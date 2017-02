Wer wirklich beim Lotto gewinnt Die Einnahmen sind im Haushalt der sächsischen Landesregierung fest eingeplant. Daran gibt es auch Kritik.

Denkmäler, Kultur, Soziales und Umwelt profitieren von den Lottoeinnahmen. © dpa

Plötzlich reich: Für einen Sachsen aus dem Landkreis Bautzen ist das im November Wirklichkeit geworden. Er gewann fast 6,8 Millionen Euro beim klassischen „6 aus 49“-Lotto. An diesem Samstag sind nun vier Millionen Euro im Jackpot, und die Chancen, da ranzukommen, liegen bei 1 : 140 Millionen. Nicht besonders hoch. Und doch geben die Sachsen seit 2012 wieder mehr Geld fürs Lottospielen aus. Fast 312 Millionen Euro erwirtschaftete Sachsenlotto im vergangenen Jahr –1,7 Millionen mehr als 2015.

Wer spielt, glaubt selten daran, zu gewinnen. Aber alleine für die Möglichkeit lohnt sich für viele der Kauf des Lottoscheins. Und wenn es dann – wie eigentlich immer – nicht klappt mit den Millionen, gibt es für den Glücksspieler einen kleinen Trost: Sein Einsatz kommt nicht nur den Gewinnern der Lotterien zugute, sondern über Umwege allen Sachsen. Ein Teil fließt über Steuereinnahmen in den Landeshaushalt, ein Teil geht direkt über sogenannte Reinerträge in die Landeskasse. Je nachdem wie viel der Lottoeinnahmen an die Gewinner ausgeschüttet werden, schwanken diese Beträge. Obwohl 2016 insgesamt mehr für Lotto-Einsätze ausgegeben wurde, fielen die Reinerträge diesmal um mehr als acht Millionen niedriger aus als im Vorjahr. Immerhin konnte der Freistaat aber über 71 Millionen Euro aus den Lottoeinnahmen für den guten Zweck ausgeben.

Die Lottoeinnahmen sind ein fester Posten im alle zwei Jahre beschlossenen Landeshaushalt. Wohin das Geld geht, ist sogar gesetzlich geregelt. Die Millionen müssen in Sachsen in die Bereiche Jugend, Kultur, Sport, Suchtprävention, Wohlfahrtspflege und Umwelt fließen. Welcher Bereich welchen Anteil bekommt und welche Vereine, Verbände oder Projekte damit letztendlich gefördert werden, wird in jedem Haushalt neu beschlossen. Im Vorjahr ging der weitaus dickste Batzen an die Kultur: 38 Millionen Euro. Eingeplant waren nur 29,5 Millionen. Für die Semperoper waren zum Beispiel drei Millionen vorgesehen, für die Festung Königstein 1,5 Millionen, für den Großen Garten 800 000 und für Musikschulen in ganz Sachsen zwei Millionen Euro. Wie viel genau in welches Projekt geflossen ist, dazu gibt es bisher noch keine Angaben.

In den Jugendbereich flossen sogar fast doppelt so viele Einnahmen wie geplant: 13,5 Millionen gingen dafür an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, soziale Einrichtungen, Sportverbände – sie alle bekommen einen Teil der Lottomillionen.

Und wenn keiner mehr Lotto spielt?

Die Linksfraktion kritisiert nun, dass die sozialen Bereiche Jugend, Suchtprävention und Wohlfahrtspflege von den Lottoeinnahmen abhängig gemacht würden. „Denn im schlimmsten Fall hieße das: Wenn niemand mehr Lotto spielen würde, bekämen zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände keinen Cent mehr“, sagt Landtagsabgeordnete Susanne Schaper. Ein Sprecher des Finanzministeriums, Alwin-Rainer Zipfl, verneint jedoch, dass dieser Fall eintreffen könne. „Die Soll-Ausgaben werden unabhängig von den Lotterieeinnahmen geplant und sind wesentlich höher als diese.“ Soll heißen: Spielt keiner mehr Lotto, werden die geplanten Gelder laut Zipfl trotzdem ausgegeben, nur anders finanziert. Zudem machen die Lotterieeinnahmen immer nur einen Teil der geplanten Ausgaben aus – wenn auch teilweise einen ziemlich großen Teil.

Die Lottoeinnahmen sind indes nicht nur in Sachsen fester Teil des Haushalts. „In West- und Süddeutschland finden Sie kaum ein Denkmalschutzprojekt, in dem keine Lottogelder stecken“, sagt Martin Stadelmaier vom Berliner Büro des Deutschen Lotto- und Totoblocks. Seit 2012 ist Lottospielen per Internet wieder erlaubt, seitdem steigen in Sachsen die Einnahmen erneut – zuvor waren sie gesunken.

