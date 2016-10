Wer nimmt uns denn jetzt noch ernst? Die Verantwortlichen des Justizskandals in Sachsen verteidigen sich vor der Presse – und verstecken sich hinter der Prognose einer Psychologin.

Das Interesse der Medien bei der Pressekonferenz der sächsischen Justiz war riesig. Das Fazit hingegen eher dürftig: Man habe alle Regeln und Gesetze eingehalten, hieß es. © Veit Hengst

Vielleicht war die neue Mitarbeiterin einfach sehr neugierig auf den prominenten Häftling. Oder so eifrig , dass sie einfach nachschauen musste. Oder aber die junge Beamtenanwärterin witterte – anders als ihre älteren Kollegen – die Gefahr. Statt also die vorgeschriebene halbe Stunde zu warten, ging sie um 19.45 Uhr, 15 Minuten nach der letzten Haftraumkontrolle, zur Zelle von Dschaber al-Bakr. Es war diese letzte Viertelstunde, die der 22-jährige mutmaßliche Terrorist nutzte, um sein T-Shirt zu zerfetzen und sich damit am Zwischengitter zur Zellentür aufzuhängen. Die junge Frau konnte nur noch Alarm schlagen.

Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Leipzig, Rolf Jacob, schildert auf einer Pressekonferenz in Dresden ausführlich den Ablauf der Ereignisse in der Haftanstalt. Er bemüht sich um plausible Antworten auf die vielen Warum-Fragen. Am Ende läuft es immer auf dasselbe hinaus. Wir haben alle Regeln und Gesetze befolgt, niemand hat einen Fehler begangen. Für die neue Kollegin, die am Mittwochabend wohl das einzig Richtige tat, nämlich den Häftling zu kontrollieren, hat Jacob nur leichten Spott übrig. Sie war wohl eben besonders dienstbeflissen, lautet sein Kommentar.

Keine akute Suizidgefahr, habe die Anstaltspsychologin analysiert. Immer wieder kommt Jacob auf ihre Einschätzung zurück. Erfahren sei die Fachfrau und lange im Geschäft, verteidigt er sich. Weder die herausgerissene Deckenlampe in der Zelle noch die Manipulation der Steckdose habe an der Analyse etwas geändert. Man habe umgehend einen Reparaturauftrag ausgelöst, fällt ihm dazu ein.

Stimmen zum Suizid von Al-Bakr zurück 1 von 12 weiter „Einmal zu versagen, ist eine Panne. Mehrfach zu versagen, ist eine Pleite. Und wenn es immer wieder passiert, dann muss man darüber nachdenken, ob es sich hier um institutionelles Versagen handelt.“ Das sagte die Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, am Donnerstag in Berlin über die sächsische Justiz. In der sächsischen Landesregierung wird die Selbsttötung des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr im Leipziger Gefängnis völlig unterschiedlich bewertet. Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) widersprach am Donnerstag öffentlich Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) und gab der Justizvollzugsanstalt eine Mitschuld. „Es ist offensichtlich zu einer Reihe von Fehleinschätzungen sowohl über die Bedeutung, als auch den Zustand des Gefangenen gekommen“, sagte Dulig am Donnerstag in Dresden. Es könne nicht sein, dass ein unter Terrorverdacht stehender Mann wie ein „Kleinkrimineller“ behandelt werde. Die JVA hatte Al-Bakr nach einer Untersuchung durch eine im Umgang mit Terroristen unerfahrene Psychologin als nicht suizidgefährdet eingestuft. Justizminister Gemkow hatte das verteidigt. Anlass für persönliche Konsequenzen sieht er deshalb nicht. Dulig dagegen sagte unmittelbar nach Gemkows Pressekonferenz: „Der aktuell wohl brisanteste Gefangene der Bundesrepublik stand unter Verdacht, einen Sprengstoffanschlag zu planen und damit nicht nur sein eigenes, sondern das Leben vieler unschuldiger Menschen zu opfern. Schon damit hatte sich die Frage nach möglicher Suizidgefahr des Gefangenen geklärt“, sagte der Wirtschaftsminister. Er erwarte schnelle und umfassende Aufklärungsarbeit - nicht nur der Justiz. „In den vergangenen Wochen wurde viel Vertrauen in die Arbeit der sächsischen Polizei und nun auch der Justiz beschädigt, welches unter allen Umständen wieder hergestellt werden muss“, sagte Dulig. (dpa) Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich: „Die Vorgänge in der JVA Leipzig müssen und werden von den zuständigen Behörden umfassend aufgeklärt. Dies sind wir der Öffentlichkeit schuldig und ist mir auch persönlich sehr wichtig. Ich vertraue voll und ganz meinem Justizminister Sebastian Gemkow, dass er alles dafür tun wird. Die pauschale Kritik an der sächsischen Justiz, ohne die Vorgänge genau zu kennen, weise ich entschieden zurück. Es braucht eine genaue Analyse des Vorgangs, um dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.“ (szo) Kriminologe Thomas Feltes: „Jemand, der offenbar im Auftrag des IS schwere Straftaten geplant hat, setzt auch alles daran, um sich dem weiteren Verfahren nicht stellen und aussagen zu müssen“, sagte der Wissenschaftler der Universität Bochum. Die Selbsttötung sei vorhersehbar gewesen. Der Häftling hätte rund um die Uhr überwacht werden müssen - in diesem Fall auch mit zusätzlich angefordertem Personal, sagte Feltes. „Vielleicht wäre es auch möglich gewesen, dass der Generalbundesanwalt ihn direkt zu sich nach Karlsruhe hätte bringen lassen.“ Die sächsische AfD-Landtagsfraktion will die Selbsttötung des inhaftierten Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr zum Thema eines Untersuchungsausschusses machen. Es werde juristisch geprüft, ob ein Ausschuss eingesetzt werden könne, „um alle ominösen Umstände dieses Falles aufzuklären“, sagte Generalsekretär Uwe Wurlitzer am Donnerstag in Dresden. „Die ominösen Umstände vom Tode Al-Bakrs und die von ihm gemachten Äußerungen, seine Mitbewohner hätten von geplanten Anschlägen gewusst, müssen restlos geklärt werden.“ Möglicherweise sei die personelle Situation in Sachsens Gefängnissen daran schuld, dass Al-Bakr nicht rund um die Uhr habe bewacht werden können. (dpa) Alexander Hübner, Pflichtverteidiger Al-Bakrs: „Egal was dem Mandanten vorgeworfen wird: Es ist ein junger Mensch, der sich das Leben genommen hat“, sagte der Anwalt. Er sei gespannt darauf, welche Erklärungen die Justizbehörden dafür haben, dass der Suizid geschehen konnte. „Ich bin davon ausgegangen, dass man ihn ständig beobachtet.“ (dpa) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) fordert eine schnelle und umfassende Aufklärung des Todes des Terrorverdächtigen Dschaber Al-Bakr in Leipzig. Was in der Nacht passiert sei, verlange danach, sagte de Maizière am Donnerstag im „Morgenmagazin“ des ZDF. (dpa) Linken-Chefin Katja Kipping hat nach dem Tod des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einer Gefängniszelle den Rücktritt des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) gefordert. „Die sächsische Justiz ist eine Schande für jeden Rechtsstaat“, sagte Kipping. „Der Suizid des wegen Terrorverdachts festgenommenen 22-jährigen Syrers ist ein Skandal, der nicht ohne Folgen bleiben darf“, sagte Kipping. Justizminister Gemkow stehe jetzt in der Verantwortung. (dpa) Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz sagte am Donnerstag im Deutschlandfunk, man müsse jetzt genau schauen, wer die Verantwortung für dieses „Fiasko“ der sächsischen Justiz trage. Schließlich sei die Suizidgefahr bei Al-Bakr bekannt gewesen. Solche „grauenvollen Fehler“ bei der Überwachung müssten in Zukunft verhindert werden. (dpa) Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sprach von einer „Tragödie“. Da Al-Bakr ja wohl bereit gewesen sei auszusagen, verliere man „eine wichtige Informationsquelle“. Es gebe viele offene Fragen, „um die Sicherheit in unserem Land zu gewährleisten“. Die Verantwortlichen in Sachsen müssten nun Fehler eingestehen. Er gehe aber davon aus, dass es am Ende wieder heißen werde, man habe alles richtig gemacht. Notz sagte, in der kommenden Woche werde sich auch der Innenausschuss des Bundestages mit den Hintergründen des Falles befassen. (dpa) Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG): „Man muss sich zwar die Zeit nehmen, um das alles sorgfältig aufzuarbeiten, aber mit der Information der Bevölkerung darf man sich in der Tat nicht viel Zeit lassen“, sagte Wendt am Donnerstag dem Rundfunksender SWR Info. Jetzt gebe es viele Fragen. „Es ist ja gar nicht einfach, sich das Leben zu nehmen, wenn man zum Beispiel aller Gegenstände beraubt wird, die man dazu nutzen muss.“ Zu klären sei, mit welchen Gegenständen Al-Bakr den Suizid vollzogen hat und ob es nicht möglich gewesen sei, diese aus der Zelle zu entfernen. (dpa) „Wie kann jemand, der angeblich unter ständiger Beobachtung stehen soll, erhängt aufgefunden werden? #fassungslos“, schrieb der Grünen-Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner am Mittwochabend bei Twitter. „Wie konnte das geschehen?“, fragte der Grünen-Politiker Volker Beck. Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs schrieb: „Was ist denn schon wieder in Sachsen los? Irre.“ (dpa)

Aber wie um alles in der Welt hätte man auf die Idee kommen sollen, dass ein Selbstmordattentäter sich das Leben nehmen will? Al-Bakr, der laut Haftbefehl kurz davor stand, sich selbst und möglichst viele unschuldige Opfer mittels einer selbst gebastelten Sprengstoffweste zu töten, war nicht suizidgefährdet. Punkt. Vielleicht sei man etwas zu gutgläubig gewesen, gibt Jacob irgendwann zu. Der Syrer sei ruhig und sachlich gewesen, ohne emotionale Ausfälle. Er habe sich zudem erkundigt, ob sein Hungerstreik Folgen für eine Abschiebung haben könnte. Wer so etwas fragt, vermutet man in der Leipziger JVA, könne nicht an Selbstmord denken. Mit islamistischen Terroristen, das ist jetzt klar, hat die sächsische Justiz keinerlei Erfahrungen.

„Das hätte nicht passieren dürfen“, räumt auch Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) das Offensichtliche ein. Es sei alles unternommen worden, um dies zu verhindern. Aber dann sagt er sofort diesen Satz: „Die Prognosen der Fachleute haben sich nicht bestätigt.“ Das kann man nur als Schuldzuweisung verstehen. Er übernehme die politische Verantwortung, aber für einen Rücktritt vom Amt sehe er keine Veranlassung, antwortet er auf eine entsprechende Frage.

In Sachsens Regierungsapparat sind selbst manche Mitarbeiter an diesem Donnerstagmorgen nur noch fassungslos. Nicht, dass sich anderswo keine Häftlinge umbringen. Aber bei der Nachricht vom Tod Al-Bakrs schießt auch dem einen oder anderen getreuen Ministeriumsbeamten nur noch ein Gedanke durch den Kopf: Nicht schon wieder! Erst die Pannen bei der Festnahme Al-Bakrs, dann die Nachricht vom Selbstmord des Syrers in staatlicher Obhut. Heidenau, Bautzen, Freital, Dresden am 3. Oktober – die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Sachsen steht bundesweit immer wieder in der Kritik. „Wer nimmt uns denn jetzt noch ernst?“, fragt sich mancher still und verzweifelt.

Gemkow wird die miese Stimmung nicht verborgen geblieben sein. Seit Stunden prasseln die hämischen Kommentare auf Sachsen hernieder. Bananenrepublik ist noch eines der harmlosesten Schimpfwörter in den Medien und den sozialen Netzwerken. Aber Gemkow entscheidet sich zum Durchhalten. Innenminister Markus Ulbig (CDU) macht es seit geraumer Zeit so. Die Fachleute haben sich geirrt, Pech gehabt. Die Erklärung des Ministerpräsidenten, der ihm volle Rückendeckung gibt, dürfte Gemkow gekannt haben.

Ob das Ansehen des Freistaates nach all den Pannen der letzten Wochen und Monate Schaden genommen hat, wird der junge Justizminister gefragt. „Es ist zu früh, um das jetzt beurteilen zu können“, sagt er.

