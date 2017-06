Wer kennt diesen Mann?

Die Bundespolizei sucht bereits seit Dezember nach einem Mann, der in einem Zug einen 33-Jährigen und dessen Begleiter attackierte. Bisher führt jedoch keine Spur zu dem Täter, weshalb sich die Ermittler nun mit Bildern einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit wenden. Wer den Mann erkennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei in Dresden zu melden: (0351) 81 50 20.

Der Vorfall ereignete sich am 18. Dezember 2016 in der Mitteldeutschen Regiobahn von Zwickau nach Dresden nach dem Halt in Freital-Hainsberg. Der noch unbekannte Gewalttäter griff die zwei Männer an, nachdem beide sich hingesetzt hatten. Dem 33-Jährigen versetzte er nach Angaben der Polizei einen Schlag gegen Kopf. Die beiden Opfer suchten nach der Attacke bei anderen Mitreisenden Schutz.

In Dresden stiegen alle Beteiligten aus. Der Unbekannte deutete auf dem Bahnsteig einen weiteren Angriff an und flüchtete. (fsc)

