommel.

81 Verstöße gegen das neue Lkw-Überholverbot auf dem elf Kilometer langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Hermsdorf haben die Autobahnpolizisten bisher festgestellt. Dabei gilt die Regelung erst seit Ende Oktober. „Wir könnten den ganzen Tag lang diese Schleife zwischen den beiden Anschlussstellen fahren und würden immer wieder einen erwischen“, sagt Patrick Hommel. Dabei würde es nicht mal eine Rolle spielen, ob die Beamten mit dem Funkstreifenwagen oder getarnt in Zivilfahrzeugen unterwegs seien, weiß der Polizeioberkommissar. Doch die Autobahnpolizisten haben ja auch noch so einiges andere zu tun.

Sie haben heute schon einen mutmaßlichen Planenschlitzer in Richtung polnische Grenze verfolgt, sind zu einem Unfall nahe Weißenberg gerufen worden und haben zwei georgische Tankbetrüger vom Rasthof Oberlausitz gestellt. In solchen Fällen gelten andere Prioritäten. Aber sobald die polizeiliche Lage im Autobahnrevier es zulässt, fahren die Kollegen auf Kontrollstreifen. Sie erwischen dabei nicht nur Überholverbotssünder. Denn wenn ein Lkw erst einmal auf den Rastplatz gelotst ist, dann wird er auch gleich rundum kontrolliert. „Beifang“ nennt es Patrick Hommel salopp, wenn die Beamten auch gleich noch feststellen, dass der Lkw zu schnell gefahren ist oder technische Mängel hat. Vor Kurzem hatten sie an einem Sattelschlepper mal 21 Mängel. Da kann eine Kontrolle dann auch mal länger dauern.

Unter den Lkw-Fahrern haben sich die neuerlichen massiven Kontrollen offenbar schon herumgesprochen. Ohnehin gilt der Autobahnabschnitt zwischen Görlitz und Dresden in der Truckerszene als einer der gefürchtetsten. „Uns kann das eigentlich nur recht sein“, sagt Frank Wobst, der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion, zu der auch das Autobahnrevier gehört.

Termindruck im Transitverkehr

Der massive Kontrolldruck soll sich ruhig herumsprechen. Und offenbar zeigt er auch schon Wirkung. Seit es das Lkw-Überholverbot zwischen Pulsnitz und Hermsdorf gibt, hat es auf diesem Abschnitt keinen Unfall mehr im Zusammenhang mit überholenden Lkw gegeben. „Es rollt jetzt hier auch merklich besser und flüssiger“, sagt Frank Wobst. Und auch so manche Bedenken, die es im Vorfeld gab, beispielsweise, dass Pkw-Fahrer an den Auf- und Abfahrten keine Lücken zwischen den Lkw auf der rechten Spur finden würden, hätten schon in den ersten drei Wochen zerstreut werden können.

Ein generelles Lkw-Überholverbot auf den zweispurigen Abschnitten der A 4 könne dennoch keine Lösung sein, sagt der Inspektionsleiter. Zwar würde das grundsätzlich für mehr Verkehrssicherheit sorgen – in diesem Jahr hat es zwischen Görlitz und Hermsdorf allein 27 Unfälle bei Lkw-Überholmanövern gegeben – aber es würde auch den ohnehin schon großen Stress für die Brummi-Fahrer noch weiter erhöhen, erklärt Frank Wobst. Im Transitverkehr sind Zeit- und Termindruck groß. „Wer von Görlitz nach Brüssel will, für den zählt jeder Stundenkilometer, den er schneller fahren könnte.“ Patrick Hommel und André Meschke im Streifenwagen haben gerade den nächsten Sattelschlepper im Visier, den sie jetzt gleich auf den Rastplatz lotsen werden.

