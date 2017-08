Wer schafft es in den Bundestag? Die Zahl der Kandidaten hat sich erhöht. Noch vertreten 33 Politiker Sachsen in Berlin. Bald dürften es mehr sein.

© Symbolfoto: dpa

Politik als Beruf ist ganz offenkundig attraktiv. Mehr Sachsen als noch 2013 wollen in den Bundestag. Die Zahl der Kandidaten hat sich um 50 erhöht. Das statistische Landesamt, das die Wahl in Sachsen leitet, hat einen Bewerberbericht vorgelegt. Die Übersicht zeigt nicht nur, wer wo antritt. Sie bietet auch Kurioses.

Wie viele Parteien stehen zur Wahl?

Es sind 17. Dazu zählen CDU, Linke, SPD, AfD, Grüne, FDP, NPD und die Piraten. Zudem treten an: Freie Wähler, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, die Marxisten und Leninisten von der MLPD und das Bündnis Grundeinkommen. Komplettiert wird die Liste durch die Neugründung Demokratie in Bewegung, die Ökopartei ÖDP, die Satirebewegung die Partei, die Tierschutzpartei und die ebenfalls neue Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer, die sich V-Partei³ abkürzt. Sie alle haben Landeslisten eingereicht. Das bedeutet, dass die Parteien mit der Zweitstimme gewählt werden können.

Wer kandidiert direkt in den Wahlkreisen?

Sachsen ist in 16 Wahlkreise unterteilt. In ihnen haben 2013 überall die Kandidaten der CDU gewonnen. Doch es gibt Konkurrenz. Linke, SPD, Grüne und FDP treten ebenfalls in allen Wahlkreisen mit Direktbewerbern an. Die AfD tritt nur in 15 Wahlkreisen an. In Zwickau hat sie ihren ursprünglichen Kandidaten nach einem Richtungsstreit zurückgezogen. Es gab internen Protest, schließlich entschied der Kreiswahlleiter, dass der AfD-Mann nicht antreten kann. Die Piraten bieten immerhin vier Direktkandidaten auf, 2013 waren sie in allen Wahlkreisen mit Bewerbern vertreten. Es gibt zudem etliche Einzelkandidaten, die mindestens 200 Unterstützungsunterschriften vorgelegt hatten, um antreten zu können. In Leipzig etwa bewirbt sich Frank Roeder, der sich gegen Angela Merkel, für das Ende der Russlandsanktionen und den Erhalt des Bargeldes positioniert. Der Ingenieur ist wohl, so heißt es in der Amtssprache, der Kreiswahlvorschlag mit der originellsten Bezeichnung: Er nennt sich der Auserwählte.

Gibt es so etwas wie den durchschnittlichen Bewerber?

Statistisch lässt sich etliches erfassen. Direktkandidaten sind im Schnitt 47, Listenkandidaten 43 Jahre alt. Mehr als 80 Prozent der Direktbewerber sind männlich, bei den Listenkandidaten sind es 70 Prozent. Immerhin ist der jüngste unter den Kandidaten weiblich. Die 20-jährige Greta Weber kandidiert auf Listenplatz elf für die Satiriker der Partei. Der älteste Bewerber ist 77 Jahre alt und heißt Paul Zagermann. Er kandidiert für die MLPD auf der Landesliste und als Direktbewerber für das internationalistische Bündnis.

Wie viele Bundestagsabgeordnete vertreten Sachsen in Berlin?

Derzeit sind es 33. Doch der kommende Bundestag dürfte aufgrund von Ausgleichs- und Überhangmandaten größer als derzeit mit 631 Parlamentariern werden. Das heißt: Es könnten auch mehr Sachsen darunter sein. 321 stehen zur Wahl, 87 von ihnen sind als Doppelbewerber sowohl Listen- als auch Direktkandidat. Womöglich können 37 oder 38 einen Sitz erhalten.

Welche sächsischen Effekte gibt es bei der Wahl?

Sachsen ist ein kleines Bundesland. Doch auch das kann Einfluss haben. So lag das Ergebnis der sächsischen CDU bei 42,6 Prozent und damit über dem Bundeswert. Wichtig ist Sachsen wie andere Ostländer auch für die Linken. Sie war bei der Wahl 2013 zweitstärkste Kraft in Sachsen und stellt mit Katja Kipping die Bundeschefin der Partei. Wäre es ausschließlich nach den hiesigen Wählern gegangen, wäre die AfD bereits im Bundestag. Sie erreichte vor vier Jahren fast sieben Prozent der Zweitstimmen. Bundesweit blieb sie aber unter der Fünf-Prozent-Marke. Das könnte sich am 24. September ändern. Als wahrscheinlich gilt auch der Wiedereinzug der FDP. Tritt beides ein, sind AfD-Chefin Frauke Petry und der FDP-Generalsekretär Torsten Herbst sächsische Bundestagsabgeordnete.

zur Startseite