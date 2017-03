Werben für die Wildnis Die Königsbrücker Heide will das erste, international anerkannte Wildnisgebiet Deutschlands werden.

Die Wildnis der Königsbrücker Heide ist erst ein Vierteljahrhundert alt. Viele Jahrzehnte wurde die Fläche als Truppenübungsplatz genutzt. Überbleibsel, wie der alte Blechteller in der Pulsnitz, können heute noch entdeckt werden. © René Plaul

Die meisten Voraussetzungen sind bereits erfüllt. Der größte Teil der Fläche der Königsbrücker Heide wird nicht mehr bewirtschaftet, das Wegenetz wurde ausgedünnt und die Neuverteilung der verschiedenen Zonen im Naturschutzgebiet angeschoben. Die Königsbrücker Heide wird sich deshalb nach der Neufassung der Naturschutzgebietsverordnung einer erneuten Prüfung stellen. Das Naturschutzgebiet will das erste international anerkannte Wildnisgebiet Deutschlands werden und ist nun schon als erstes Wildnisgebiet der Naturschutzorganisation Europarc beigetreten. Der Dachverband vereint viele Großschutzgebiete in Europa.

Der Freistaat, dem das 7 000-Hektar-Naturschutzgebiet gehört, hat die Richtung bereits vor einigen Jahren im Landesentwicklungsplan vorgegeben. Die Königsbrücker Heide soll internationales Wildnisgebiet der Kategorie Ib werden und so helfen, die politischen Richtwerte zu erfüllen. Die Bundesregierung hat festgelegt, dass sich spätestens 2020 zwei Prozent der Landesfläche von Deutschland wieder gemäß eigenen Gesetzmäßigkeiten als Wildnisgebiet entwickeln soll. Die Heide ist der sächsische Beitrag zu dem Ziel.

Die Naturschutzgebietsverwaltung geht aber davon aus, dass sich auch darüber hinaus positive Effekte ergeben. Die ersten lassen sich bereits jetzt erkennen. So sind Fachleute auf das Naturschutzgebiet auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz aufmerksam geworden. 2018 richtet die Verwaltung eine Tagung zum Thema Wildnis aus. Sie wird aber in Dresden-Klotzsche stattfinden, weil es in der näheren Umgebung keine geeignete Tagungsstätte gibt. „Wir bekommen Anfragen aus der ganzen Bundesrepublik“, sagt Cornelia Schlegel von der Naturschutzgebietsverwaltung. „Das ist die große Chance fürs Umfeld, aus der Situation Kapital zu schlagen.“ Gäste brauchen die nötige Infrastruktur. Pensionen und Gaststätten gibt es aus Sicht der Geografin noch zu wenige in der Region. „Viele, die sich für die Königsbrücker Heide interessieren, suchen aber gerade das Naturerleben.“ Heulende Wölfe und rufende Kraniche seien für diese touristische Zielgruppe unbedingt attraktiv.

Die Königsbrücker Heide setzt aber nicht ausschließlich auf Naturtouristen aus anderen Bundesländern. Sie will vor allem in der näheren Umgebung und in Dresden für ihre Angebote werben. Die Busführungen werden zwar gut angenommen, aber in vielen anderen Bereichen gibt es durchaus Reserven. 2016 nahmen 5 500 Besucher an den Busführungen teil. „Damit sind wir an der Kapazitätsgrenze“, sagt Cornelia Schlegel. Mehr gehe nicht. Das Besucherzentrum in der Villa am Schwanenteich ist aber nicht so gut besucht, wie eigentlich erhofft. Viele kennen das Angebot noch gar nicht. „Alle, die da waren, sind aber total begeistert“, sagt Cornelia Schlegel. Die Ausstellung, die 2012 eröffnet wurde, beschäftigt sich mit den verschwundenen Dörfern der Heide, mit der Nutzung als Truppenübungsplatz und schließlich dem Naturschutzgebiet. Eine Kinderstrecke, die vor wenigen Monaten dazukam, soll das Angebot noch attraktiver für Familien machen.

Manchmal kommen Klassen oder Kindergartengruppen, um etwas über die Königsbrücker Heide zu erfahren. Doch auch der Bereich könnte noch ausgebaut werden. „Wir suchen nach interessierten Naturführern, die mit den Kindern arbeiten wollen“, sagt Cornelia Schlegel. So könne man die Kleinen schon früh mit der Wildnis vor der Haustür vertraut machen.

Die Werbung soll ausgebaut werden. Deshalb wurde 2016 ein Marketingkonzept in Auftrag gegeben. Es gibt zum Beispiel Ideen für großformatige Plakate. Die Hinweisschilder und Informationstafeln sollen überarbeitet und das Maskottchen der Königsbrücker Heide für Kinder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Mit der Webpräsenz bei Europarc wurde ein neuer Slogan für das Gebiet entwickelt, der bereits vereinzelt auf Publikationen zu finden ist. „Erstaunlich ungezähmt“ soll die Heide bekannter machen.

Die Naturfreunde werden vor allem über die Verbände und den Internetauftritt des Naturschutzgebietes angesprochen. Die Verwaltung will herausfinden, wer eigentlich auf dem 54 Kilometer langen Radrundweg um die Königsbrücker Heide unterwegs ist, und der Wegeverlauf soll verbessert werden. So sollen noch in diesem Jahr die Arbeiten für eine kurze Radverbindung zwischen Zeisholz und Schwepnitz beginnen. Sie wird am Juhrenteich vorbeiführen. Die Wildnisschule in Stenz soll auch ein großes Stück vorankommen. Die Naturschutzgebietsverwaltung will noch in diesem Jahr das Richtfest des Blockhauses am Rand der Heide feiern. Ziel ist auch, durch wissenschaftliche Untersuchungen Vorurteile abzubauen. Denn die Wildnis mitten in der Zivilisation wird in der Region durchaus kritisch betrachtet. Manche Forschungsprojekte laufen bereits seit 17 Jahren. Forscher sollen damit herausfinden, welche Auswirkungen das Wagnis „Wild“ für die Umgebung hat.

