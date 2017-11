Wer schießt auf Katzen im Rödertal? Kater Mohrle aus Großröhrsdorf hat es schlimm erwischt. Seine Familie ist wütend. Sie will den Täter ausfindig machen.

Kater Mohrle hat es schlimm erwischt. Er wurde angeschossen. Der stolze Kater wirkt nun oft apathisch. Seine Familie sucht den Täter und will auch die Polizei einschalten. © Reiner Hanke

Es ist ein trauriger Anblick: Kater Mohrle schleppt sich durch die gute Stube. Zuhause ist er bei einer Familie auf der Saarstraße in Großröhrsdorf. Die Hinterpfoten wollen nicht mehr so richtig mitspielen. Es zieht dem Tier die Hinterbeine regelrecht weg. Der schwarze Kater schleicht wackelig zum Sofa. Dabei war er früher ein richtiger Wildfang, sagen die Besitzer. Es tue in der Seele weh mit zu erleben, wie das Tier verfalle. Dabei ist der Kater erst neun – also eigentlich in den besten Jahren. Mit dem Namen möchte die Großröhrsdorferin derzeit noch nicht an die Öffentlichkeit gehen, da man vermuten müsse, dass der Täter in der Nachbarschaft zu suchen ist, der Mohrle etwas angetan hat. Denn darauf laufe der Verdacht hinaus.

Scheu sei der Kater jetzt geworden und abgemagert, von acht auf fünf Kilogramm nur noch, kann sich kaum noch richtig Putzen und bleibt im Haus. Die Tochter sitzt auch mit in der Stube. Sie nimmt ihren Liebling auf den Arm: „Wir sind zusammen aufgewachsen, haben miteinander gespielt“, sagt sie traurig. Ansonsten stromerte der Kater gern draußen herum und stellte Mäusen nach. Das ist ihm wohl zum Verhängnis geworden.

Über Monate war der Familie unklar, warum es ihrem Mohrle immer schlechter ging. Der Tierarzt war ratlos. Ein Blutbild brachte keine Erkenntnisse, ein Entzündungsherd war nicht zu finden. Schmerzspritzen brachten keinen Erfolg: „Auch äußerlich war nichts zu sehen“, berichtet die Großröhrsdorferin. Aber Mohrle ging es immer schlechter. „Weil unser Tierarzt im Urlaub war, fuhren wir zu einer Vertretung.“ Ein Röntgenbild brachte nun das ganze Ausmaß der Verletzungen ans Licht. Eine Verletzung ist an der Wirbelsäule zu entdecken und könnte auch auf einen Schlag hindeuten. Möglicherweise ist Mohrle auch in eine Falle geraten. Alles deutet darauf hin, dass Nerven beschädigt sind. Das Schlimmste aber sei, dass zudem ein Projektil auf dem Röntgenbild zu sehen ist. Es steckt in der Bauchgegend. Wann es zu den Verletzungen gekommen ist und ob es einen zeitlichen Zusammenhang gibt, lasse sich nicht mehr feststellen. Auch das „Wie“ bleibt weitgehend im Dunkeln. Es seien wohl regelmäßig abends Schüsse in der Region gehört worden. Handelt es sich um das Projektil einer Luftdruckwaffe, dann haben diese Schüsse aber eher nichts damit zu tun, denkt die Großröhrsdorferin. Diese Waffen sind eher geräuscharm. Vielleicht mache ja auch jemand Jagd auf Waschbären oder Füchse, die es ebenfalls in der Gegend gebe. Sie denke eher, der Kater sei gezielt mit einem Luftgewehr angeschossen worden. Allerdings fehlen noch stichhaltige Beweise. So habe die Familie jetzt auch vor, eine Strafanzeige auf den Weg zu bringen: „Der Tierarzt hat uns geraten, Anzeige gegen unbekannt zu erstatten.“

Betroffenen Mut machen

Die Kamenzer Revierleiterin Susann Benad-Uslaub ermutigt dazu. Sie bestätigt, dass es leider regelmäßig Anzeigen von Bürgern wegen Angriffen auf Tiere und Tierquälerei gebe. Sie stellt klar, das entschieden gegen die Verursacher vorgegangen werde. Denn hier würden sich Wesenszüge bei den Tätern offenbaren, die „die Gesellschaft nicht akzeptiert“. Deshalb gehe die Polizei solchen Fällen akribisch nach, um die Täter zu ermitteln.“ Sie will zugleich anderen Betroffenen Mut machen, solche Taten anzuzeigen.

Die Großröhrsdorfer Katzenhalterin sagt ihrerseits: „Wir möchten gern, dass dieser Vorgang publik gemacht wird, solche unfassbaren und widerlichen Dinge sollten an die Öffentlichkeit, um andere Menschen zu informieren und zu warnen.“ Auch erhoffen sich die Tierfreunde Hinweise auf den Katzenhasser und möglichen Täter von aufmerksamen Bürgern. Vielleicht gebe es ja auch weitere Betroffene. Sie sollten sich bei der Polizei melden. Tierärzte weisen auch im Internet eindringlich darauf hin: „Das vorsätzliche Töten von Katzen ist eine Straftat!“ Nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes können solche Taten mit einer „Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe“ geahndet werden. Das trifft zu, wenn der Täter ein Tier ohne vernünftigen Grund tötet oder ihm aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.

Mohrle döst unterdessen apathisch vor sich hin. „Er schläft viel und bekommt Medikamente“, sagt die Katzenmutti. Eine Operation würde der Kater in seinem jetzigen Zustand kaum überleben. Deshalb versucht die Familie, ihm sein Leben so schön wie möglich zu gestalten mit vielen Streicheleinheiten. Und vielleicht heilt ja auch die Zeit Mohrles Wunden. Die Großröhrsdorfer Familie hofft ganz fest darauf.

zur Startseite